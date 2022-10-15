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Erdoğan’dan maden faciasıyla ilgili açıklama: Adli makamlarımız en ufak bir ihmali dahi karşılıksız bırakmayacak

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Bartın#Amasra
Erdoğan’dan maden faciasıyla ilgili açıklama: Adli makamlarımız en ufak bir ihmali dahi karşılıksız bırakmayacak
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2022 11:40

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın Amasra'daki maden faciasıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Adli makamlarımız canımızı, ciğerimizi yakan bu elim hadiseyi tüm boyutlarıyla soruşturacak, en ufak bir ihmali dahi karşılıksız bırakmayacaktır." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bartın’ımızda meydana gelen maden kazası sonrası derhâl başlatılan çalışmalar birçok kuruluşumuzun ve sahadaki bakanlarımızın katılımıyla, aralıksız şekilde sürmektedir.

Kaybettiğimiz madenci kardeşlerimizin aileleri, evlatları emanetlerimizdir. Can kayıplarını telafi edemesek de, vefat eden kardeşlerimizi geri getiremesek de en küçük mağduriyete dahi izin vermeyecek, ailelerimize sahip çıkacağız.

Adli makamlarımız canımızı, ciğerimizi yakan bu elim hadiseyi tüm boyutlarıyla soruşturacak, en ufak bir ihmali dahi karşılıksız bırakmayacaktır.

Ben de birazdan Bartın’a doğru yola çıkacak ve tüm çalışmalara yerinde vaziyet edeceğim.

Bir kez daha hayatını kaybeden maden işçisi kardeşlerime Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Bartın’ın yanı sıra bazıları İstanbul’a ulaştırılan yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

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Ülkemizin, milletimizin başı sağ olsun."

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Bartın#Amasra

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