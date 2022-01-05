Son dakika... Antalya açıklarında korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı

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AFAD'ın verilerine göre saat 06.21'de Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Antalya'nın tüm ilçelerinden hissedilirken sosyal medyada çok sayıda mesaj yazıldı.

AFAD'DAN AÇIKLAMA GELDİ

AFAD'ın açıklamasında "Akdeniz'de Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında saat 06.21'de 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi" denildi.

"OLUMSUZ BİR İHBAR BULUNMUYOR"

AFAD'ın sosyal medya hesabından "Geçmiş olsun Antalya. Alanya açıklarında meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" mesajı paylaşıldı.

DHA Muhabiri Engin Arık, "Kısa bir sarsıntının ardından, sokaktan gelen seslerle herkes uyandı. Alanya'da pek deprem olmadığı için insanlar da korktular. Halen karanlık Alanya, gün aydınlığında hasar olup olmadığı ortaya çıkacak" dedi.

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PROF. DR. PAMPAL: TARİHTE 7'NİN ÜSTÜNDE DEPREMLER DE VAR

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, CNN TÜRK canlı yayınında Antalya'da meydana gelen depremi değerlendirdi. Pampal, "Burasının doğası bu, burası levha sınırı, burası çarpışma hattı. Antalya'da tarihte 7'nin üstünde depremler de var. Kıbrıs civarında 8'in üzerinde depremler var. Ege'de çok sayıda bu türden büyük depremler var. Bu depremlere bağlı tsunami gibi ikincil etkiler var. Olan bir bölgenin doğal depremleri bunlar. Korkmalı mıyız dersek, korkmalıyız evet. Depremden korkacağız" ifadelerini kullandı.

İşte Prof. Dr. Pampal'ın canlı yayında yaptığı açıklamalar...

ÖNCÜ DEPREM Mİ?

Böyle bir şey söylemek hiçbir zaman mümkün değil. Bu ayrıca büyük bir deprem değil. Küçük - orta depremlerin alt kısmını oluşturan depremlerinden biri. Bu hat dediğim gibi iki levhanın sınırı, hareketli bir bölge.

Bu bölgenin son yıllarda daha hareketli, aktif olduğunu göstermesi bakımından bir bakıma teyakkuzda olmamızı gerektiriyor.

"BİZİM İÇİN OLAĞAN DEPREMLER"

Kuzey Anadolu Fayı ne kadar tehlikeliyse bu fay da o kadar tehlikeli. İnsanlar deprem deyince önce İstanbul, İzmir'de Van civarında oluyor. Buralar da diğer faylar gibi işte Akdeniz ve Ege'de daha da büyüğünü hatta söylemek mümkün, faylarımız var. Bu fayların bulunduğu bölgede oluyor bu depremler. Bizim için olağan depremler.

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Bu deprem nedeniyle Antalya'nın teyakkuza geçmesi söz konusu değil. Bölgenin olağan depremlerden biri.

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SOSYAL MEDYADA MESAJ YAĞDI

Depremin ardından sosyal medyada çok sayıda mesaj paylaşıldı.

İşte Antalya'da meydana gelen depremi hisseden sosyal medya kullanıcılarının mesajları...

-Sabah sabah telefonun deprem alarmına uyandım geçmiş olsun.

-Yatağım beşik gibi sallanırken uyandım

-Hiçbir şekilde uyanamayan ben bugün depreme uyandım. Çok kötü çok...

-Hayatımda ilk defa bu kadar çok depremi hissettim yatak beşik gibi sallandı hepimize geçmiş olsun.

-Bina resmen konuştu ve uyandırdı. Herkese geçmiş olsun. Umarım acı haberler gelmez.