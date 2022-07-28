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Son dakika... MİT'ten operasyon: PKK/KCK'nın sözde yürütme üyesi Hatice Hezer etkisiz hale getirildi

#MİT#Hatice Hezer#Operasyon

MİT'in Kuzey Irak'a düzenlediği operasyonda PKK/KCK’nın sözde yürütme konseyi üyesi Hatice Hezer etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı ise Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine yönelik saldırı hazırlığı yapan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK’nın sözde yürütme konseyi üyesi Hatice Hezer’i, Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye kentinde düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

Son dönemlerde yaptığı operasyonlarla, terör örgütü mensuplarına adeta göz açtırmayan Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK’ya bir darbe daha indirdi. MİT, terör örgütü PKK/KCK’nın sözde yürütme konseyi üyesi “Berivan Zilan” kod adlı Hatice Hezer’i nokta operasyon ile etkisiz hale getirdi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, saha elemanları tarafından yürütülen hassas çalışmalar neticesinde terörist Hatice Hezer’in konumu belirlendi ve takip altına alındı. Operasyon için “uygun” talimatını alan MİT elemanları, Süleymaniye’de icra ettikleri nokta operasyonla Hatice Hezer’i etkisiz hale getirdi. Ardından güvenli bir şekilde Irak’ı terk ettiler.

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Son dakika... MİTten operasyon: PKK/KCKnın sözde yürütme üyesi Hatice Hezer etkisiz hale getirildi

 

BERİVAN ZİLAN KOD ADLI TERÖRİST HEZER’İN SİCİLİ KABARIK

Berivan Zilan kod adlı Hatice Hezer, terör örgütü PKK/KCK’ya 1991 yılında katıldı. 2004’te terör örgütü PKK/KCK’nın kadın yapılanması PJA’nın (PJAK) sözde Ermenistan sorumlusu oldu. 2008 yılında terör örgütü HPG bünyesinde sorumlu seviyede görevlendirildi. 2011 yılı itibarıyla Mahmur Kampı KJB yürütmesinde, 2014’te Irak/KCK sözde Şehitler Komitesi’nde, 2017 yılında ise Suriye PJAK sözde sorumlusu olarak faaliyet gösterdi. Afrin’de siyasi çalışmalar ve örgüt sekreterliği görevlerinin yanı sıra TEV-DEM yönetiminde de yer aldı.

Son dakika... MİTten operasyon: PKK/KCKnın sözde yürütme üyesi Hatice Hezer etkisiz hale getirildi

 

HATİCE HEZER’İN HDP İLE DE BAĞLANTISI ORTAYA ÇIKTI

Terör örgütü PKK/KCK sözde yürütme konseyi üyesi olan Berivan Zilan kod adlı Hatice Hezer’in, 25’inci 26’ncı dönem HDP Van eski milletvekili Tuğba Hezer Öztürk’ün de ablası olduğu öğrenildi. Ayrıca, 1994’de örgüte katılan Civan Zilan kod adlı Musa Kasım Hezer de erkek kardeşi idi. Musa Kasım Hezer, 1998’de bir çatışmada öldü. Hatice Hezer’in amcasının kızı olan Sema Zilan kod adlı Gülten Hezer de 2002 yılından beri örgütün kırsal kadrosunda faaliyet gösteriyor.

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MSB: 4 PKK/YPG'Lİ TERÖRİST ETKİSİZ

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine yönelik saldırı hazırlığı yapan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi. Mücadelemiz en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecek!" denildi.

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#MİT#Hatice Hezer#Operasyon

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