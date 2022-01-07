Kazakistan Büyükelçisi CNN Türk'te! İşte ülkedeki son durum

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Kazakistan, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) fiyatlarına zam yapılmasıyla sokaklara dökülen protestocuların hükümet binalarını basıp ateşe vermesinin ardından son yılların en büyük krizini yaşıyor.

Ülkedeki son gelişmeleri CNN Türk canlı yayınında açıklayan Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Sapabekuly 'Kazakistan'da normal hayata dönüş için adımlar atılıyor. Bazı bölgelere internet veriliyor' dedi.



'Şehirde silahlı gezen gruplar var. 2 gündür uyarılar yapıldı' diyen Sapabekuly sözlerine şöyle devam etti;

'Bu örgütlere anons yapıp silahları bırakın uyarısı artık yapılmayacak. Bu tür operasyonlarda zaman önemli. Biz bunların gerçek yüzünü gördük. Güvenlik güçlerimize zarar vermek için uyarılarımızı dinlemeden ateş açtılar.!



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Sapabekuly, 'Bugün Cumhurbaşkanımız açıklamasında dünya liderlerine teşekkür etti. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da özellikle teşekkür etti. Biz cumhurbaşkanımızın açıklamasından şunu anlıyoruz, Kazakistan haydutların yakalanması için bir operasyon düzenliyor, silahlı kuvvetlerin kalan teröristlerle mücadele etmek için gücü yeterli. Planlı bir saldırı söz konusu. Bir yandaş şehir yağmalarınınken bir yandan da TV yayınlarına saldırı yapılıyor.' ifadelerini kullandı.

Ölü sayısı ile ilgili net bir bilgiye sahip olmadığını belirten Sapabekuly, 'Yaklaşık 18 güvenlik gücünün şehit olduğunu biliyoruz. Bu şehitlerden üçünün barbarca bir saldırıya maruz kaldığını üzülerek söylüyorum. Sivil can kayıpları da mutlaka var. Bu teröristlerin tek hedefi güvenlik güçleri değil Kazakistan'ın huzurunu kaçırmak' dedi.

Olayların başladığı bölgede protestoların sona erdiğini belirten Sapabekuly, 'Ekonomik talepler yerine getirildi. Ordumuz kontrolü ele alıyor' dedi.



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'Şu anda Kazakistan'da 2 bin 500'e yakın yabancı barış gücü var. Bunları karıştırmamak gerek bunlar sadece barış gücü' diyen Sapabekuly, 'destek için geldiler muhtemelen bir hafta içinde geri dönecekler' dedi.

Sapabekuly, 'Kazakistan bu durumdan güçlenerek çıkacaktır. Cumhurbaşkanımız bu konuda kararlı. 11 Ocak'ta bir meclis toplantısı yapılacak ve yeni reform paketleri açıklanacak' ifadelerini kullandı.