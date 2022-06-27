Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: En kısa sürede müjde vereceğiz

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası gerçekleştirdiği 'Millete Sesleniş' konuşmasında önemli açıklamalarda bulundu. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



EFES 2022 TATBİKATI



Terör, göç, savaş, ekonomik ve sosyal krizler gibi hayati sınamalardan geçen bölgemizde Efes 2022 tatbikatı dostlarımıza güven, düşmanlarımıza korku veren bir faaliyetle başarıyla sona ermiştir. Sınır ötesi harekatlarımızla dost ve kardeş ülkelere verdiğimiz desteklerle, uluslararası platformda ilkeli duruşumuzla farkımızı gösteriyoruz. Ülkemizin güvenlik kaygılarına, kalkınma hedeflerine saygı duymayan hiçbir yapının sahip olduğumuz güçten hiçbir şekilde faydalanamayacağını bir kez daha ifade ediyoruz.



SURİYE'YE YENİ HAREKAT MESAJI



Türkiye özellikle son 20 yılda kendini farklı bir konuma yerleştirmeyi başarmıştır. Kendi teorilerini inkar pahasına ülkemize yüklenenlerin karın ağrısı işte budur. Dikkatimizi dağıtarak bizi hedeflerimizden uzaklaştırma, birlik ve beraberliğimizden uzaklaştırma çabası beyhude olduğunu bir kez daha söylüyorum. Siyasi, ekonomik, ve askeri tüm kabiliyetlerimizi 2023 hedeflerimizi gerçekleştirmek ve 2053 vizyonumuzu hayata geçirmekten kimsenin şüphesi olmasın. Suriye sınırımızda oluşturmaya başladığımız güvenlik koridorumuzun eksiklerinin tamamladıktan sonra orada da harekatlara başlayacağız. Günümüzde savaşlar sadece muharebe meydanlarında değil, aynı zamanda sanayiden teknolojiye her alanda veriliyor.

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KILIÇDAROĞLU'NA MARMARİS YANGINI TEPKİSİ

"BU TÜR ZAVALLILARLA BU ÜLKEDE SİYASET YAPILMAZ"



İhracatçılarımızın coşkusu bize hem doğru yolda ilerlediğimizi, hem de ülkemizin önündeki aydınlık geleceğe adım adım yükseldiğimizi gösterdi. Ukrayna-Rusya savaşından, NATO zirvesi hazırlıklarına kadar çok sayıda ülke ve uluslararası yöneticilerle görüşmeler yaptık. Marmaris yangınını yakından takip ederek, bu felaketin sona ermesi için çalışmalar yaptık. Bakanlar, orada 5 günlük uyum içinde çalışarak 5 bin hektarlık alan yansa da herhangi bir ölümün olmaması bizim için bir teselli olmuştur. Yoğun bir şekilde halkımızla, devletin kurumlarıyla STK'larımızla çalışmayı yaparak, nasıl ki Muğla da, Antalya da bunları yaşadık. Yine aynı çalışmayı yaparak yeşilimize kavuşacağız. Millete hizmet derdi olmayanların, gökyüzünde helikopter arayışı gibi bu tür zavallılarla bu ülkede siyaset yapılmaz. Biz işimizi biliyoruz. Tabii yavrularında var, ortakların da var. Onlar da ne yapıldığını tekrar duymuş olsunlar. Dikkat et Muğla'da Büyükşehir Belediyesi sende. Acaba ne yaptınız? Ne gibi bir çalışma ortaya koydunuz. Büyükşehir belediyelerinin itfaiye ekipleri yok mu? Ne iş yaptılar. Ama bizler CHP belediyesi demedik. Bakanlarımızla buraya indik. Atılması gereken adımları attık. Bundan sonra da atılması gereken adım olursa atarız.



NATO ZİRVESİ MESAJI



PKK, YPG, FETÖ gibi terör örgütü konusunda sergilenen riyakarlıkları muhataplarımızın yüzlerine belgeleriyle, görüntüleriyle göstereceğiz.



"ADANA'DA YÜKSEK KALİTELİ PETROL BULDUK"



Elimizdeki sınırlı kaynakları en verimli şekilde kullanmaya çalışırken, diğer yandan da yenilenebilir enerji için yatırım yapıyoruz. Yeni kaynaklar bulmak için sahip olduğumuz 4 sondaj ve 2 sismik araştırma gemisiyle hem Karadeniz'de hem Akdeniz'de çalışmaları yapmakta kararlıyız. Adana'da 2 yüksek kaliteli petrol bulduk. Rezerv değeri yaklaşık 1 milyar dolar olarak hesaplanmıştır. Aynı sahada 8 tane daha sondaj kuyusu açarak 10 kuyuda çalışmalarımızı sürdürmek istiyoruz.



"MADENLERİ BULACAĞIZ VE İNSANIMIZIN HİZMETİNE SUNACAĞIZ"



Hali hazırda nadir elementlerin üretimleri ve bunların nihai çalışmaların %95'i Çin'de gerçekleştirilmektedir. Bu ürünlerin üretimi ve tedariğinde sorunlar çıkmıştır. Geçmişte türlü kampanyalarla, engellemelerle ülkemizin dışında tutulduğu bu alana artık güçlü bir şekilde girme vaktinin geldiğine inanıyoruz. Eskişehir'de ilk etapta yıllık bin 200 ton cevher işletecek üretim tesisi kuruyoruz. Amacımız tesis tam kapasiteye ulaştığında burada 500 bin ton cevher işletmek. Türkiye'nin 2053 vizyonu bakamından hayati öneme sahip bu projenin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Biz yerin altını ve üstünü arayacağız. Madenleri bulacağız ve insanımızın hizmetine sunmayı sürdüreceğiz.

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"BİZİM VAZİFEMİZ MİLLETİMİZE EN İYİSİNİ VERMEKTİR"



Küresel ekonomide yaşanan dalgalanma, üretim ve tedarikteki kırılmaya kadar etkisini sürdürüyor. Alenen ekonomimizi mahvetme tehdidinden, içeride ve dışarıdan önümüze kurulan tuzaklara rağmen hamdolsun ülkemize diz çöktüremediler. Mandacı siyasetçi ve iktisatçı güruhu temennilerini dile getiriyor. Yalan, iftira ve çarpıtma üzerine kurulan kampanyalar niyetin ve ortaya çıkan fotoğrafı değiştirmiyor. Bu bedellerin bir kısmını uluslararası platformda yalnız kalarak ödedik. Salgın ve savaş gibi olumsuz gibi küresel faktörler ekonomide ödediğimiz bedellerin yükünü daha da artırmıştır. Ancak gelişmeler öyle bir noktaya geldi ki bize tuzak kuranların çoğu ekonomileri bizden daha kötü duruma geldi. Biz kendimizi asla kötüyle mukayese etmiyoruz. Çünkü bizim vazifemiz milletimize en iyisini vermektir. Son olarak geçtiğimiz yılın Aralık ayında ortaya çıkan kur dalgalanması ve enflasyonda yaşanan ciddi yükseliş hepimizin canını sıkmıştır. Milletimizden biraz daha sabır bekliyoruz. 2023'ün şubat-mart aylarından itibaren enflasyonu daha makul ve hızla daha aşağı seviyeye çekmiş olacağız.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TBMM'YE ÇAĞRI



Kamu hizmetlerinin, ücretlilerin dar gelirlilerin hayatlarının belli bir seviyenin altına düşmemesi için çalıştık ve tedbir aldık. Hala faiz ödemelerini dillerine dolayanların gerçek niyetlerini ise küçük bir örnekle kamuoyuna sunmakta fayda görüyoruz. Bizim hükümete geldiğimizde toplanan her 100 liranın 86 lirası faize gidiyordu. Ek bütçenin 217 milyar lirası personel ödemesi, 154 milyar TL sosyal güvenlik kuruma yapılacak transferler, 134 milyarı vatandaşlarımıza daha uyguna verilecek elektrik ve doğalgaz desteği, 45 milyar lirası dezavantajlı kesimlere yapılacak yardımlar. Bu vesileyle Cumhurbaşkanı maaşı üzerinden fırtına kopararak bir çift söz söylemek istiyorum. Bay Kemal yandaşı ve tayfasına. Bizim sistemimizde Cumhurbaşkanı maaşı aynı zamanda emekli milletvekilleri, merhum başkanların ailesine yapılan ödedir.. Sayın Kılıçdaroğlu'nun emekli milletvekili maaşı Cumhurbaşkanı maaşına ektir. Son bütçe görüşmelerinde muhalefet tarafı işi öyle zıvanadan çıkardı ki bu zihniyeti taşımak mümkün değildir. Meclis'ten buradan talep ediyorum: Ek bütçenin Cumhurbaşkanı maaş ödeneğinin kanun maddesinden çıkarılmasını talep ediyorum.



ASGARİ ÜCRETTE ARTIŞ: EN KISA SÜREDE MÜJDE VERECEĞİZ



Asgari ücreti artırarak, işverenlerin de omuzlarındaki yükü kaldırarak adil bir yükseliş yapmıştık. Bunun için Çalışma Bakanlığımızdan işveren tarafıyla görüşülerek asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedim. Böylece yapılan artışın istihdam herhangi olumsuz bir etkiye yol açmasına izin verilmeyecektir. İnşallah en kısa bir sürede müjde vereceğiz. Amacımız enflasyon oranı kaç olursa olsun, hiçbir çalışanımızın ve emeklimizin hayat pahalılığı altında ezilmesine müsaade etmemektir. Detaylarını açıklayacağımız bu çalışmanın emeklilerimize ve çalışanlarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. NATO görüşmelerinden döner dönmez açıklayacağım. Ayrıca memurların Temmuz ayı bayram maaşlarının Kurban Bayramı öncesinde zamlı haliyle ödeneceğini ifade etmek istiyorum. Yeni yatırımlarla, yeni fırsatlarla ve yeni finansman kaynaklarıyla istihdamı ve üretimi destekliyor, ihracatçıları pazarlarını büyütmeleri konusunda teşvik ediyoruz. Bize yan gelip yatmak yoktur. Dünyada başı dik gezebilmenin tek yolu budur.



ÖĞRETMENLERE ATAMA MÜJDESİ



Okulların tatil olmasıyla birlikte gençlerimizin yaz aylarını etkin bir şekilde değerlendirmesi için 2 uygulamayı başlatıyoruz. İlk olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı kurumlar gençlerimize açık olacaktır. Tüm çocuklarımızı ve gençlerimizi spor okullarına davet ediyoruz. Diğer müjdemiz de gönüllerince seyahat edebilmeleriyle ilgilidir. Yaşlı ve engelli bakım projemizi milli programa dönüştürmektir. Yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın ev temizliğinden kişisel bakıma kadar tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız. Yaşlı ve engelli aylıkları da bayram öncesi ödenecektir. 20 bin öğretmen atamasıyla ilgili süreç MEB tarafından başlatılacaktır.