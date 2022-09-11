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MHP lideri Bahçeli Bursa’da: 'Aramızda ayrık otu bulundurmayacağız'

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#Bursa#MHP#Devlet Bahçeli
MHP lideri Bahçeli Bursa’da: Aramızda ayrık otu bulundurmayacağız
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2022 17:47

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bursa'da '2023'e doğru aday belli karar net' mitinginde konuşuyor. Bahçeli, "Aramızda ayrık otu bulundurmayacağız, saflarımızı sık tutacağız. Taviz vermeyeceğiz, mutlaka kazanacağız" dedi.

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İşte Bahçeli'nin açıklamasından önemli satırbaşları:
Bursalı kardeşlerimizin yanı sıra Çanakkaleli, Bilecikli, Yalovalı kardeşlerimize hoş geldiniz diyorum. Geçen hafta Sivas muazzam bir açık hava toplantısına şahit oldu, birilerinin uykuları kaçtı.

Geride kalan günlerde Sivas açık hava toplantımıza bilen de bilmeyen de devamlı konuştu, tartıştı. Bu ne ki daha bir şey değil. Gördükleri göreceklerinin yanında hiçbir şey değil. Türkiye’nin kendilerinden ibaret olmadıklarını idrak etmek zorunda kaldı, bütün hesapları alt-üst oldu. Cesaretiniz varsa Sivas’tan sonra Bursa’ya bakın. Bakın da vatan sevdası, bayrak sevdası nedir görün.

Bizim anketlerimiz maaşa bağlanmış şirketler değil, A’dan Z’ye Türkiye’dir. İman varsa imkan vardır. İrade varsa ihanet tutunamayacaktır. Zafer sabredenlerin inananların sadık yâridir. Öyle bir cevap veriniz ki 7 düvel ne oluyor Bursa’da diye endişeye kapılsın.

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ARAMIZDA AYRIK OTU BULUNDURMAYACAĞIZ

Aramızda ayrık otu bulundurmayacağız, saflarımızı sık tutacağız. Mutlaka Allah’ın izni ile başaracağız. Taviz vermeyeceğiz, mutlaka kazanacağız. Cumhuriyet’in 100. yılında cumhurun zaferine ulaşacağız.
Sözümüz sözdür, kararımızın da sonuna kadar arkasındayız. Oyalanma anlayışında değiliz. Cumhurbaşkanı adayımız sayın Erdoğan’dır. Zillete karşı aynı mevzideyiz, Türkiye düşmanlarına karşı aynı cephedeyiz.

Vatansız millet neyse Türkiye’nin karşısına geçmiş zillet ittifakı da odur. Zillet partileri ile ulaşılacak bir gelecek yoktur. Karanlık zihniyet açısından bir farkları yoktur. Bu ittifakın çatısını alev almıştır. Paçası tutuşan Kılıçdaroğlu 'inadına beraber olacağız' demiştir. Beraberlik inançla olur, inatla değil.

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#Bursa#MHP#Devlet Bahçeli

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