Son dakika! Afganistan'dan ilk asker kafilesi Türkiye'ye döndü

Milli Savunma Bakanlığı'ndan dün akşam yapılan açıklamada, çeşitli temaslar, mevcut durum ve şartlar değerlendirilerek Türk askerinin Afganistan'dan tahliyesine karar verildiği belirtildi. Bu kapsamda Afganistan'da görevli askerlerin tahliye işlemleri başlatıldı.

Aralarında Türk askerinin de bulunduğu Türk Hava Yolları'nın 345 yolcu taşıyan TK6889 sefer sayılı uçağı, Pakistan'ın başkenti İslamabad'dan Türkiye'ye havalandı. Uçak saat 11.45'te Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı.

Bu arada, bugün İstanbul'dan kalkacak uçaklarla 2 tahliye seferi daha planlandığı, bu uçuşların talebe bağlı olduğu belirtildi.

BAKAN AKAR'DAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AA muhabirinin, Türk askerinin Afganistan'dan tahliyesine ilişkin sorusunu yanıtladı.

Afganistan'da kendisine verilen görevi başarıyla yerine getirmenin gururuyla Mehmetçiğin Afganistan'dan tahliyesine başlandığını dile getiren Akar, şunları söyledi:

"Havaalanında olağan dışı yoğunluğa ve şartlara rağmen önemli bir aksaklık olmadan TSK personeli planın aksaksız uygulanması için her türlü gayreti göstermektedir. Faaliyetlerimize sağladıkları destekten dolayı dost ve kardeş Pakistan ve Tacikistan ile bölgede beraber çalıştığımız müttefiklerimize teşekkür ediyoruz. Dışişleri Bakanlığı ve ilgili kurumlarla koordineli olarak, faaliyetlerimiz mevcut tahliye planlarımız çerçevesinde devam etmektedir."

BAKANLIK AÇIKLADI

Türk askerinin Afganistan'dan tahliyesine ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti:

"Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) 2002 yılından bu yana BM, NATO ve ikili anlaşmalar kapsamında tarihi ve kültürel bağlarımız olan Afgan halkının barış, huzur ve istikrarına katkı sağlamak için Afganistan'da görev yapmaktadır. ABD ve NATO'nun Afganistan'dan ayrılacaklarını açıklamalarının ardından Türkiye her zaman ifade ettiği 'Afgan halkı istediği sürece Türkiye yanlarında olmaya devam edecektir' sözünden hareketle belirli şartlar oluşması durumunda 6 yıldır yaptığı gibi Uluslararası Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı’nın güvenli ve uluslararası standartlarda işletilmesi sorumluluğunu sürdürebileceği yönündeki niyetini ortaya koymuştur. Bu kapsamda; Hamid Karzai Havaalanı'nda yaşanan karmaşaya diğer ülke askerleri ile birlikte müdahale edilmiş, havaalanında güvenlik sağlanarak faaliyetlerin yürütülmesi sağlanmıştır. Bu süreçte askeri uçaklarımızla 1129 sivil vatandaşın tahliyesi yapılmıştır. Çeşitli temaslar, mevcut durum ve şartlar değerlendirilerek TSK unsurlarının tahliyesine başlanmıştır. TSK kendine tevdi edilen bu görevi de başarıyla yerine getirmenin gururuyla vatan toprağımıza geri dönmektedir."

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