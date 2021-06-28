Canımız yandı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, İçmeler karayolu üzerindeki Pamucak mevkisinde, çevresinde otellerin de bulunduğu ormanlık alanda dün sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler karadan ve havadan yangına müdahale etti. Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için yoğun çaba gösterdi. Yangın, plajlardan denize girenler tarafından endişeyle izlendi. Alevlere Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 4 helikopterin yanı sıra çevre illerden gelen 6 helikopter, arazözler, dozerler, su tankerleri ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale edildi.



BİR ORMANCI ŞEHİT OLDU

Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de çalışmalara destek verdi. Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sırasında geçici orman işçisi Görkem Hasdemir (32) yaşamını yitirdi. Orman Genel Müdürlüğü, kahreden haberi, “Marmaris İçmeler’de halen devam eden orman yangınında bir kahraman personelimiz şehit oldu. Yaşadığımız acının tarifi yok. Allah’tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Ateş bir daha sana dokunamaz artık. Cennet olsun mekânın” diyerek paylaştı.



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, dün 15.00 sıralarında yaptığı açıklamada 10 helikopter, 7 ilk müdahale aracı, 78 arazöz, 6 dozer ve çok sayıda orman işçisinin, müdahale ettiği yangının kontrol altına alındığı duyurdu. Yangının önemli bölümünün çam ağaçlarıyla kaplı 1000 dönüm alanda etkili olduğu ifade edildi.



‘BURAYA AĞAÇ DİKECEĞİZ’

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yanan yere otel yapılacağı söylentileri üzerine şunları söyledi: “Maalesef her yangında olduğu gibi bu yangında da çeşitli spekülasyonlar, sadece iktidar karşıtlığı için birtakım söylemler söyleniyor. ‘Yine buraya otel yapılacak’ gibi söylemler var. Ben bunları söyleyenleri bir şehidimizin olduğu günde Allah’a havale ediyorum. Allah onları bildikleri gibi yapsın. İlk fırsatta buralara tekrar dikim yapacağız” dedi.



ALEVLER ARASINDA KALDI

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sırasında geçici orman işçisi Görkem Hasdemir (32) yaşamını yitirdi. Görkem Hasdemir’in yangına karadan ilk müdahale eden ekipte olduğu ve alevlerin arasında kaldığı bildirildi. Evli ve 2 çocuk babası Hasdemir’in cansız bedeni, arkadaşları tarafından ormanlık bölgeden indirilip cenaze aracıyla Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Hasdemir’in çalışma arkadaşları da büyük üzüntü yaşadı, gözyaşı döktü.







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