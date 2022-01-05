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Son dakika... Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması!

#Bakan Özer#Omicron#Okul
Son dakika... Milli Eğitim Bakanı Özerden yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Şu anda okulların kapatılması söz konusu değil, süreci yakından takip ediyoruz." dedi. Bakan Özer, "Omicron hızla yayılıyor ancak okullarımızda önlemleri değiştireceğimiz bir alarm durumu söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

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Milli Eğitim Bakanı Özer, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi. Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda Vali Abdullah Erin ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Bakan Özer, ilk olarak Şanlıurfa Valiliği'ni ziyaret etti.

Son dakika... Milli Eğitim Bakanı Özerden yüz yüze eğitim açıklaması

YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

Burada gazetecilere açıklama yapan Bakan Özer, günlük koronavirüs vaka sayılarını takip ettiklerini ve okullarda eğitimin devam edeceğini belirterek, "Şu anda okulların kapatılması söz konusu değil, süreci yakından takip ediyoruz. 'Omicron' varyantının yayılması hızlanıyor ancak şu an için okullarımızda önlemlerini değiştireceğimiz yeni önlemlere başvuracağımız herhangi bir alarm durumu söz konusu değil" diye konuştu.

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BAKAN ÖZER GEÇTİĞİMİZ HAFTA DA 'GÜNDEMİMİZDE DEĞİL' DEMİŞTİ

Bakan Özer geçtiğimiz hafta da "Yüz yüze eğitime ara vermek gündemimizde değil" açıklamasını yapmıştı. Göreve geldiği günden itibaren okulların yüz yüze eğitime açılması yönünde kararlı bir duruş sergilediğini ifade eden Özer, "Okulların ilk açılması ve son kapatılması gereken yerler. Yeni varyantlar ortaya çıktığında hemen ilk akla gelenin okulların yüz yüze eğitime ara vermesi tartışmalarını yersiz buluyorum. Tüm ülkeler, Okul dışı ortamlarda önlemleri sıkılaştırarak okulları açık tutmak için her türlü önlemi almaya çalışırken biz de aynı kararlılıktayız. Ancak okul dışı ortamlardaki önlemlere daha fazla ağırlık vermeliyiz. Dolayısıyla şu an itibarıyla yüz yüze eğitime ara verme gündemimizde değil. Elbette süreci yakından takip ediyoruz. Okullarda maske, mesafe ve hijyene daha fazla önem veriyoruz" demişti.

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