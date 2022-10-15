Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Bartın'da maden işçisi faciadan iki dakikayla kurtuldu! Sözleri yürek yaktı

Güncelleme Tarihi:

#Maden#Bartın#Maden Faciası
Bartında maden işçisi faciadan iki dakikayla kurtuldu Sözleri yürek yaktı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2022 10:02

Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamadan iki dakikayla kurtulan 14 yıllık maden işçisi Aydın Kalaycı, dehşet anlarını gazetecilere anlattı. Kalaycı, "Eksi 300 kotunda 14 kişi falandık. Oradan tek ben çıkabildim. 14 yıldan beri hep akrabayız" diye konuştu. Kalaycı, "Öyle bir toz duman hayatımda görmedim. Lambayla önümü göremiyordum. Biz elimizden geleni yaptık. Arkadaşlarımızı bırakmadık. 24 saattir buradayız. En son görevimizi yaptık" dedi.

Haberin Devamı

Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında dün akşam saatlerinde meydana gelen patlamadan iki dakikayla kurtulan 14 yıllık maden işçisi Aydın Kalaycı, yaşadıklarını anlattı. 14 yıldır diğer işçilerle aile gibi olduklarını anlatan Kalaycı, eksi 300 kotunda 15 kişiden tek kendisinin sağ çıktığını anlattı. Kalaycı, "İlk çıkanlardanım, son iki dakikayla kurtuldum. Çok üzgünüm. Arkadaşlarımız şehit oldular. 4-12 vardiyasında çalışıyordum. Ocaktaydım. Olay mahallindeydim. Bir dakikayla da olabilir. Beş adımla da olabilir. Beş adım önünüzde metan da olabilir. Dünya karardı. Tekrar o madene girdim. Ondan sonra iki defa girdim. Sonra sabah 5 sıralarında girdik. Allah'a şükür kimse kalmadı.

Gözden Kaçmasın

Bartında maden ocağında patlama Can kaybı 28e yükseldiBartın'da maden ocağında patlama! Can kaybı 28'e yükseldiHaberi görüntüle

14 yıldır bu madenlerde çalışıyoruz. İlk kez böyle bir şey yaşandı. Devam edeceğiz. Ekmek parası. Eksi 300 kotunda 14 kişi falandık. Oradan tek ben çıkabildim. 14 yıldan beri hep akrabayız. Acısıyla tatlısıyla beraber yaşıyoruz. Birbirimize canımızı emanet ediyoruz. İlk kez böyle bir şey yaşıyoruz. Ocaklarımız dışarıdan 7-24 yaşanıyor. Öyle bir toz duman hayatımda görmedim. Lambayla önümü göremiyordum. Biz elimizden geleni yaptık. Arkadaşlarımızı bırakmadık. 24 saattir buradayız. En son görevimizi yaptık. En son 13-14 kişi kalmıştı. Gece 2'de tekrar indik. Hepsini aldık. Ocakta kimse kalmadı" diye konuştu.

Haberin Devamı

Bartında maden işçisi faciadan iki dakikayla kurtuldu Sözleri yürek yaktı

 

"YÜZLERİNİ HATIRLAYACAĞIZ, BELKİ DE RÜYAMIZA GİRECEK"

14 yıllık maden işçisi Celal Kara da patlama sonrası galerilere girdiklerinde arkadaşlarıyla karşılaştıklarını anlattı. Arkadaşlarını görünce şok olduklarını ifade eden Kara, "Zaten biliyoruz biz yerin altında kelle koltukta. O yüzden yapacak bir şeyimiz yok. Bu olayın nasıl olduğunu kimse bilmiyor. 14 senedir burada çalışıyorum, böyle bir şeyle karşılaşmadım. Neyin ne olduğunu bilmiyoruz. Çalışma galerilerine gittiğimizde arkadaşlarımız oradaydı. İki kişi oradan dört kişi oradan alıyorduk. Çok kötü bir durumdu. Daha yeni çıktık. 13-14 kişi kalmıştı.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Bartındaki maden faciasından kurtulan işçi arkadaşlarını yalnız bırakmak istemedi: Beni sakın götürmeBartın'daki maden faciasından kurtulan işçi arkadaşlarını yalnız bırakmak istemedi: Beni sakın götürmeHaberi görüntüle

Gece sıralarında tekrar indik. Onları kurtardık. Şu anda ocakta kimse kalmadı. Biz sadece aldığımızı çıkardık. Tam sayı tutmadık. Çıkardıklarımızda başta bir iki yaralı vardı. 6-7 kişi hastanede varmış şu anda. Her vardiyada sayı değişiyor. Kaç kişi gelip gelmeyeceği de belli olmuyor. Biz de sayıyı bilmiyoruz. Son görevlerimizi yerine getirdik. Bizim için bundan sonra zor olacak. Belki arkadaşlarımız rüyalarımıza girecek. Ama yapacak bir şeyimiz yok. Ekmeğimizi kömürden çıkartıyoruz. Bir iki zorluk çekeceğiz. Artık yapacak bir şeyimiz yok" dedi.

Gözden Kaçmasın

Bartında maden ocağı faciası Bakan Dönmez patlamanın nedenini açıkladıBartın'da maden ocağı faciası! Bakan Dönmez patlamanın nedenini açıkladıHaberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bartına gidiyor: Tüm çalışmaları yerinde koordine edeceğimCumhurbaşkanı Erdoğan Bartın'a gidiyor: Tüm çalışmaları yerinde koordine edeceğimHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Maden#Bartın#Maden Faciası

BAKMADAN GEÇME!

Weinstein yeniden hâkim karşısında 23 yıl hapis cezası almışken bu ikinci dava neden önemli | 7 SORU 7 YANIT

Weinstein yeniden hâkim karşısında! 23 yıl hapis cezası almışken bu ikinci dava neden önemli? | 7 SORU 7 YANIT

#Harvey Weinstein
Bir tribünde 174 kişi nasıl öldü O günü yaşayanlar anlatıyor... Başkalarını kurtarmak için kendini feda etti

Bir tribünde 174 kişi nasıl öldü? O günü yaşayanlar anlatıyor... 'Başkalarını kurtarmak için kendini feda etti!'

#Endonezya
Ev sahiplerinden akılalmaz yöntem: Banka hesabını kapatmak Kiracı kusurlu duruma düşebilir

Ev sahiplerinden akılalmaz yöntem: Banka hesabını kapatmak! 'Kiracı kusurlu duruma düşebilir'

#Kiralık Evler

BAKMADAN GEÇME!

Weinstein yeniden hâkim karşısında 23 yıl hapis cezası almışken bu ikinci dava neden önemli | 7 SORU 7 YANIT

Weinstein yeniden hâkim karşısında! 23 yıl hapis cezası almışken bu ikinci dava neden önemli? | 7 SORU 7 YANIT

#Harvey Weinstein
Bir tribünde 174 kişi nasıl öldü O günü yaşayanlar anlatıyor... Başkalarını kurtarmak için kendini feda etti

Bir tribünde 174 kişi nasıl öldü? O günü yaşayanlar anlatıyor... 'Başkalarını kurtarmak için kendini feda etti!'

#Endonezya
Ev sahiplerinden akılalmaz yöntem: Banka hesabını kapatmak Kiracı kusurlu duruma düşebilir

Ev sahiplerinden akılalmaz yöntem: Banka hesabını kapatmak! 'Kiracı kusurlu duruma düşebilir'

#Kiralık Evler