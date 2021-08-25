Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Sahadaki gerçekleri görerek hareket etmek zorundaydık

İbrahim Kalın'ın konuşmasından öne çıkanlar:

* Ne Taliban bu kadar hızlı ele geçireceğini bilmiyordu ne de diğer faaliyetler. Tahliyeyle ilgili bizim hazırlıklarımız devam ediyordu. Burada askerimizin 6 yıldır havalimanında yürüttüğü görevi başarıyla gerçekleştirdiğinin altını çizmek lazım.

* Hamd olsun orada büyük bir başarı sergiledi. Türkiye Cumhuriyeti devletini mumtazam bir şekilde temsil etti. Hepsi de ülkemize sağ sağlim dönüyorlar.

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