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BDDK'nın kararına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama: Finansal istikrarı destekliyor

#Hazine Ve Maliye Bakanlığı#Bddk#Açıklama

Hazine ve Maliye Bakanlığından BDDK kararına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, ""Tüm ekonomi kurumlarımızla birlikte ve eş güdüm halinde birbirini tamamlayıcı ve finansal istikrarın güçlendirilmesine yönelik tedbirler alınmaya devam edilecektir." ifadelerine yer verildi.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan şu ifadelere yer verildi:

"Son dönemde, BDDK tarafından alınan;

Yurt dışı yerleşiklerle türev işlem gerçekleştiren bankalar ve finansal kuruluşlar dışındaki yurt içi yerleşik kişilere kullandırılacak ticari nakdi kredilere %500 risk ağırlığı getirilmesi,

Konut kredilerinde ve konut teminatlı kredilerde kredi değer oranının farklılaştırılması,

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15 milyon TL üzerinde döviz varlığı bulunan ve yabancı para nakdi varlıkların TL karşılığının; aktif toplamından veya son 1 yıllık net satış hasılatından büyük olanı %10'u asan bağımsız denetime tabi reel sektör şirketleri için TL cinsinden yeni nakdi ticari krediye erişimlerinin sınırlandırılması kararları, 9 Haziran'da attığımız adımların bir devamıdır.

Kredi piyasası gelişmelerine yönelik alınan bu tedbirler hem Türkiye Ekonomi Modelimiz çerçevesindeki selektif kredi yaklaşımımızı hem de finansal istikrarı destekler niteliktedir.

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Tüm ekonomi kurumlarımızla birlikte ve eşgüdüm halinde birbirini tamamlayıcı ve finansal istikrarın güçlendirilmesine yönelik tedbirler alınmaya devam edilecektir."

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#Hazine Ve Maliye Bakanlığı#Bddk#Açıklama

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