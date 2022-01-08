Kazakistan'da 'Ulusal yas' kararı! Putin ile kritik görüşme

Akaryakıt zammı protestolarının çatışmalara dönüştüğü Kazakistan dün sert çatışmalara sahne olmuştu. Kazakistan Cumhurbaşkanı Cömert Tokayev, protestocularla görüşme talebini reddedip polis ve orduya “teröristleri gördüğünüz yerde vurun” emrini verirken akşam saatlerine doğru bir çok noktada kontrol sağlandı.
PUTİN İLE GÖRÜŞTÜ
Tokayev bugün Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde ülkedeki durumun stabil olduğunu açıkladı. Tokayev, görüşmede Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün (KGAÖ) toplantı gerçekleştirmesini istedi.
Kremlin yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanları Kazakistan'da düzeni sağlamak için alınan önlemler hakkında görüş alışverişinde bulundu" denildi.
GÖZALTI SAYISI 4 BİN 266'YA YÜKSELDİ
Polis, hükümet binalarını ve karakollarında kontrolü ele geçirmeye çalışırken bir gecede "düzinelerce" protestocuyu öldürdüklerini açıkladı. Yerel basında çıkan haberlere göre, 18 güvenlik görevlisi öldü ve 748 kişi yaralandı.
Kazakistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, operasyonlarda komşu ülke vatandaşları da dahil olmak üzere gözaltına alınanların sayısının 4 bin 266’ya yükseldiği bildirildi. Yalnızca Almatı bölgesine bağlı köylerden birinde 100'den fazla kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.
Dün akşam gelen son haberde Kolektif Güvenlik Antlaşma Örgütü (KGAÖ) barış gücünün şiddet olaylarında saldırıya uğrayan Almatı Havalimanında kontrolü sağladığı belirtilirken bugün ülke genelinde düzenin büyük ölçüde geri kazanıldığını açıklandı.
KARİM MASİMOV VATANA İHANET SUÇUNDAN TUTUKLANDI
Kazakistan iç istihbarat teşkilatının eski başkanı vatana ihanet Karim Masimov vatana ihanet suçundan tutuklandı.
Ulusal Güvenlik Komitesi (KNB) yaptığı açıklamada, eski başkanı Karim Masimov'un vatana ihanet suçlamalarıyla ilgili soruşturma sonrası gözaltına alındığını açıkladı. Masimov geçici bir gözaltı merkezine yerleştirildi.
Nursultan Nazarbayev'in yakın bir müttefiki olan Masimov, Kazakistan'ın en büyük şehri Almatı'daki protestocuların hükümet binalarını basması üzerine bu hafta KNB başkanlığı görevinden alınmıştı.
YIKIM GÜN YÜZÜNE ÇIKTI: SOKAKLAR TANINMAZ HALDE
Güvenlik güçleri ve itfaiye ekipleri şehir genelinde çalışmalarını sürdürürken protestoların ardından yaşanan yıkım da gün yüzüne çıktı.
Ajanslara gelen görüntülerde, Almatı'nın ürkütücü bir sisle kaplanmış sokaklarını paramparça camlar ve yanmış arabalar sarmıştı. Sert çatışmalar sonrası şehrin bazı kısımları tanınmaz hale gelirken, polis devriye arabaları ilk kez sokaklarda göründü.
Protestocular tarafından işgal edilen belediye başkanının ofisinin bitişiğindeki meydan ordu tarafından kapatıldı.
Benzin istasyonlarının açılmasıyla yollarda uzun kuyruklar oluştu. Bazı restorasyonlar hizmet vermeye başlarken şehrin bazı kesimlerine elektrik ve internet verildi.
TERÖR OPERASYONLARI SÜRÜYOR
En büyük şiddetli olaylarının yaşandığı Almatı’da suçluların tespit edilmesine yönelik yürütülen operasyonlarda şehrin farklı noktalarında zaman zaman silah sesleri duyuluyor. Yerel medyaya göre terör tehdidinin kırmızı seviyede olduğu Kızılorda kentinde de terör operasyonları nedeniyle silah sesleri duyuluyor.