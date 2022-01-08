Bakan Bilgin CNN TÜRK’te müjdeleri verdi! 3600 ek gösterge, sözleşmeli personellerin durumu, AGİ ve EYT...

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Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamalarından notlar;

* Dünyanın yaşadığı büyük bir kriz var. Pandemiyle ilgili bir kriz en çok gelişmiş ülkeleri vurgu. Bir dalgalanma diğer ülkelerde fırtınalara yol açıyor.

* Son varyant öncesi durulma görülmüştü. Türkiye tamamen kapandığı zaman bile üretimine devam etti. Yer yer olumsuz etkileri her yere yayıldı.

* Tüm dünyada maliyeti enflasyon olarak ortaya çıktı. İngiltere okyanustan petrol çıkarıyor ama zorluk çekti. Lojistik sorunlar yaşadı.

* Türkiye çok dayanıklı çıktı. Ancak enflasyon oldu tabii. Büyüme içinde olan bir ülke çünkü. Ben başarılı buluyorum Türkiye'yi. Türkiye olumlu ayrıştı.

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ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

* OECD içinde büyüyen ilk 2 ülkeden biri oldu. 3 çeyrek üst üste büyüdü. Baz etkisinden arındırılmış haliyle yüzde 10 üzerinde büyüme gerçekleştirdi.

* Türkiye zor şartlarda sosyal devlet olmanın zorunluluğu ile bunu gerçekleştirdi. Yüzde 36 enflasyon karşısında yüzde 50 maaş yükseltti.

* Sayın Cumhurbaşkanımızın da inisiyatifiyle yüzde 50 artış oldu. İşçilerimize bu desteği verirken, işverenimize de vergi muafiyeti sağladık.

3600 EK GÖSTERGE MECLİS'E İLK 6 AYDA GİDECEK

* 3600 toplu sözleşme maddesi haline getirildi. Bir önceki seçimde Sayın Cumhurbaşkanımız gündeme getireceğini söylemişti.

* Artık söylem olmaktan çıkardık. Geri dönüşü yok artık. Kanun hükmündedir. Bakanlık içinde çalışmalarımızı yaptık.

* Esas düzenlemeyi 3600 ek gösterge emekliliklerinde yapıyor. Yıllar içinde daha da artan farklılaşma var. Bakanlık içinde çalışma tamamlandı bitti.

* Sendikalarımızla müzakere edeceğiz. Kamunun diğer kuruluşlarıyla onlarla müzakere edeceğiz. Meclis'e ilk 6 ay içinde en geç Mayıs-Haziran'da intikal ettiririz. Bu yıl içinde tamamlanacak.

KADRO HAKLARI İÇİN ÇALIŞMA YAPIYORUZ

* Kamuda bir sorun daha var. Toplu sözleşmede çözülmesi gereken madde olarak ortaya koyduğumuz nokta sözleşmeli personeller.

* Kamuda çok farklı statülerde sözleşmeli personeller var. Bu bu sözleşmelileri de kadrolu haklara sahip çalışanlarla benzer haklara sahip olarak getireceğiz. Ama onu gönüllülük esasına bağlayacağız. Çok sayıda sözleşmeli sayısı var. Onu sadeleştireceğiz. İsteyenleri kadro haklarına sahip kalacak bir şekilde kalacak düzenleyecek bir çalışma yapıyoruz. O da bu yıl için de kesinlikle biter. O iki şey, önümüzde ödev olarak duruyor. Birindeki çalışmalar Bakanlık içinde bitti, diğerinin de müjdesini çok yakında vereceğiz. Meclis'e haziranda gelmiş olur.

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* İstanbul'da bir işyerinde işçileri kapının önüne koymuştu. İşçileri yarın işe almazsanız çalışma izinlerinizi iptal ederim demiştim. Ondan sonra da başka bir sendika geldi. Sizin bu sözünüzü duyduk yanımızda olur musunuz dediler, çözmek üzereyiz.

MEMUR MAAŞLARI HAKKINDA: GÜZEL DÜZENLEMELER OLACAK

* Biz bu süreçte memurlarla ilgili önemli düzenleme yaptık. Asgari ücretin vergi dışı bırakılmasıyla ilgili memurlarımızdan da talep oldu. Tüm çalışanlarımızın gelirlerini asgari ücret dışında bırakınca memurlara 300 TL'ye yakın ek yapmış olduk.

* O konular çok açık. Asgari geçim indirimi kalktı diye memurlarda çocuk parası vs bunlar AGİ kapsamında değil memur statüsüyle ilgili kanunla düzenlenmiş. Alakası yok. Yanlış bilgi. O devam ediyor. Memurlar artış elde etti.

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* Çocuk yardımı aile yardımından da mahrum olmadılar. Memurlara yüzde 31 civarı zam yapıldı. Enflasyonla ilgili rakam ortaya çıkınca 6 aylık zam yüzde 31 zam. Yıllık enflasyon yüzde 36. Temmuz'da da zaten düzenleme yapılacak. Yüzde 3 puan refah payı artışı verildi.

Temmuz'da yapacağımız güzel düzenlemeler olacağının altını çiziyorum.

AGİ KALKTI MI?

* İşçi diyelim ki ücret alıyor. Tüm çalışanlar için basit açıklarsak sizden vergi almıyor. AGİ için gerekli gelir olması lazım vergiyi iade ediyorum diyor devlet. Ne vergi alıyoruz ne de vergi iade ediyoruz.

* AGİ tüm çalışanlar için. İşverenin verdiği vergiden devletin vergiyi iade etmesi. Memurlar açısından AGİ'nin dışındaki tüm ödemeler devam ediyor.

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2500 LİRAYA YÜKSELTİLDİ

* Emeklilerin en düşük rakamı 1500 liraydı, 1300-1200 olanlar da vardı. Bunu 1500 TL'ye çekmişti Sayın Cumhurbaşkanımız.

* Bunu bir de 2500 TL'ye çekti. Memur emeklilerine toplu sözleşme şartı olarak yüzde 31 artış gerçekleşmiştir. Memur zammını da emeklilerine yansıttığımızda emeklilerdeki artış yüzde 67'ye ulaşmıştır.

* Temmuzda yeniden düzenlenecek. 6 aylık bir artış bu.

* 3600 konusunda kamu çalışanları arasında dengesizlikleri gideceğiz. Statüler arasındaki farklılaşmayı adaletsizlikleri giderecek düzenlemeyi yapmaya çalışıyoruz.

62 MİLYAR LİRA DESTEK ÖDEMESİ YAPTIK

* Pandemide küçük esnafa vergi muafiyeti getirildi. Kısa çalışma ödeneği, işsizlik sigortası ödeneği gibi birçok düzenleme yapıldı. Küçük işletmeleri rahatlatan uygulamalar oldu.

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* 62 milyar destek verdi sadece bizim bakanlığımız... Küçük işletmeleri kapsayan diğer kurumlarımız dışında bizim bakanlığımızdan sosyal destek sağlandı.

* ALO170 diye bir hattımız var. Tüm talepleri karşılıyoruz. 24 saat çalışıyor. Doğrudan işin bilgisine sahip insanlarla eğitilmiş kişilerle hizmet veriyoruz.

* Taşeron işçileriyle ilgili kamuda kalan çok küçük grup kaldı. 1 milyondu 950 bini aldık 50 bin kişi kaldı. Bu yıl içinde tarih vermeyeyim ama açığa kavuşturacağız.

* Mesleki grupların staj konusu var. Hepsinin grubu farklı. Sağlık sigortası yatıyor bazısında emeklilik yatmıyor. Bazıları daha kapsamlı. Emeklilik sigortası sayılmayanlar ciddi problemlerle karşılaşıyorlar.

* Staj süresi emeklilik dışında kalınca birkaç yıl fazla çalışması gerekiyor. Çalışmamız var.

BEYAZ BAYRAK UYGULAMASI GELİYOR

* Kayıt dışı çalışma büyük bir sorun. Tahminler yapılıyor. O rakamlar hep tahmin. Rakamdan ziyade kayıt dışıyı ortadan kaldırmak için devlet hassasiyet gösteriyor ama örgütlenme özgürlüğünün genişletilmesi lazım.

* Bizim işverenlerimizin sendikaya olumsuz yaklaşımı, aksine işveren ve çalışan arasındaki iletişimi kurumsal hale getirir. İşverenlerimizin zihniyeti var sendikalaşma önünde.

* Kayıt dışı sorununun önündeki en önemli engel. Sendikalarımızın örgütlenme konusunda yeni örgütlenme modelleri denemeleri lazım. Konuyu teşvik etmek için önce haberini burada vereyim. Beyaz bayrak uygulaması yapıyoruz.

* Sendika özgürlükleri burada kullanılmaktadır. Burası temiz bir işyeridir. Düzgün iş, özgür işyeri yazıyoruz. Bu işletmelere bazı kolaylıklar sağlayacağız.

EYT'LİLERLE İLGİLİ DÜZENLEME

* Emeklilik meselesi 3 şarta bağlanmış. 1 prim gün sayısını tamamlama, 2 yıl, 3'üncüsü yaş... Üçüncü şık sorun. Yaş şartını yerine getirmemiş olanlarla ilgili sorun.

* Yaş da bu işin şartlarından biri denilen bir anayasa kararı var. Prim ödeyecek insan sayısı ile emekli olacak insan sayısı arasında bir oran var.

* Türkiye'de bu rakam 2'nin altına düştü. Düzenlemeler yapılırken bunlar dikkate alınmıştır. Emekliliğimizi planladığımız için bize haksızlık yapıldı diyorlar.

* Çalışma programı içinde var. Ama aşama aşama çözüyoruz. Öncelikli sorunlarımız emeklilerimizin durumu, 3600 ek gösterge, sözleşmeli personel...

* Tüm bunları düzenleyecek düzenleme yapmak. İşçi sendikalarımızla yapacağımız sözleşme hakları ve enflasyon farkları çalışmalarımız var. Tüm çalışmaları ele alacağız. Önceliklerimizi sıraladım.

ENGELLİLERE İSTİHDAMI ARTIRACAK ÇALIŞMALARIMIZ VAR

* İngiltere'de yaşadım 500 pounda ev bulamazsanız. Değişken rakamlara kurdaki iniş çıkışa göre hesap yapamazsınız. Kur 12-13 liraya inince farklı hesap çıkar.

* Avrupa'yla mukayese edilince 650 euro düzeyinde Türkiye'nin satın alma gücü paritesi. Avrupa'da 750 eurodur. Bu Türkiye'de çalışanların korunmasına yönelik adımların ne anlama geldiğini gösterir.

* Engelli vatandaşlarımızla ilgili programlarımız var. Çalışma hayatında iyileştirmeler yapacağız. Beyaz bayrak içine engelli çalışma oranlarını da eklemiş bulunuyoruz.

* İş sağlığı güvenliği tarafında yeni arkadaşımızı görevlendirdik. Şu görüşmeyi yaptım. Bir tek iş kazası istemiyorum dedim. İş kazası olmaz. Yapmak görevimizdir.