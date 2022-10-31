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Son dakika... Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! 9 kente sarı uyarı: Toz taşınımı bekleniyor

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#Meteoroloji#Toz Taşınımı#Toz
Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu 9 kente sarı uyarı: Toz taşınımı bekleniyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2022 08:35

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yeni hava durumu raporuna göre bugün Rize, Artvin, Hakkâri ve Van'ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur bekleniyor. Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da ise toz taşınımı bekleniyor. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise çamur yağışına karşı vatandaşları uyardı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Hakkari, Şırnak ve Van'ın güney ilçelerinin; akşam ve gece saatlerinde Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Yağışların; yağmur ve sağanak, Rize, Artvin, Hakkâri ve Van'ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklenmektedir.

Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu 9 kente sarı uyarı: Toz taşınımı bekleniyor

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DOĞU AKDENİZ İLE GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA TOZ TAŞINIMI UYARISI

Doğu Akdeniz (Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş) ile Güneydoğu Anadolu'da (Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Mardin ve Adıyaman) Suriye kaynaklı toz taşınımı hadisesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar ve yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu 9 kente sarı uyarı: Toz taşınımı bekleniyor
Meteoroloji toz taşınımı nedeniyle 9 kente sarı kodlu uyarıda bulundu.

PROF. DR. ŞEN: ÇAMUR YAĞMA OLASILIĞI VAR

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından "Bugün Doğu Akdeniz (Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş) ile Güneydoğu Anadolu'da (Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Mardin ve Adıyaman) Suriye kaynaklı toz taşınımı var. Yağış da olacak dolayısıyla çamur yağma olasılığı var" mesajını paylaştı.

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