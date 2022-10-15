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Madencilerden geriye fotoğrafları kaldı! 'Güneşi görebilmek için karanlığı kazıyoruz'

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#Bartın#Amasra#Maden Faciası
Madencilerden geriye fotoğrafları kaldı Güneşi görebilmek için karanlığı kazıyoruz
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2022 12:50

Bartın’ın Amasra ilçesinde dün akşam 18.15 sıralarında Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü’ne bağlı maden ocağında meydana gelen maden faciasında hayatını kaybedenlerden geriye ailesiyle ve arkadaşlarıyla çekildikleri fotoğrafları kaldı.

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Bartın'ın Amasra ilçesindeki bir maden ocağında dün saat 18.15'te grizu patlaması meydana geldi. Patlamada 40 maden işçisi hayatını kaybetti. Maden faciasında hayatını kaybedenlerden geriye ailesiyle ve arkadaşlarıyla çekildikleri fotoğrafları kaldı. Ölüm haberini alan yakınları ise sosyal medya hesaplarından yürek yakan paylaşımlar yaptı. 

“AH BE KARDEŞİM ÇOK ERKEN OLDU” 

Gürdal Serenli’nin abisi Zekai Serenli ise kardeşiyle aynı fotoğrafta yer alan ve yine faciada hayatını kaybeden Rahman Özçelik’in de bulunduğu bir fotoğraf paylaşarak şunları söyledi: 

“Ah be kardeşim çok erken oldu bu ayrılık çok erken yaşta gittiniz maden şehitlerimize Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun.”

Madencilerden geriye fotoğrafları kaldı Güneşi görebilmek için karanlığı kazıyoruz

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Hayatını kaybedenlerden Amasra’nın Kaman Köyü’nden Emrah Kaval’ın babası Hasan Kaval, sosyal medya hesabından oğlunun hayatını kaybettiğine ilişkin yazı paylaştı. Acılı baba Kaval, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: 

“Oğlum Emrah Kaval TTK müessesinde geçirdiği kaza nedeniyle vefat etmiştir. Bugün öğle namazına müteakip defnedilecektir.” 

Amasra’nın Aşağıdere Köyü’nden Enes Aydın’ın öğretmeni Muhammet Mustafa Yıldız da “Başta mezun öğrencim Enes Aydın ve tüm diğer maden şehitlerimize rabbimden rahmet, ailelerine de sabır diliyorum. Başımız sağ olsun” ifadelerini kullandı. 

“GÜNEŞİ GÖREBİLMEK İÇİN KARANLIĞI KAZIYORUZ” 

Patlamada yaşamını yitiren Yasin Çelik’in, 5 Şubat 2021’de sosyal medya hesabından “Güneşi görebilmek için karanlığı kazıyoruz” paylaşımı kaldı geride. 

Serhat Kahraman’ın kuzeni Rıfat Kahraman ise “Bartın’da maden ocağında yaşanan patlama sonucu kuzenimiz Serhat Kahraman şehit olmuştur. Cenazesi öğle namazına Karabük Kışla Köyü camisinde kılınacaktır” paylaşımı yaptı.

Madencilerden geriye fotoğrafları kaldı Güneşi görebilmek için karanlığı kazıyoruz

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Maden faciasında hayatını kaybeden Suat Demirkıran’ın ise geçen yıl, 7 Mart 1983 yılında Zonguldak’ın Armutçuk beldesindeki taş kömürü ocağında meydana gelen grizu patlamasında hayatını kaybedenleri manşetine taşıdığı gazetenin sayfasını hesabından paylaştığı görüldü. 

Madencilerden geriye fotoğrafları kaldı Güneşi görebilmek için karanlığı kazıyoruz

Amasra’nın Kocaköy Köyü’nden Orhan Altun’un arkadaşı ise vefat haberini “Kimsenin kalbini kırmamış, dostluğu ve arkadaşlığı ile gönüllerde taht kurmuş Orhan Altun abimin Amasya’da madende şehit olduğunu üzüntüyle öğrendim. Mekanı cennet olsun kabri nurlarla dolsun” ifadeleriyle paylaştı.

Madencilerden geriye fotoğrafları kaldı Güneşi görebilmek için karanlığı kazıyoruz

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Rasim Bulut’un ablası da kardeşinin hayatını kaybetmesinin ardından “Kardeşimiz Rasim Bulut’u maden kazası sonucu kaybettik. Rabbim geride kalanlara sabır versin. İkindi namazıyla Yaylacık Köyü’nden defnedilecek. Mekanı cennet olsun” diye bir paylaşım yaptı.

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#Bartın#Amasra#Maden Faciası

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