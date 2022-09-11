Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
HABERLEREkonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: BIST 100 endeksi 2 aydır rekor üstüne rekor tazeliyor

Güncelleme Tarihi:

#Hazine Ve Maliye Bakanı#Nureddin Nebati#Ekonomi
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: BIST 100 endeksi 2 aydır rekor üstüne rekor tazeliyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2022 11:51

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sermaye piyasalarının geleceğe güvenle baktığını belirtirken, "Borsamız haftayı dolar bazında 17 yılın en güçlü rallisi ile geride bıraktı. BIST 100 endeksi 2 aydır rekor üstüne rekor tazeliyor. Türkiye'nin üretimi ve ihracatı arttıkça reel sektör güçleniyor. " ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sermaye piyasalarımız her geçen gün güven tazeliyor, geleceğe güvenle bakıyor. Borsamız haftayı dolar bazında 17 yılın en güçlü rallisi ile geride bıraktı, 3.521,38 puan ile haftayı sonlandırdı. BIST 100 endeksi 2 aydır rekor üstüne rekor tazeliyor. Öyle ki, bu yükseliş, Temmuz 2005'ten bu yana en güçlü ralliye işaret ediyor. Borsa İstanbul, halka açık şirketlerimiz ve yatırımcılarımız açısından her geçen gün daha da cazip hale geliyor" dedi.

'GÜÇLENEN REEL SEKTÖR PİYASALARA GÜVEN VERİYOR'

Sermaye Piyasası'nın 29 milyonu aşkın yatırımcı ve 56 milyonu aşan hesap sayısıyla 4,8 trilyon TL'ye ulaştığını kaydeden Bakan Nebati, "Yerli ve yabancı yatırımcılarımız, şirketlerimizin bilançolarına, sermaye yapılarına ve karlılıklarına güveniyor, sermaye piyasalarına her geçen gün daha çok yatırım yapıyor. BIST 100 endeksi, 1 yıllık süreçte yüzde 142 yükseliş kaydetti.

Bu yükseliş, borsamıza ve şirketlerimize duyulan güvenin en açık göstergesidir. Türkiye'nin üretimi ve ihracatı arttıkça reel sektör güçleniyor. Güçlenen reel sektör sermaye piyasalarına güven veriyor. Borsamızdaki yükselişin temelinde ekonomimizin artan üretimi ve istihdam kapasitesi yatıyor" ifadelerini kullandı.

Gözden Kaçmasın

Zaporijya Nükleer Santralinde üretim durduZaporijya Nükleer Santrali'nde üretim durdu!Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Hazine Ve Maliye Bakanı#Nureddin Nebati#Ekonomi

BAKMADAN GEÇME!

Felaketlerle dolu annus horribiliste ne olmuştu Kraliçe 2. Elizabethin hayatında 6 önemli dönüm noktası...

Felaketlerle dolu 'annus horribilis'te ne olmuştu? Kraliçe 2. Elizabeth'in hayatında 6 önemli dönüm noktası...

#Kraliçe 2. Elizabeth
Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellanın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellan'ın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

#Ferdinand Macellan
Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak

Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak?

#Kral 3'Üncü Charles

BAKMADAN GEÇME!

Felaketlerle dolu annus horribiliste ne olmuştu Kraliçe 2. Elizabethin hayatında 6 önemli dönüm noktası...

Felaketlerle dolu 'annus horribilis'te ne olmuştu? Kraliçe 2. Elizabeth'in hayatında 6 önemli dönüm noktası...

#Kraliçe 2. Elizabeth
Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellanın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellan'ın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

#Ferdinand Macellan
Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak

Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak?

#Kral 3'Üncü Charles