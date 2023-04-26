Son dakika... Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! 10 kentte sağanak ve dolu alarmı: İstanbul için saat verildi

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Batman, Siirt ve Mardin çevreleri ile Diyarbakır'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Bursa, Yalova, Denizli ve Uşak çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Bursa, Yalova, Denizli ve Uşak çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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İSTANBUL İÇİN SAAT VERİLDİ

İstanbul'da öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

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ANADOLU YAKASI'NDA KUVVETLİ YAĞIŞ

Meteorolojinin uyarılarının ardından İSTANBUL’da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış gecenin ilerleyen saatlerinde Anadolu Yakası’nda etkisini arttırdı. Bir anda bastıran sağanak yağış yollarda kısa sürede su birikintileri oluşmasına neden oldu.

PROF. DR. ŞEN: BUGÜN BATI BÖLGELER YAĞMURLU

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından "Bugün batı bölgeler yağmurlu. Yağışların, öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile İzmir, Manisa, Bursa, Denizli ve Uşak çevrelerinde gece Antalya'da yerel kuvvetli olması bekleniyor" mesajını paylaştı.