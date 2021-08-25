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GeriGündem Son dakika haberi! MSB duyurdu: Afganistan'da görev yapan Türk askerleri geri dönüyor
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Haber Giriş: 25.08.2021 - 19:54 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi! MSB duyurdu: Afganistan'da görev yapan Türk askerleri geri dönüyor

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Son dakika haberi! MSB duyurdu: Afganistan'da görev yapan Türk askerleri geri dönüyor

Son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı, çeşitli temaslar, mevcut durum ve şartlar değerlendirilerek Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Afganistan’dan tahliyesine başlandığını bildirdi. Ayrıca MSB, 1129 sivil vatandaşın tahliyesinin gerçekleştiğini açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada, TSK'nın 2002'den bu yana BM, NATO ve ikili anlaşmalar kapsamında tarihi ve kültürel bağları olan Afgan halkının barış, huzur ve istikrarına katkı sağlamak için Afganistan'da görev yaptığı anımsatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"ABD ve NATO'nun Afganistan'dan ayrılacaklarını açıklamalarının ardından Türkiye her zaman ifade ettiği 'Afgan halkı istediği sürece Türkiye yanlarında olmaya devam edecektir' sözünden hareketle, belirli şartlar oluşması durumunda 6 yıldır yaptığı gibi Uluslararası Hamid Karzai Uluslararası Havaalanının güvenli ve uluslararası standartlarda işletilmesi sorumluluğunu sürdürebileceği yönündeki niyetini ortaya koymuştur.

Bu kapsamda, Hamid Karzai Havaalanı'nda yaşanan karmaşaya diğer ülke askerleri ile müdahale edilmiş, havaalanında güvenlik sağlanarak faaliyetlerin yürütülmesi sağlanmıştır. Bu süreçte askeri uçaklarımızla 1129 sivil vatandaşın tahliyesi yapılmıştır. Çeşitli temaslar, mevcut durum ve şartlar değerlendirilerek TSK unsurlarının tahliyesine başlanmıştır Türk Silahlı Kuvvetleri kendine tevdi edilen bu görevi de başarıyla yerine getirmenin gururuyla vatan toprağımıza geri dönmektedir."

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