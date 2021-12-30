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Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Özer'den 'yüz yüze eğitim' açıklaması

#MEB#Yüz Yüze Eğitim#Okul
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Özerden yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ' Yüz yüze eğitime ara vermek gündemimizde değil.' dedi.

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Bakan Özer, dünyada Omicron vakalarının artmasının Türkiye'de de okulların yüz yüze eğitime devam etmesiyle ilgili tartışmaları tekrar gündeme getirdiğini belirtti.

Okulların ilk açılması ve son kapatılması gereken yerler olduğunu sık sık ifade ettiğini belirten Milli Eğitim Bakanı Özer, 'Yeni varyantlar ortaya çıktığında hemen ilk akla gelenin okulların yüz yüze eğitime ara vermesi tartışmalarını yersiz buluyorum.' ifadelerini kullandı.

Özer ayrıca aşı olan öğretmenler ile ilgili olarak, 'En az bir doz aşı olan öğretmen oranımız yüzde 93, en az iki doz aşı olan öğretmen oranımız ise bugün itibarıyla yüzde 89. Aşı olmayıp hastalığı geçirerek antikor oluşturan öğretmen oranımız ise yaklaşık yüzde 5. Dolayısıyla en az iki doz aşı olan ve antikor oluşturan öğretmen oranımız yüzde 94'e ulaştı.' dedi.

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