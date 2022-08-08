Rusya’yla ticarette Türkiye formülü

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Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası alınan yaptırım kararları, ticaret yollarını da çeşitlendirdi. İhracatçılar bazı Avrupa Birliği (AB) ülkelerindeki firmaların ürünlerini Türkiye üzerinden Rusya’ya satmayı planladıklarını söyledi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, “Rusya, temmuz ayında ihracatımızın en çok arttığı ülkeler arasında ilk sırada yer aldı. İhracatımızda kimyevi maddeler ve yaş meyve sebze ürünleri önde geliyor. Savaşla birlikte özellikle ABD ve AB yaptırımlarının ardından Rusya’nın ikame arayışlarından dolayı bu talep son aylarda daha çok artış gösterdi. Bu talebin gittikçe artacağını tahmin ediyoruz. Öte yandan AB ülkeleri de ihracatımızın çok çok önemli bir parçasını teşkil ediyor. Avrupalı firmaların da Türkiye’nin Rusya’yla devam eden ticari ilişkilerinden yararlanmak için bir girişimde olmaları söz konusu olabilir” diye konuştu.

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TİCARİ HEYET GİTTİ

Geçtiğimiz haftalarda, Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu Hükümetler Arası Sanayi Çalışma Komisyonu’yla, İDDMİB Denetim Kurulu Üyesi Gökhan Turhan’ın önderliğinde bir ticari heyetin Rusya’ya gittiği belirtilerek, karşılıklı alışverişi hızlandırmak için bir sekreterya kurma talebinin oluştuğu ve Ticaret Bakanlığı’nın da konuyla ilgili çalışmaları başlattığı dile getirildi. İDDMİB Denetim Kurulu Üyesi Gökhan Turhan da Rusya’nın Euro ile alışveriş yapmak istemediğine işaret ederek, “Rusya’nın Çin ve Türkiye dışında çok fazla seçeneği yok” dedi.

Bugüne kadar 14 defa toplantı yapıldığını söyleyen Turhan, 15’inci toplantının Türkiye’de yapılması gerektiğini söyledi. İDDMİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Yönetim Kurulu Başkanı Talha Özger de, bu dönemde Rusya’yla ilgili doğacak fırsatların Türkiye için pozitif etki yaratacağını belirterek, “Savaşı elbette tasvip etmiyor ve insanların zarar görmesini istemiyoruz. Savaş sürerken, yaşam devam ediyor. Fırsatçılık değil, doğacak fırsatlardan orta ve uzun vadede kalıcı hale gelecek projler oluşturmalıyız. Sadece günü kurtaracak değil, kalıcı hale gelecek işler yapmamız gerekiyor” açıklamasını yaptı.

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‘TARİHİ FIRSAT’

TİM Başkan Vekili ve İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu savaşta altıncı aya yaklaşılırken, birçok AB firmasının ürünlerini Türkiye üzerinden Rusya’ya satmayı planladığını, “Onlar Türkiye’yi bir depo ve köprü olarak kullanmak istiyorlar, diğer yandan Ruslar da tedariki Türkiye’den yapmak istiyor. Türkiye sanayisi ve ihracatı için tarihi bir fırsat. Rusya’nın ithalatına ve ona ambargo uygulayan ülkelerle ilgili tablolara baktığımızda bizim için çok büyük bir talep çıkıyor. Almanya’dan, İtalya’dan, Fransa’dan alamadıklarını bizden alıyorlar” sözleriyle aktardı.

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‘TÜRKİYE’YE TALEP ARTACAK’

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Taycı ise, “Rusya için tedarikte en önemli nokta Türkiye. Her sektör için Rusya’da inanılmaz bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. Avrupalı bazı firmaların da Rusya’ya mal satabilmek için Türkiye’yi üs olarak kullanmak istediklerinin duyumunu alıyoruz” dedi. Yaklaşık 147 milyonluk nüfusuyla ve yıllık 293 milyar dolarlık ithalatıyla Rusya pazarının önemine dikkat çeken EVSİD Kurucu Başkanı ve Lux Plastik Genel Müdürü Burak Önder de şu değerlendirmeyi yaptı:

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“İyi olan politik ilişkilerimiz Rusya, Avrupa ve dünya ekonomisi için önemli. Yaptırımlar sonrası Rusya’dan Türkiye’ye kayan talepleri görüyoruz. Bu talepler gün geçtikçe de artacak gibi gözüküyor. Diğer taraftan önemli ticaret partnerlerimiz AB ve ABD için de özenli olmamız gereken bir süreçteyiz.”