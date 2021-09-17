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Son dakika... Milli Eğitim Bakanlığı'ndan '24 Kasım Öğretmenler Günü' genelgesi

#Milli Eğitim Bakanlığı#Mahmut Özer#Milli Eğitim Bakanı
Son dakika... Milli Eğitim Bakanlığından 24 Kasım Öğretmenler Günü genelgesi

Milli Eğitim Bakanlığı, 81 il valiliğine "24 Kasım Öğretmenler Günü" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre, etkinliklerde koronavirüsle mücadele kapsamında temizlik, maske ve sosyal mesafe kurallarına azami ölçüde dikkat edilecek.

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzalı genelgeye göre, Öğretmenler Günü, Bakanlığın koordinesinde yürütülecek; öğretmenlerin ve öğretmenlik mesleğinin toplumdaki algısının daha da yükseltilmesine katkı sağlayacak, moral ve motivasyonlarını artıracak, birlik ve beraberliğini pekiştirecek program ve etkinliklerle, yurt içinde ve dış temsilciliklerde kutlanacak.

Kutlama programlarının, öğretmenlerin "Bu benim günüm" diyerek, gönülden sahipleneceği ve gönüllü katılacağı, aynı zamanda toplumun öğretmenin güçlü şahsiyetini ve adanmışlığını idrak edeceği etkinlikler olmasına özen gösterilecek.

Genelgede, Kovid-19 ile mücadele kapsamında tedbir alınması gerektiği de vurgulandı. Buna göre, etkinliklerde Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında temizlik, maske ve sosyal mesafe kurallarına azami ölçüde dikkat edilecek.

Öğretmenler Günü tören ve etkinlik programlarının hazırlanması ve uygulanması için il/ilçe milli eğitim müdürlükleri, okul müdürlükleri ve dış temsilciliklerde kutlama kurulları oluşturulacak.

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Ülke genelinde, genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi nedenlerle yüz yüze gerçekleştirilmesi planlanan etkinliklerin yapılamaması durumunda, söz konusu etkinlikler, il/ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından elektronik iletişim teknikleri uygulanarak yapılacak.

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