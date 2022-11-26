Son dakika... Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! 25 kente sarı uyarı... Doğuya kar geliyor

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Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya ve Eskişehir çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, İç Anadolu’nun kuzeydoğusunun yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda ve Ardahan, Muş, Bitlis, Van'ın güneyi, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli, Giresun'un ve Artvin'in kıyı kesimleri ile Rize çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

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KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Doğu Karadeniz'de beklenen yağışların Giresun, Trabzon ve Artvin çevrelerinde kuvvetli ve çok kuvvetli yağmur ve sağanak (40-60 kg/m2), Rize il geneli ile Giresun'un ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer şiddetli yağmur ve sağanak (51-100 kg/m2), bölgenin yükseklerinde (1500-1750 metre ve üzeri rakımlı yerlerde) kuvvetli karla karışık yağmur ve yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde ve Van'ın güneyinde beklenen yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların kuvvetli, Hakkari'nin yüksek kesimleri ile Van'ın güneyinin yükseklerindeki yağışların kuvvetli karla karışık yağmur ve yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların sebep olacağı muhtemel sel, su baskını, ulaşımda aksamalar ve yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Rüzgarın Akdeniz'in iç ve dağlık kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), Orta ve Doğu Karadeniz'in sahil şeridinde kuzeybatı yönlerden kuvvetli zaman zaman kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın sebep olacağı muhtemel ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç, direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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PROF. DR. ŞEN: DOĞUDA KAR VAR, İSTANBUL ARALIKLI YAĞMURLU

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından "İstanbul öğleden evvel aralıklı yağmurlu sıcaklık 12 derece. Bugün doğuda kar var. Sabah Uludağ, Kartepe, Bolu'da da karla karışık yağmur ve kar görülür. Sıcaklık ortalamalarda. Yarın yağış ülkede görünmüyor. Pazartesi Ege, Trakya ve Batı Akdeniz'de yağışlı olacak" mesajını paylaştı.

BAHÇESARAY'DA KAR KALINLIĞI 20 SANTİMİ BULDU

Van-Bahçesaray yolundaki 2 bin 895 rakımlı Karabet Geçidi'nde kar kalınlığı, yer yer 20 santimetreyi buldu. Kent merkezinde dün akşam saatlerinde yağmur etkili olurken, yüksek kesimlere ise kar yağdı. 4-5 Şubat 2020'de meydana gelen 2 ayrı çığ faciasında 42 kişinin yaşamını yitirdiği, 84 kişinin ise yaralı kurtarıldığı Van-Bahçesaray yolu, 2 yıldır çığ riskinin olduğu zamanlarda ulaşıma kapatılıyor.

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Kara yolunda etkili olan kar yağışının ardından ekipler, çalışma başlattı. İlçeye bağlı kırsal Çatbayır Mahallesi'nde ise kar kalınlığı, 5 santimetreye ulaşırken, ekipler de yolun kapanmaması için çalışma başlattı. Behçet DALMAZ/ VAN, (DHA)

KARTEPE'YE MEVSİMİN İLK KARI

İstanbul'a kara yoluyla 1,5 saat uzaklıkta bulunan Kocaeli'nin Kartepe bölgesinde, dün gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, kayak merkezini beyaza bürüdü. Kayak pisti ve oteller bölgesinde kar kalınlığı, 5 santimetreye ulaştı. Kar yağışıyla bazı fotoğraf tutkunları, Kartepe’nin çeşitli bölgelerinde gezinti yaparak fotoğraf çekti.

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