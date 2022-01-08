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Bahçeli'den önemli açıklamalar... Erken seçim çağrılarına yanıt verdi

#MHP#Devlet Bahçeli#Tören
Bahçeliden önemli açıklamalar... Erken seçim çağrılarına yanıt verdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulunun eğitim faaliyetlerini tamamlaması dolayısıyla, partisinin genel merkezinde düzenlenen 16. dönem sertifika töreninde açıklamalarda bulundu. Konuşmasında erken seçim çağrılarını yorumlayan ve CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yüklenen Bahçeli "Sandık diyorsanız 2023 Haziran ayını bekleyeceksiniz" dedi. Bahçeli, Kazakistan'daki kaos ile ilgili de önemli mesajlar verdi.

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İşte MHP Lideri Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Okulumuzun kapısından içeriye giren tüm kardeşlerimi kutluyor, hepsine başarılar diliyorum.

İşleyen demirin ışıldadığı görmek için ilave zahmete gerek yoktur. Devamlı çalışacağız. Yüksünmeden çalışacağız.

Geçmişimize bakınız. Anadolu insanının başına gelmeyen felaketin olmadığını göreceksiniz. Anadolu insanı çalışmaktan vazgeçmemiştir. Türk milleti, vatan coğrafyasını başında taşımıştır. Türk milleti vatan için, bayrağı için çalışmıştır.

"TARİHİMİZİ HOR GÖRENLERE KARŞI UYANIK OLUN"

Her kim tarihimizi hor görüyorsa ona karşı kesinlikle uyanık olunuz. Bu tipler bizim gibi görünebilir ama hakikatte bizden değillerdir. Girmedikleri kılık, takmadıkları maske yoktur. Rant için girmeyeceği kılık yoktur. 

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Siyaset sahnesini boks ringine çevirirler. 

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"HİÇ KİMSE SABRIMIZI YANLIŞ YORUMLAMASIN"

Atalarımız ne güzel de söylemiş yerden havaya toz kalkar, havadan yere rahmet iner, hep kap kendisine sızar, kısaca söylersek testinin içinde ne varsa dışına sızan da odur. Çalışmamızdan gocunanlar fazladır. 

Hiç kimse bizim sabrımızı yanlış yorumlamasın. 

Bir zamanlar Batı'ya ihtiyacımız yoktu. Ama bir süre sonra Batı'dan başka bir şey düşünemez hale geldik. Türk milleti uzun çalışma neticesinde kabuğundan çıkmayı başardı.

"KÜRESEL EMPERYALİZM İÇİN DENİZ BİTMİŞTİR"

İhtiyaç duyulan akli, siyasi demlenme süreci tamamlanmıştır. Küresel emperyalizm için deniz bitmiştir. Türk milleti Cumhur İttifakıyla ayağa kalkmıştır.

Hiçbir çılgın bize zincir vuramayacaktır. 

"BARIŞÇIL PROTESTOYLA ANLATILMAK İSTENEN NEDİR?"

Siyaset yapıyor olmanın bir ahlakı vardır. Siyasette lekeli yüzlere bakınız, hazımsız ve saygısızlardır. 70'ine merdiven dayayan bir akademisyen çıkmış hem de siyaset bilimci barışçıl protestolardan bahsediyor. Hükümeti erken seçime zorlamanın yollarını anlatıyor. Seçimlerin normal zamanını beklemekten imtina ediyor. Bilen varsa bize anlatsın barışçıl protestoyla anlatılmak istenen nedir. Nasıl yorumlanmalıdır.  Bir barış türküsü tutturmuş gidiyorlar.

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CHP Genel Başkanı, Demirtaş neden cezaevinde diyor. Demirtaş hain, bölücü ve suçlu olduğu için cezaevindedir. Çünkü Demirtaş teröristtir.

Barışçıl protesto temennisiyle neyin hazırlığı yapılıyor? Türkiye'den bir Kazakistan çıkarmayı mı düşünüyorsunuz?

Millet varsa devlet vardır, devlet varsa millet baki olacaktır. CHP'nin ağır sorunu da buradadır.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

Kılıçdaroğlu'nun söylemi yüz kızartıcıdır. Kılıçdaroğlu, korkusundan Türk Lirası diyemiyor, gülünç duruma düşüyor. Kılıçdaroğlu safi rüzgarsın. Bilmediğin sularda yüzersen dibi boylarsın. Milliyetçiliğin alanına girmekten sakınmalısın, aksi halde Demitaş'tan ihtarname almaktan kurtulamazsın. 

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"SOKAĞA DÖKÜLSENİZ NE YAZAR"

Kılıçdaroğlu, 'sokağa çıkmayacağız' diyor. Sokağa dökülseniz ne yazar, dökülmeseniz ne yazar. Sandık diyorsanız 2023 Haziran ayını bekleyeceksiniz.

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"KAZAKİSTAN'IN YANINDAYIZ"

Türk milleti olarak Kazakistan'ın yanındayız. Biriz, beraberiz, kardeşiz. Aynı milletin evlatlarıyız. Kazakistan petrol ve gaz ihracatı ile bölgenin en önemli ekonomik güçlerindendir. Tuzak üzerine tuzak kurarak Türk birliğini kırmaya çalışıyorlar. Allah'ın izniyle başaramayacaklar.

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