Son dakika: Ankara'da tarihi gün! 'KAAN' gökyüzüyle buluştu... Uzmanlar KAAN'ı Hürriyet'e anlattı: F-35'ten daha üstün

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Türkiye Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. (TUSAŞ) tarafından üretilen Milli Muharip Uçak Kaan ilk uçuşunu bugün gerçekleştirdi. KAAN'ın ilk uçuşunda pilot koltuğunda test pilotu Barbaros Demirbaş oturdu. KAAN’ın ilk uçuşunu başarıyla tamamlamasının ve piste dönemsinin ardından, KAAN uçağın yapımında ve geliştirilmesinde çalışan personel tarafından alkışlarla karşılandı.

Uzunluğu 21 metre, kanat açıklığı 14 metre olan Kaan ile Türkiye 5. nesil uçak üreten sayılı ülkeler arasına girdi.

CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk KAAN'ın ilk uçuşu ile ilgili olarak son bilgileri aktarırken, '08.50'de kalkışı yaptı, 09.01'de inişi gerçekleştirdi. Ekipler uçuşun çok başarılı geçtiğini söyledi. Başarılı bir şekilde kalkış ve iniş yaptı. Önden bir F-16 kalkış yaptı. Büyük bir heyecan var.' ifadelerini kullandı.

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SÜPER SEYİR ÖZELLİĞİNE SAHİP

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Radar izini düşüren özel boyası ve tasarımı, gövde içi istasyonları ve içerdiği yüksek teknolojiler ile Kaan 5. nesil bir uçak olarak üretildi. Ayrıca uçakta yüzlerce kilometre ötedeki onlarca düşmanı aynı anda takip edebilecek yerli üretim AESA radarı bulunacak. Bunun yanında Kaan art yanıcı kullanmadan süper sonik hızlara çıkılabilmesini sağlayan süper seyir özelliğine de sahip olacak. Süper itki sistemi, kaska monteli nişangah, sentetik açıklıklı radar sistemi (SAR), kızılötesi arama ve takip sensörü, elektro-optik hedefleme sistemi gibi son teknoloji sistemler de Kaan'ın özellikleri arasında yer alacak. Uçakta tamamen yerli imkanlarla üretilen havadan havaya ve havadan karaya akıllı mühimmatlar kullanılacak.

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Milli Muharip Uçak Kaan'ın uçuşundan ilk görüntüler...

Genelkurmay Eski İstihbarat Başkanı Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, "Kaan'ın seri üretime geçmesi 10 yılı bulur. Ancak seri üretime geçtikten sonra Türk Hava Kuvvetleri, İsrail dahil bölgedeki en güçlü hava kuvvetleri haline gelecek" dedi. Pekin hava filosunun büyük bir kısmının Kaanlardan, kalanının da modernize edilmiş F-16'lardan oluşacağını ifade etti.

KAAN'IN F-35'TEN ÜSTÜN ÖZELLİKLERİ VAR

Pekin, Kaanların bazı özelliklerinin İsrail ve ABD'nin elindeki F-35'ten daha üstün olduğunu belirtirken "İkisi de görünmez teknolojiye sahip. Ancak Kaan F-35'den daha fazla mühimmat taşıyabiliyor. Yerli ve milli Gökdoğan ve Bozdoğan füzeleri takılabiliyor. Ayrıca Kaan çift motorlu. Manevra kabiliyeti daha yüksek ve menzili daha uzun. Üstelik muazzam bir elektronik harp yeteneğine sahip" dedi. Türkiye F-35 savaş uçaklarının üreticilerinden biri konumundaydı. Türk Hava Kuvvetleri'nde yaklaşık 100 adet F-35 alınması planlanıyordu. Ancak 2019 yılında haksız yere F-35 programından çıkartıldı.

YERLİ MOTOR YOLDA

İsmail Hakkı Pekin Milli Muharip Uçak Kaan için henüz işin başında olduğumuzu söyleyerek "Çok test yapılması lazım. İlk prototipler ABD'den alınan F-16 motorları ile uçacak. Ancak TUSAŞ Motor Sanayi (TEI) yerli motoru üretmek için olağanüstü bir çalışma halinde" açıklamasında bulundu.

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Emekli General Pekin Kaanların üretiminde İngiliz BAE Systems şirketi ile ortak çalışıldığını ifade ederek "İngilizler de 6. nesil uçak için çalışmalara başladılar. Bu uçağın üretiminde Kaan'dan öğrenilen teknolojileri kullanıyorlar. Yani aslında Kaan'da 6. nesil uçaklarda kullanılan teknoloji var" dedi.

KAAN 17 Mart 2023'te hangardan çıkarak pist başı yaptı. Geride kalan 9 aylık süreçte Türk mühendisleri tarafından gökyüzüyle buluşturulmak için hazırlandı. İlk uçuş görevi için girdiği testleri başarıyla tamamlandı.Tasarım ve imalatıyla milli olan KAAN'ın kanat açıklığı 14, yüksekliği 6, uzunluğu ise 21 metre. Kokpiti ise tek kişilik. Çift motoru, yüksek manevra kabiliyeti, radara düşük görünürlüğü, gövde içi silah taşıyabilmesi ve elektronik harp kabiliyeti de KAAN'ın dikkat çeken özelliklerinden. KAAN'ın özellikleri...

2040 YILINDA 300 UÇAKLIK MUAZZAM BİR FİLO

Emekli Hava Korgeneral Erdoğan Karakuş, Milli Muharip Uçak Kaan'ın Türk Hava Kuvvetleri için çok büyük bir güç çarpanı olacağını söylüyor. Karakuş "Ancak biraz zamanı var. İlk uçağın 2030 yılında teslim edilmesi bekleniyor. Üretimi de 2040 da tamamlanacak. 2040 yılında Türk Hava Kuvvetleri 300 uçaklık muazzam bir hava gücüne sahip olacak" dedi.

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YUNANLARIN RAFALE'SİNDEN ÇOK DAHA İYİ

Geçtiğimiz yıllarda Yunanistan Fransızların Rafale uçağından 24 adet sipariş etmişti. Milli Muharip Uçak Kaan'ın 5. nesil bir uçak olduğunun altını çizen Karakuş "Kaan kesinlikle bu Rafale uçaklarına üstünlük sağlayacak" diye ifade etti. 5'inci nesil Kaanların aksine Rafale'ler daha eski olan 4,5'uncu nesil teknolojiye sahip. Örneğin Kaan'ın radara karşı görünmez yeteneği varken Yunanistan Hava Kuvvetleri elindeki Rafale'lerde böyle bir özellik bulunmuyor.

'MİLLİ MUHARİP UÇAK PROJESİ ÇEŞİTLİ ÜLKELER TARAFINDAN BALTALANMAK İSTENİYOR'

Milli Muharip Uçak Kaan'ın üretim süreci başlarken üretilen ilk parça basına yansıdıktan sonra "kalorifer peteğine benziyor" diyerek olumsuz yorumlarda bulunulmuştu. Emekli Hava Korgeneral Erdoğan Karakuş, Milli Muharip Uçak Projesi hakkında yapılan olumsuz yorumların, projeyi baltalamak isteyenler tarafından dile getirildiğine işaret ederek şunları söyledi:

"Bu tarz yorumlar sadece Türkiye içinden değil Türkiye dışından da yapılıyor. Milli Muharip Uçak projesi Türkiye dışından hatta çeşitli ülkeler tarafından da baltalanmak isteniyor. Elbette "ne kadar kişiye yanlış kişiye bilgi aktarabilirsek o kadar iyi" diye düşünen kötü niyetli kişilerle mücadele ederek yola devam etmek lazım. Bu tarz yorumların gerçek olmadığını herkes görüyor. Türkiye en kısa zamanda en iyi uçağı üretecek ve Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edecektir"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, milli muharip uçak KAAN'ın uçuşu sonrası Türk Havacılık Uzay Sanayii ekibini tebrik ederken, 'Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlılığı ile Gök Vatan'a kavuşan "KAAN" Türkiye Yüzyılı’nın büyük gururlarından biridir. Bu tarihi uçuşta emeği geçen herkesi ve tüm Türk Havacılık Uzay Sanayii ekibini gönülden tebrik ediyoruz.' ifadelerini kullandı.

SELÇUK BAYRAKTAR: VATANIMIZA, MİLLETİMİZE HAYIRLI UĞURLU OLSUN

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, KAAN'ın ilk uçuşunu başarıyla tamamlaması sonrası, 'Köklerden Göklere... Bu tarihi uçuşta emeği geçen tüm Türk Havacılık Uzay Sanayii ekibini gönülden tebrik ediyorum. Vatanımıza, Milletimize hayırlı uğurlu olsun.' açıklamasında bulundu.