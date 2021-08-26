Son dakika: MSB'den Afganistan’dan tahliye açıklaması! Böyle karşılandılar

Afganistan'dan tahliye edilen Türk askerlerini taşıyan uçak, saat 11.45'te Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.

Türk vatandaşlarının ülkeden tahliyesine yönelik çalışmaların tamamlanmasının ardından Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda görevli Mehmetçiğin tahliyesine başlandı.

İlk olarak Türk Hava Kuvvetlerine ait nakliye uçağıyla Kabil'den Pakistan'ın başkenti İslamabad'a giden Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, daha sonra buradan Türk Hava Yollarının TK 6889 seferiyle Ankara'ya hareket etti.

İçinde 345 yolcunun bulunduğu uçak, saat 11.45'te Esenboğa Havalimanı'na indi.

MEHMETÇİK ASKERİ YETKİLİLER TARAFINDAN ÇİÇEKLERLE KARŞILANDI

Milli Savunma Bakanlığı, Afganistan'dan tahliye edilen ilk Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) kafilesini taşıyan uçağı karşılama görüntülerini paylaştı.

MSB'nin sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüde, saat 11.45'te Ankara Esenboğa Havalimanı'na inen personelin uçaktan indiği anlara yer verildi.

Uçaktan inen birlik komutanı albay, kendisini karşılayan askeri yetkiliyi selamlayarak, "Afganistan Türk Görev Kuvvet Komutanlığı, görevini başarıyla tamamlamıştır komutanım." dedi.

Mehmetçiği karşılayan askeri yetkili ise birlik komutanına, "Afganistan'daki Türk askerlerimizin ve Türk vatandaşlarının tahliyesini burnu kanamadan başarılı bir şekilde gerçekleştirdiniz. Bunun için teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Geçmiş olsun. Hayırlı olsun." karşılığını verdi ve çiçek takdim etti. Uçaktan inen askerler de tek tek selamlandı. MSB'nin paylaşımında, "Türk Silahlı Kuvvetleri personelimizin Afganistan'dan tahliyesi devam ediyor. Askerlerimizin intikalini sağlayan ilk uçak Ankara’ya indi. Kendisine verilen görevi başarıyla yerine getiren kahraman Mehmetçiklerimizi vatan toprağında karşıladık." ifadelerine yer verildi.

Görüntüde uçaktan inen askerlerin çiçekle karşılandığı görüldü. Görüntü ile birlikte, "Türk Silahlı Kuvvetleri personelimizin Afganistan’dan tahliyesi devam ediyor. Askerlerimizin intikalini sağlayan ilk uçak Ankara’ya indi. Kendisine verilen görevi başarıyla yerine getiren Kahraman Mehmetçiklerimizi vatan toprağında karşıladık" ifadelerine yer verildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri personelimizin Afganistan’dan tahliyesi devam ediyor. Askerlerimizin intikalini sağlayan ilk uçak Ankara’ya indi. Kendisine verilen görevi başarıyla yerine getiren Kahraman Mehmetçiklerimizi vatan toprağında karşıladık. pic.twitter.com/MixYyQXyuu — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 26, 2021

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara