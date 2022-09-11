Miçotakis'ten Erdoğan açıklaması: Her zaman görüşmeye açığım

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Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Selanik Uluslararası Fuarı'nda gerçekleştirilen basın toplantısında konuştu.

Son zamanlarda iki ülke arasında yaşanan gerilime değinen Başbakan Miçotakis, Türkiye ile diyalog kapılarını açık tutmaya devam edeceğini ifade etti.

Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeye her zaman açık olduğunu ifade etti.

Miçotakis, görüşme için Çekya'nın başkenti Prag’da gerçekleştirilecek Avrupa Birliği toplantılarını işaret ederken, Yunanistan ile Türkiye arasında geleceğe yönelik dostane ilişkiler kurmak istediğini belirtti.

GERGİNLİK MİÇOTAKİS'İN AÇIKLAMALARI İLE BAŞLAMIŞTI

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler Yunan Başbakanı Miçotakis'in ABD'deki açıklamaları sonrası gerilmişti.

Miçotakis, adını vermeden Türkiye’yi kastederek 'Yunanistan komşularına dostluk elini uzatıyor. Ancak egemenliğimize, egemenlik haklarımıza yönelik ihlallere ve derhal son bulmaları gereken Yunan adaları üzerindeki üst uçuşlara müsamaha göstermeyeceğiz. Siz Kongre üyelerinden, bölgede silah satışları ile ilgili kararları verirken, NATO’nun güneydoğu kanadında yeni bir istikrarsızlık tehlikesini göz önünde bulundurmanızı istiyorum' demişti.

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Miçotakis, bu sözleriyle dolaylı olarak Türkiye’ye F-16 uçağı satışına onay verilmemesini talep etmiş oldu.

Yunan Başbakanın 'Siz Kongre üyelerinden, Helenizmin 48 yıldır büyük acı çektiği ve hâlâ kapanmayan bir yarasını unutmamanızı istiyorum. Kıbrıs’taki saldırı ve adanın şiddetle ikiye bölünmesini kastediyorum. Kıbrıs’ta iki ayrı devleti, kimse hiçbir zaman kabul etmeyecektir' sözleri ise ayakta alkışlandı.