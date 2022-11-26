Hayvan barınağında vahşet: Kamerayla koruyalım

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Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bir görevlinin elindeki kürekle bir köpeğe vurarak ölümüne neden olduğu görüntüler, infiale yol açtı ve sosyal medya platformu Twitter’da kısa süre içinde gündem oldu. Binlerce kişi vahşete tepki gösterdi.

TERS KELEPÇEYLE GÖZALTI

Görüntüler üzerine Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla harekete geçen polis, dün sabah saatlerinde işçiler Murat Bacak ve Sefa Çakmak’ı gözaltına aldı. İki şüpheli Dutlukır Polis Merkezi’ndeki işlemlerinin ardından ters kelepçe takılarak ‘Hayvanları Koruma Kanununa muhalefet’ suçundan adliyeye sevk edildi. Şüphelileri Konya Barosu avukatları savunmak istemedi. İşçiler Murat Bacak ve köpeği sürükleyerek götüren Sefa Çakmak çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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2 YETKİLİ AÇIĞA ALINDI

Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ait Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde, 10 gün önce yaşandığı tespit edilen vahşetle ilgili başlatılan soruşturma çok yönlü sürüyor. Skandalın ardından barınağın bağlı olduğu Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Nevzat D.ve merkezin veteriner hekimi Seyit D. açığa alındı. Belediye olayın yaşandığı anlarda barınakta olan işçilerin tümünün iş akitlerinin feshedildiğini bildirdi.

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4 YILA KADAR HAPİS

5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda yapılan düzenlemeyle bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldüren kişi 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılıyor.Hukukçular, Konya’da yaşanan olayda “görevi kötüye kullanma” suçundan da işlem yapılması gerektiğini söylüyor.

24 SAAT İZLENEBİLMELİ

Hürriyet olarak belediyeleri, hayvan barınaklarına kamera takıp canlı yayınla kamuoyuna açmaya davet ediyoruz. Hürriyet’in önerisine hukukçu ve akademisyenlerden de destek geldi:

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◊ Hayvanları Koruma Vakfı Hukuk Koordinatörü Av. Özlem Yazıcıoğlu: “Hukuki işlemleri başlatarak savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Hayvan bakımevlerinde, sahada, bu canların kamera ile izlenmesi gerekmektedir.”

◊ Akademisyen avukat Esra Pınar Bilgin: “Çalışanlarından kişisel verilerin korunması anlamında muvafakat alındıktan sonra barınağın kamera ile izlenmesi ve takip edilmesinde fevkalade koruyucu bir önlem olacaktır.”

◊ İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi önceki dönem başkanı Av. Deniz Tavşancıl Kalafatoğlu: “Belediye bakımevleri mutlaka şeffaf olmalı. 24 saat kamera ilebelediyelerin web siteleri üzerinden izlenebilmeli. Gelinen nokta, bunu mecburi kılıyor.”

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◊ İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi Koordinatörü Yasemin Babayiğit: “5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na ilişkin çalışma yapılırken köpeklerin bulunduğu alanların 7/24 kamera ile görüntülemesi ve belediyelerin web sitelerinden yayınlanması için talepte bulunmuştuk.Ancak belediyeler tarafından karşılık bulmadı.” Türkiye’nin en büyüğü

- Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 120 bin metrekare alana kurulu tesisinde barınaklar ve hayvan hastanesi bulunuyor. Alttan ısıtmalı bakım odalarının yer aldığı merkezde, laboratuvarlar, röntgen üniteleri, acil müdahale odaları, kuvözler yer alıyor. Merkezde yıllık ortalama 10 bin civarında hayvanın tedavisi, 15 binin üzerinde hayvanın aşılanması, bakımı ve beslenmesinin yapıldığı öğrenildi.

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SAKINCASI VAR MI

- Hürriyet’in yetkililerden edindiği bilgiye göre,barınakların canlı yayınla izlenmesi mümkün ancak hukuka uygun değil.Ayrıca yetkililer, görüntülerin yanlış yorumlanıp başka sıkıntılara da yol açabileceğini belirterek “Ama Doğa Koruma ve Tarım İl Müdürlükleri gibi denetçi kuruluşlar izleyebilir. Dünyada rehabilitasyon merkezleri ve barınaklar sivil toplum ve özel kuruluşların elinde olup, devlet denetler” diyor.

EMİNE ERDOĞAN: ŞİDDETLE KINIYORUM

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Konya’daki görüntülere tepki gösterdi. Twitter’daki hesabından açıklama yapan Emine Erdoğan,”İnsanı insan yapan vicdanı ve merhametidir. Aynı dünyayı paylaştığımız canlıları korumakla mükellefiz. Şiddetin ne dinimizde yeri vardır ne de fıtratımızda. Konya’daki hepimizi derinden üzen hadiseyi şiddetle kınıyor ve cezasız kalmayacağına inanıyorum” dedi.

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SÜPERSTARDAN HAYVANLARA DESTEK: BENİ YÜRÜMEYE MECBUR BIRAKMAYIN

Ajda Pekkan, kasım ayının başında kalça kemiğinde oluşan çatlak neticesinde ameliyat olmuştu. İyileşme sürecini evinde geçiren süperstar, sokak hayvanlarına sessiz kalmadı ve gerekirse yürüyeceğini belirtti. Süperstar sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: “Bu iyileşme dönemimde beni, sokak hayvanlarına yapılan eziyetlere ve barınaklardaki zulüme engel olmak için yürümeye mecbur bırakmayın. Onlar için yaparım.”

MÜSAMAHA GÖSTERMEYİZ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter’dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Hayvanlara yapılan zulümlere asla müsamaha göstermeyiz. Evlatlarımızın ve vatandaşlarımızın sahipsiz hayvanlar tarafından saldırıya uğramasını, vatandaşlarımızın mağdur olmasını engelleyecek tüm tedbirleri alacağız. Aynı zamanda da hayvanların eziyet ve zulüm görmesini engelleyecek mücadeleyi vermeye devam edeceğiz.” TBMM Başkanı Mustafa Şentop da, “Bu vahim olayı kınıyorum. Sürecin biz de takipçisi olacağız” dedi. (DHA)

BİR DEHŞET DE ANKARA’DA

Ankara’nın Mamak ilçesinde belediye ekiplerinin küpeli sokak köpeklerini toplarken 2’sini şiddet uygulayarak öldürdüğü iddia edildi. Hayvanseverler Mamak Belediyesi Sokak Hayvanlar Rehabilitasyon Merkezi önünde toplandı. Mamak Belediyesi ise köpeklerin araç çarpması sonucu öldüğü ifade edildi. (DHA)