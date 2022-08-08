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Son dakika... Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! 11 kente sarı kodlu uyarı

Güncelleme Tarihi:

#Meteoroloji#Hava Durumu#Sağanak
Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu 11 kente sarı kodlu uyarı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2022 06:53

Meteoroloji bugün beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle 11 kente sarı kodlu uyarıda bulundu. Son hava durumu raporuna göre bugün öğleden sonra Manisa, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Isparta ve Burdur çevreleri ile Kütahya’nın güney, İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya’nın iç kesimlerinde kuvvetli yağışlar bekleniyor. İstanbul'da da sabah saatlerinden bu yana aralıklarla sağanak yağış etkili oluyor. İşte 8 Ağustos pazartesi günü hava durumu raporu...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İstanbul, Kocaeli, Balıkesir, Osmaniye, Trabzon, Rize, Artvin, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleri ile Adana ve Erzurum’un kuzey, Hatay’ın kıyı, K. Maraş’ın batı, Ordu ve Giresun’un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Yağışların; öğle saatlerinden sonra Manisa, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Isparta ve Burdur çevreleri ile Kütahya’nın güney, İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya’nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu 11 kente sarı kodlu uyarı

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KUVVETLİ YAĞIŞ ALARMI

Yağışların, öğle saatlerinden sonra Manisa, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Isparta ve Burdur çevreleri ile Kütahya’nın güney, İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya’nın iç kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji beklenen yağışlar nedeniyle 11 kente sarı kodlu uyarıda bulundu.

Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu 11 kente sarı kodlu uyarı

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgârın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

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SICAKLIKLARDA ÖNEMLİ BİR DEĞİŞİKLİK YOK

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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#Meteoroloji#Hava Durumu#Sağanak

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