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Son dakika... Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! 10 kentte sağanak ve dolu alarmı: İstanbul için saat verildi

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#Meteoroloji#Hava Durumu#Sağanak
Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu 10 kentte sağanak ve dolu alarmı: İstanbul için saat verildi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2023 06:53

Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre bugün Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Bursa, Yalova, Denizli ve Uşak çevrelerinde kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor. Meteoroloji bugün beklenen yağışlar nedeniyle 10 kente sarı kodlu uyarıda bulundu. Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul’da akşam saatlerinden itibaren aralıklarla sağanak etkili oluyor. Meteoroloji, İstanbul'da yağışların etkisini artıracağı saati açıkladı. İşte 26 Nisan çarşamba hava durumu raporu...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Batman, Siirt ve Mardin çevreleri ile Diyarbakır'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu 10 kentte sağanak ve dolu alarmı: İstanbul için saat verildi

Yağışların, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Bursa, Yalova, Denizli ve Uşak çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Bursa, Yalova, Denizli ve Uşak çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu 10 kentte sağanak ve dolu alarmı: İstanbul için saat verildi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün beklenen yağışlar nedeniyle 10 kente sarı kodlu uyarıda bulundu.

İSTANBUL İÇİN SAAT VERİLDİ

İstanbul'da öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

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ANADOLU YAKASI'NDA KUVVETLİ YAĞIŞ

Meteorolojinin uyarılarının ardından İSTANBUL’da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış gecenin ilerleyen saatlerinde Anadolu Yakası’nda etkisini arttırdı. Bir anda bastıran sağanak yağış yollarda kısa sürede su birikintileri oluşmasına neden oldu.

Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu 10 kentte sağanak ve dolu alarmı: İstanbul için saat verildi

PROF. DR. ŞEN: BUGÜN BATI BÖLGELER YAĞMURLU

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından "Bugün batı bölgeler yağmurlu. Yağışların, öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile İzmir, Manisa, Bursa, Denizli ve Uşak çevrelerinde gece Antalya'da yerel kuvvetli olması bekleniyor" mesajını paylaştı.

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#Meteoroloji#Hava Durumu#Sağanak

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