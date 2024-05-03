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Makarnayı daha sağlıklı hale getirmenin 5 yolu

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#Sağlık#Makarna#Makarna Sağlıklı Mı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2024 09:48

Karbonhidratların zararlı olduğu efsanesi yıllardır ortalıkta dolaşıyor. Ancak bir diyetisyen Business Insider'a makarnanın aslında sağlıklı bir beslenmenin lezzetli bir parçası olduğunu söyledi. Makarnayı daha sağlıklı hale getirmek için ise beş püf noktası paylaştı. İşte detaylar…

1/8Makarnayı daha sağlıklı hale getirmenin 5 yolu

Son yıllarda içinde karbonhidratların olmadığı diyetlerin popülaritesi giderek artıyor. Çünkü karbonhidratlar kilo alımının ve insülin direncinin sağlıksız nedeni olarak açıklanıyor. Ancak uzmanların çoğu karbonhidratların, özellikle de besin açısından yoğun işlenmemiş gıdaların, sağlıklı bir beslenmenin önemli bir parçası olduğu ve enerji sağlamak da dahil olmak üzere pek çok faydalarının bulunduğu konusunda hemfikir.

2/8Makarnayı daha sağlıklı hale getirmenin 5 yolu

Healthline.com'da beslenme editörü olan Lisa Valente, Business Insider'a yaptığı açıklamada “Makarnayı seviyorsanız, onu diyetinize dahil etmenizde kesinlikle sorun yok” ifadelerini kullandı. Valente, şu bilgilerin altını çizdi:

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3/8Makarnayı daha sağlıklı hale getirmenin 5 yolu

“Makarna, Akdeniz diyetinin temel gıdasıdır. Yaygın olarak en sağlıklı beslenme yollarından biri olarak kabul edilir. Karbonhidratın yanı sıra bir miktar protein ve lif de içerdiğinden yemekler için harika bir temel oluşturur. 100 gramlık kurutulmuş beyaz makarna, kas büyümesi ve sindirim sağlığı için gerekli olan sırasıyla 13 gram protein ve 3,2 gram lif içerir. Hatta makarnanın ertesi gün daha da sağlıklı olduğu düşünülüyor. Çünkü yeniden ısıtmak dirençli nişasta seviyesini artırıyor. Tek yapmanız gereken makarnanızı daha besleyici hale getirmek, biraz daha çeşitlilik kazandırmak…”

İşte makarnayı daha da sağlıklı hale getirmek için beş ipucu…

4/81-) MAKARNAYA SEBZE VE PROTEİN EKLEYİN

1-) MAKARNAYA SEBZE VE PROTEİN EKLEYİN

Lisa Valente’ye göre makarnaya eklenecek en iyi iki şey sebzeler ve protein kaynaklı ürünler. “Sağlıklı bir makarna yemeği hazırlamak, onu kalan sebze ve etlerle veya konserve fasulyeyle bir araya atmak kadar basit olabilir” diyen Lisa Valente, “Ayrıca makarnayı ıspanak, lahana ve hindiba gibi içinde eriyebilen yeşil sebzelerle birleştirebilirsiniz. Tüm bunların dışında biraz sarımsak kızartıp makarnaya eklemek, antioksidanlar ve lezzet derinliği açısından da çok önemli…” dedi.

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5/82-) NOHUTLU, TAM BUĞDAYLI VEYA MERCİMEKLİ MAKARNAYI DENEYİN

2-) NOHUTLU, TAM BUĞDAYLI VEYA MERCİMEKLİ MAKARNAYI DENEYİN

Sebzeler dışında nohutun, buğdayın ve mercimeğin de çok etkili olduğunu vurgulayan Lisa Valente, “Nohut, tam buğday veya mercimek kullanılarak yapılan makarna, normal beyaz makarnaya göre daha fazla protein ve lifle dolu olur. Ayrıca glutenden kaçınması gerekenler için de bu çok iyi bir seçenek. Hafif bir dokuya sahip olan nohutlu ve kırmızı mercimekli makarna özellikle kepekli makarnalardan hoşlanmayanlara da cazip gelebilir” ifadelerini kullandı.

6/83-) EN SAĞLIKLI KAVANOZLU SOSLARI SEÇİN

3-) EN SAĞLIKLI KAVANOZLU SOSLARI SEÇİN

Markatlerde satılan sosların da önemli olduğunu söyleyen Valente, “Kavanozlu soslar harika seçenekler… Sadece soslarda ilave şeker ve tuz oranı yüksek olabilir. Bu nedenle etiketleri kontrol etmenizi ve en az katkı maddesi içeren ürünleri seçmenizi öneriyorum” ifadelerini kullandı.

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7/84-) NE KADAR PEYNİR EKLEDİĞİNİZE DİKKAT EDİN

4-) NE KADAR PEYNİR EKLEDİĞİNİZE DİKKAT EDİN

Dünyanın pek çok yerinde makarnaya peynir eklenir. Lisa Valente de makarnasına genelde parmesan peyniri ekleyenlerden... Ancak Valente peynir konusunda dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi:

“Bazı peynirler yüksek tansiyona katkıda bulunabilecek çok fazla sodyum içerebilir. Ancak aşırıya kaçmadığınız sürece bu çok da önemli değil. Bana göre makarnanın yanında biraz parmesan peyniri çok lezzetli oluyor. Bunu tavsiye ederim.”

8/85-) MAKARNANIZIN YANINDA SALATA TÜKETİN

5-) MAKARNANIZIN YANINDA SALATA TÜKETİN

Araştırmalar, öğünlerle birlikte salata yemenin, düşük kalorili yiyeceklerle açlığın üstesinden gelebileceğini gösteriyor. Bu, genel olarak daha az yemek yemenize yardımcı olabilir ve bu da uzun vadede obezitenin önlenmesine ve tip 2 diyabet riskinin azaltılmasına yardımcı olabilir.

Lisa Valente, “Makarnanızın yanında salata yemek istemiyorsanız, eriştenizi pişirirken bazı çiğ sebzeleri atıştırarak da aynı etkileri elde edebilirsiniz. Bu sebzelerden ekstra besin almanın da harika bir yolu” dedi.

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#Sağlık#Makarna#Makarna Sağlıklı Mı

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