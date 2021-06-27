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Gündem
Ali GÜNDOĞAN (Marmaris/MUĞLA) (DHA)
Haber Giriş: 27.06.2021 - 11:35 | Son Güncelleme:

Son dakika... Marmaris'te orman yangını

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Son dakika... Marmaris'te orman yangını

Muğla’nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları devam ederken, plajlardan denize girenler yangını endişeyle izledi.

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  • Marmariste orman yangını
  • Marmariste orman yangını
  • Marmariste orman yangını
  • Marmariste orman yangını
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Marmaris ile İçmeler kara yolu üzerindeki Pamucak mevkisinde orman alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayılarak etkisini artırırken, ihbar üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler karadan ve havadan yangına müdahale etti.

Yangının yerleşim yerleri için bir tehdit oluşturmadığı, söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Yangın, plajlardan denize girenler tarafından endişeyle izlendi.

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