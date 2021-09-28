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Son dakika... MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde teröristler 2 sivili öldürdü, 19 sivili yaraladı

#Milli Savunma Bakanlığı#Fırat Kalkanı#Terör Örgütü
Son dakika... MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde teröristler 2 sivili öldürdü, 19 sivili yaraladı

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK'nın Fırat Kalkanı bölgesinde iki ayrı yerde patlattıkları bombalarla 2 sivili katlettiği, 19 kişiyi de yaraladığını duyurdu.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada ''Terör örgütü PKK/YPG, masum sivilleri hedef alan canice gerçekleştirdiği terör saldırılarından vazgeçmiyor. Teröristler Fırat Kalkanı bölgesindeki iki ayrı yerde patlattıkları bombalarla 2 masum sivili katlederken, 19 sivili de yaraladı.Masum sivilleri katletmekten başka bir amacı olmayan PKK/YPG terör örgütü ve destekçileri unutmamalıdır ki bölgenin huzur ve güvenliği için her türlü terör örgütüne karşı mücadeleyi sürdürecek, teröristleri inlerinde etkisiz hâle getirmeye devam edeceğiz!'' denildi. 

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#Milli Savunma Bakanlığı#Fırat Kalkanı#Terör Örgütü