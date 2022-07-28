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Son dakika... Bakan Soylu duyurdu: 3 PKK'lı terörist ölü ele geçirildi

#Bakan Soylu#Terörist#Operasyon
Son dakika... Bakan Soylu duyurdu: 3 PKKlı terörist ölü ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Suriye sınırımızdan ülkemize sızan 3 PKK'lı teröristin ölü ele geçirildiğini duyurdu.

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İşte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter hesabından 'Topraklarımızda terörist istemiyoruz, teslim olun' mesajı ile yaptığı açıklamada, "Suriye sınırından ülkemize sızan 3 PKK’lı terörist; Emniyet İstihbaratımızın takibi, Mardin Emniyet ve Jandarma, İHA, SİHA, hava takviyesi ve PÖH, JÖH desteğiyle ölü ele geçirildi. Dostlarımızdan taziye mesajı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Mardin İstihbarat Şube Müdürlüğü’nce sürdürülen çalışmalarda; dün akşam saatlerinde Mardin'in Nusaybin ilçesi Günyurdu köyü bölgesinde İHA vasıtasıyla 3 örgüt mensubu tespit edildi.

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İHA ile saatlerce süren takip sonucu 3 örgüt mensubunun yeri tam olarak tespit edildi. Daha sonra Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile koordinasyon kuruldu. Havalanan F-16 ve SİHA atışlarıyla 3 örgüt mensubu etkisiz hale getirildi. Ayrıca atış gerçekleştirilen noktalar ve çevresini taramak, bahse konu bölgede olabilecek diğer örgüt mensuplarının da etkisiz hale getirilebilmesi amacıyla Polis Özel Harekat (PÖH) ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) ortaklığında operasyon başlatıldı. Geniş çaplı operasyon devam ediyor.

Bakan Soylu açıkladı: 3 PKK'lı terörist ölü ele geçirildi
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#Bakan Soylu#Terörist#Operasyon

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