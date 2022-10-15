Son dakika... Bakan Dönmez anlatırken zorlandı: Daha 3 hafta önce birlikteydik

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Bartın'ın Amasra ilçesinde maden faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 40'a yükseldi. Patlamadan hemen sonra kente giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin kameralar karşısına geçti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 3 hafta önce Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ile birlikte buradaki madencileri ziyaret ettiklerini anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.

Bakan Dönmez, "Bizim için üzüntülü taraf da 3 hafta önce burada biz Türk-İş Başkanımızla beraberdik kardeşlerimizle, helalleştik ama arkasını getiremedik. İnşallah Rabbim bize bu acıları tekrar yaşatmaz" ifadelerini kullandı.

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İşte Bakan Dönmez'in olay yerinde yaptığı açıklamaları...

"ÇOK TRAJİK HADİSELER DE YAŞANDI"

Arama kurtarma çalışmalarında hemen hemen sona yaklaşmış durumdayız. Arama kurtarma çalışmalarını başta TTK'nın ekipleri yaptı. Kendi arkadaşlarını kurtarmak için elinden geleni yaptı. Çok trajik üzüntülü hadiseler de yaşandı. O arkadaşların bir arkadaşını canlı çıkarması sonucu sevincini de birlikte yaşadık.

"BELİRSİZLİĞİNİ KORUYAN 1 ARKADAŞIMIZI ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR"

Aşağıda ekiplerimiz gerekli kontrolleri yapıyorlar. Belirsizliğini koruyan 1 arkadaşımızı da arama çalışmaları devam ediyor. Yangın kontrol altına alındı ve sabah saatlerinde ekiplerimiz 14 kardeşimizi oradan çıkardılar. Şu anda biz kuyu başındayız. Bu olay buradan 350 metre derinlikte oldu. Yürüyerek bile oradan buraya 45-50 dakikadan erken gelme şansınız yok. Çalışmaya katılan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.

"HELALLEŞTİK AMA ARKASINI GETİREMEDİK"

Bizim için üzüntülü taraf da 3 hafta önce burada biz Türk-İş Başkanımızla beraberdik kardeşlerimizle, helalleştik ama arkasını getiremedik. İnşallah Rabbim bize bu acıları tekrar yaşatmaz.

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TÜRK-İŞ BAŞKANI ATALAY: İNŞALLAH SON OLUR

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ise "Bakan Bey'le beraber buraya geldik, madencilerin ne sıkıntıları varsa Bakan beye intikal ettirdik. Bugün de bu bölgeye bu olayla geldik. İnşallah son olur" ifadelerini kullandı.