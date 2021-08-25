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Haber Giriş: 25.08.2021 - 22:08 | Son Güncelleme:

Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Sahadaki gerçekleri görerek hareket etmek zorundaydık

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Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Sahadaki gerçekleri görerek hareket etmek zorundaydık

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın canlı yayında kritik açıklamalarda bulundu. Kalın, Türk askerinin Afganistan'dan Türkiye'ye dönmesine ilişkin "Sahadaki gerçekleri görerek hareket etmek zorundaydık. Hamd olsun orada büyük bir başarı sergiledi. Türkiye Cumhuriyeti devletini mümtaz bir şekilde temsil etti. Hepsi de ülkemize sağ sağlim dönüyorlar" dedi.

İbrahim Kalın'ın konuşmasından öne çıkanlar:

* Ne Taliban bu kadar hızlı ele geçireceğini bilmiyordu ne de diğer faaliyetler. Tahliyeyle ilgili bizim hazırlıklarımız devam ediyordu. Burada askerimizin 6 yıldır havalimanında yürüttüğü görevi başarıyla gerçekleştirdiğinin altını çizmek lazım.

* Hamd olsun orada büyük bir başarı sergiledi. Türkiye Cumhuriyeti devletini mumtazam bir şekilde temsil etti. Hepsi de ülkemize sağ sağlim dönüyorlar.

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