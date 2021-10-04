Son dakika... Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'yardımcı kaynak' kararı! Her ayın ilk haftası açıklanacak

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
MEBden yeni karar Her ayın ilk haftası açıklanacakMEB'den yeni karar! Her ayın ilk haftası açıklanacak#Milli Eğitim Bakanlığı
Tüm dünyanın gözü üstünde Saat 04:00te önemli gelişme yaşandıTüm dünyanın gözü üstünde! Saat 04:00'te önemli gelişme yaşandı#Evergrande
Gecenin olay maçının ardından Meğer Halil Umut Meler...Gecenin olay maçının ardından! Meğer Halil Umut Meler...#Galatasaray
İktidardan erken seçimi engelleyecek hamleİktidardan erken seçimi engelleyecek hamle#Erken Seçim
Stefan Kuntzdan Sergen Yalçın, Şenol Güneş ve prim açıklamasıStefan Kuntz'dan Sergen Yalçın, Şenol Güneş ve prim açıklaması#Stefan Kuntz
Kanserle ilk tanışmam Fulya Soybaş hastalıkla mücadelesini anlattı...Kanserle ilk tanışmam! Fulya Soybaş hastalıkla mücadelesini anlattı...#Meme Kanseri
Dünya bu sözlerle çalkalanıyor... Şimdi de Frankenvirus Yer yine ÇinDünya bu sözlerle çalkalanıyor... Şimdi de Frankenvirus! Yer yine Çin#Koronavirüs
Bilim insanları kaygılı Dünya her geçen gün kararıyorBilim insanları kaygılı! Dünya her geçen gün 'kararıyor'#İklim Değişikliği
En son 15 yıl önce İstanbula gitti Geçmediği köprünün cezaları ile başı dertteEn son 15 yıl önce İstanbul'a gitti! Geçmediği köprünün cezaları ile başı dertte#Köprü Cezası
Koronanın en büyük dostu: Hastaneye kaldırılma riskini 3 kat artırıyorKorona'nın en büyük dostu: Hastaneye kaldırılma riskini 3 kat artırıyor!#Koronavirüs
Danilo Zanna ve eşi Tuğçe Demirbilek boşanıyor İşte detaylar...Danilo Zanna ve eşi Tuğçe Demirbilek boşanıyor! İşte detaylar...#Danilo Zanna
Tacizi ilk kez açıkladı: Sette göğüslerime dokunduTacizi ilk kez açıkladı: Sette göğüslerime dokundu#Emily Ratajkowski
Kararsızların artmasının temel nedeni şudurKararsızların artmasının temel nedeni şudur#Cumhurbaşkanı Erdoğan
İslam karşıtı karikatürleriyle biliniyordu Feci şekilde hayatını kaybettiİslam karşıtı karikatürleriyle biliniyordu! Feci şekilde hayatını kaybetti#Lars Vilks
Yeleği çıkarıp üzerine fırlattıYeleği çıkarıp üzerine fırlattı!#Fenerbahçe
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'yardımcı kaynak' kararı! Her ayın ilk haftası açıklanacak

#Milli Eğitim Bakanlığı#Yardımcı Kaynak#Yüz Yüze Eğitim
Son dakika... Milli Eğitim Bakanlığından yardımcı kaynak kararı Her ayın ilk haftası açıklanacak

Milli Eğitim Bakanlığı tüm sınıf ve kademelerde haftada beş gün yüz yüze eğitime devam ederken öğrenci ve öğretmenlere destek olmak üzere kaynak çeşitliliğini artırma kararı aldı. Karar çerçevesinde her ayın ilk haftası hazırlanan destek paketi açıklanacak. İlkokul 2. sınıftan 12. sınıfa, tüm öğrencilerin uzaktan eğitimde oluşan öğrenme kayıplarını da telafi edebilmek için kapsamlı yardımcı kaynak destek paketi hazırlanacağını kaydeden Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 5000 soruluk ilk paketin erişime açıldığını belirtti.

Haberin Devamı

Bakanlığın yazılı açıklamasına göre, ilkokul 2. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm öğrencilerin uzaktan eğitimdeki öğrenme kayıplarını telafi edebilmek için hazırlanan destek paketinin ilki bugün "yardimcikaynaklar.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ücretsiz erişime açıldı.

Yardımcı kaynak destek paketinde çalışma soruları, örnek sorular, etkileşimli sorular, tekrar testleri, LGS örnek soru kitapçığı ve YKS'ye yönelik TYT, AYT ve YDT örnek soru kitapçıkları yer alıyor.

Yayımlanan destek paketinde 2. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm sınıf seviyelerinde 5 bin soruluk yardımcı kaynak bulunuyor. Bu kaynaklarla öğrencilerin derste işleyecekleri konuları pekiştirmeleri ve böylelikle öğrenme süreçlerine katkı sağlanması amaçlanıyor. Paket, temel eğitim kademesinde 2. sınıftan 7. sınıfa kadar olan öğrencilere yönelik 750 sorudan oluşan çalışma sorularını da içeriyor.

Bakan Özer CNN TÜRKte açıkladı İşte okullarda kapatılan ve açılan sınıf sayısı

İlgili Haber:Bakan Özer CNN TÜRK'te açıkladı! İşte okullarda kapatılan ve açılan sınıf sayısı

LGS ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI DA PAKETLE YAYIMLANDI

Haberin Devamı

8. sınıftaki öğrencilerin 2022'de yapılacak Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınava yönelik hazırlıklarına destek vermek adına örnek soru kitapçığı da bu ay itibarıyla öğrenci ve öğretmenlerin kullanımına sunuldu. Örnek sorular her ay düzenli olarak yayımlanmaya devam edecek. Sınava girecek öğrenciler için hazırlanan LGS Sayısal ve LGS Sözel kitapları da güncellendi. Bu kitaplarda da 1375 soru yer alıyor.

ETKİLEŞİMLİ SORULAR İLK KEZ YAYIMLANDI

Bakanlık ilk kez 8, 9 ve 10. sınıf öğrencileri için elektronik ortamda etkileşimli sorular da yayımladı. 450 soru bulunan çalışmada Türkçe, matematik ve fen bilimleri alanlarından çoktan seçmeli sorularla birlikte "açılır menü, sürükle bırak ve çoklu seçim" özelliklerinin kullanıldığı sorular hazırlandı. Etkileşimli sorularda üst düzey zihinsel becerilerinin ölçülmesine daha fazla olanak sağlayan ve öğrencilere kendi cevabını oluşturma fırsatı veren açık uçlu sorular da kullanıldı. Sorular, öğrencilerin gerçek yaşam durumlarını ekranda görmesini sağlayan simülasyonlar içerecek şekilde yapılandırıldı.

Milli Eğitim Bakanlığından yeni karar: PCR testi şartının kapsamı genişletildi

İlgili Haber:Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni karar: PCR testi şartının kapsamı genişletildi

Ortaöğretim öğrencilerinin eğitim ve öğretim süreçlerinden istifade etmeleri için hazırlanan birçok eğitim materyaline bir yenisi daha eklenerek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na yönelik kaynak seti hazırlandı. Hazırlanan kaynak setindeki 6 TYT, 3 AYT ve 1 YDT kitapçığında 1600 soru bulunuyor.

PAKETİN İÇERİĞİ DE ÇEŞİTLİLİĞİ DE ARTACAK

Haberin Devamı

Öğrencileri uzun bir aradan sonra okullarıyla buluşturmaktan büyük mutluluk duyduklarını vurgulayan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, paylaşılan kapsamlı destek paketi ile ilgili şunları kaydetti:

"Bir taraftan salgın koşullarında önlemlere ve kurallara riayet ederek eğitimi sürdürürken diğer taraftan hem mevcut eğitimi desteklemek hem de uzaktan eğitimde oluşan öğrenme kayıplarını da telafi edebilmek için kapsamlı yardımcı kaynak destek paketi hazırlama kararı aldık. Arkadaşlarımızın yoğun emekleri ile 2. sınıftan 12. sınıfa kadarki tüm düzeyler için hazırladıkları Yardımcı Kaynak Destek Paketi'ni bugün yayımladık. Tüm kaynaklara öğrenci ve öğretmenlerimiz kolaylıkla ulaşabilecekler. Diğer taraftan il müdürlüklerimiz ihtiyaç duyan öğrencilere bu kaynakları basılı olarak da ulaştıracak. Her ayın ilk haftası bu paketi yayımlamayı sürdüreceğiz. Ayrıca, her ay yardımcı kaynak destek paketinin içeriğini de çeşitliliği de artıracağız. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı kutluyorum."

İlgili Haberler:

MEB'den yeni karar! Her ayın ilk haftası açıklanacakTüm dünyanın gözü üstünde! Saat 04:00'te önemli gelişme yaşandıİktidardan erken seçimi engelleyecek hamle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Milli Eğitim Bakanlığı#Yardımcı Kaynak#Yüz Yüze Eğitim