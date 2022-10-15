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Son dakika... MHP lideri Bahçeli'den Bartın'daki maden faciasına ilişkin açıklama

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#Bartın#Maden#Maden Faciası
Son dakika... MHP lideri Bahçeliden Bartındaki maden faciasına ilişkin açıklama
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2022 13:09

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden faciasına ilişkin mesajlar paylaştı. Bahçeli, "İzah ve ifadesinde kelimelerin yetersiz kaldığı söz konusu maden faciası hepimizi ve herkesi hüzne boğmuştur. Elbette dayanışmanın, yardımlaşmanın ve kenetlenmiş ortak bir iradenin eşliğinde bu zor ve çetin günlerin yaraları Allah’ın izniyle sarılacaktır" ifadelerini kullandı.

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İşte MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin sosyal medya hesabından paylaştığı mesajlar...

Bartın’ın Amasra ilçesinde faaliyet gösteren Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü’ne bağlı bir maden ocağında meydana gelen feci patlama Türk milletini derin bir acıya maruz bırakmıştır. Yüreklere ateş düşüren bu felaket kırk işçimizi hayattan koparmıştır.

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İzah ve ifadesinde kelimelerin yetersiz kaldığı söz konusu maden faciası hepimizi ve herkesi hüzne boğmuştur. Elbette dayanışmanın, yardımlaşmanın ve kenetlenmiş ortak bir iradenin eşliğinde bu zor ve çetin günlerin yaraları Allah’ın izniyle sarılacaktır.

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maden ocağında emek ve alın teriyle ekmeğini kazanmanın mücadelesini verirken hayatlarını kaybeden işçi kardeşlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet, hastanelere nakledilip tedavileri devam eden işçi kardeşlerimize de şifalar diliyorum.

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Rabbim’den niyazım, ebediyete irtihal eden işçilerimizi cennetiyle ve cemaliyle buluşturmasıdır. Bu duygularla kederli ailelere ve aziz milletimize sabır ve baş sağlığı temennilerimi bahusus iletiyorum.

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