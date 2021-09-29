Son dakika... MSB duyurdu: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada ''Mehmetçiğin nefesi, teröristlerin ensesinde! Irak’ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım operasyon bölgesinde tespit edilen 1 PKK’lı terörist ile Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımızın müdahalesiyle etkisiz hâle getirildi'' denildi.
Mehmetçiğin nefesi, teröristlerin ensesinde!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 29, 2021
Irak’ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım operasyon bölgesinde tespit edilen 1 PKK’lı terörist ile Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımızın müdahalesiyle etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/ILiT1lRXfs