İşverene sigorta prim desteğinin detayları netleşti

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SOSYAL Güvenlik Kurumu (SGK) genelge yayımlayarak, EYT’den emekli olup da çalışmaya devam edeceklere yönelik uygulanacak 5 puanlık sigorta primi indiriminin detaylarını netleştirdi. Buna göre EYT’lileri çalıştıran işverenlere, Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) hissesinden 5 puanlık indirim uygulanacak. Peki hangi işverenler yararlanacak, indirim nasıl uygulanacak?

Detaya girmeden önce SGDP hakkında kısa bir bilgi vereyim. Emekli aylığı bağlanan ve çalışmaya devam edenlerin yaşlılık aylığı kesilmeden çalışabilmeleri için işverenden alınan prime, SGDP deniyor. Normal şartlarda emekli olduktan sonra çalışanların brüt maaşından toplam yüzde 32 prim kesintisi yapılır. Bunun; yüzde 7.5’i çalışanın, yüzde 24.5’i de işverenin hissesinden kaynaklanır. Yürürlüğe giren EYT düzenlemesiyle işverenlere sadece EYT çalışanlarına yönelik bir ayrıcalık yapılarak, yüzde 5’lik SGDP indiriminden yararlanma hakkı tanındı. SGK’da geçtiğimiz günlerde bir genelge yayımlayarak, SGDP indiriminin detaylarını netleştirdi; indirimden işverenlerin nasıl yararlanacağını da örnekleriyle anlattı. Madde madde paylaşayım.

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SADECE EYT’LİLER İÇİN OLACAK

- EYT’den yararlanıp emekli olan kişiler aynı işyerinde çalışmaya devam etmeleri halinde, yani sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya başlamaları halinde; işverenler yüzde 5 oranında sosyal güvenlik destek primi indirimi hakkından yararlanacak. İşveren hissesi için uygulanacak bu 5 puanlık indirim Hazine tarafından karşılanacak.

- Emeklilik nedeniyle işten ayrılacak olan çalışanın ‘08-Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle’ kodu ile işten çıkışının gerçekleşmesi; emeklilik başvurusu sonrası yeniden çalışmaya başlayacak olan çalışanın, işyeri tarafından ‘Sosyal güvenlik destek primi’ sigortalılık kodu ile sigortalı işe giriş bildirgesi verilmesi gerekiyor.

- İşyerinin, 3 Mart 2023 tarihi ve sonrasında yaşlılık veya emekli aylığı talebi nedeniyle sigortalının işten ayrılış bildirgesinin verilmesi ve sigortalının işten ayrılış tarihini takip eden 30 gün içinde aynı işyerinden sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya başlaması gerekiyor.

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EV İŞLERİNDE ÇALIŞANI KAPSIYOR

- Aynı işyerinde çalışmaya devam etmeyip başka işyerinde çalışmaya başlayanlar için bu destek uygulanmayacak.

- Aynı işyerinde belirli bir süre çalışıp başka işyerine geçenler için de destek uygulanmayacak.

- Prim teşviki işverene verilecek, çalışana değil.

- İşyerinin özel sektör işverenine ait olması gerekiyor.

- İşverenlerin bu destekten yararlanabilmeleri için çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak aylık prim ve hizmet belgeleri, muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini yasal süresi içerisinde vermeleri, sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin yasal süresinde ödemeleri, SGK’ya prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmaması gerekiyor.

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İndirimden yararlanabilmek için sigortalılara ilk defa yaşlılık veya emekli aylığı bağlanması gerekiyor.

İNDİRİMİN SÜRESİ YOK

- Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla çalışan sigortalılardan dolayı da işverenler yüzde 5’lik prim indiriminden yararlanabilecek.

- Örneğin, işletmede, 3 çalışan EYT’den emekli oldu ve çalışmaya devam etti. Bu 3 sigortalıya ait prime esas kazanç tutarı toplamı da 30 bin 24 lira. Bu tutarın 1.501 lirası, yüzde 5’lik prim desteği kapsamında Hazine tarafından karşılanacak. 30 bin 24 liranın; 5.854 lirası (yüzde 19,5 işverenin hissesi düşen prim kesintisi) ve 2.251 lirası (çalışanın hissesine düşen prim kesintisi) olacak. Bu kapsamda işveren ödemesi gereken 8.105 lirayı (5.854+2.251) zamanında ödemesi halinde 1.501 lira sigorta prim desteğini Hazine karşılayacak.

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- SGDP kapsamında çalışmaya devam eden EYT’liler, işten ayrılmadıkları sürece, işveren yüzde 5’lik prim indiriminden yararlanacak. Yani, prim indiriminin bir süresi yok. Ancak çalışan işyerinden ayrılır ve yeniden aynı işyerinde çalışmaya başlarsa; bu durumda işveren prim indiriminden artık yararlanamayacak.