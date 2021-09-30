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Son dakika: Meteoroloji'den önemli uyarı! Dikkat: Çok kuvvetli olacak

#Hava Durumu#Meteoroloji#Sağanak Yağış
Son dakika: Meteorolojiden önemli uyarı Dikkat: Çok kuvvetli olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre bugün Kastamonu ve Sinop’un kıyı kesimleri, Samsun’un batı ilçeleri, Trabzon’un doğusu ile Rize ve Artvin’in kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Kastamonu, Sinop, Mersin, Adana, Osmaniye ve Hakkâri çevreleri ile Balıkesir ve Hatay'ın kıyı kesimleri, Antalya’nın batı ve doğu çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kastamonu ve Sinop’un kıyı kesimleri, Samsun’un batı ilçeleri, Trabzon’un doğusu (Of, Hayrat, Dernekpazarı) ile Rize ve Artvin’in kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (30-85 kg/m²) olması bekleniyor.

Son dakika: Meteorolojiden önemli uyarı Dikkat: Çok kuvvetli olacak

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Kastamonu ve Sinop’un kıyı kesimleri, Samsun’un batı ilçeleri, Trabzon’un doğusu (Of, Hayrat, Dernekpazarı) ile Rize ve Artvin’in kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (30-85 kg/m²) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

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Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, Çanakkale'nin doğu, Balıkesir'in kuzey ilçelerinin yerel ve hafif olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 23°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, doğu ilçeleri yerel ve hafif olmak üzere sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel ve hafif olmak üzere sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı ilçeleri yerel ve hafif olmak üzere sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel ve hafif olmak üzere sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

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DENİZLİ °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, Mersin, Adana ve Osmaniye çevreleri, Antalya'nın batı ve doğu kesimleri ile Hatay'ın kıyı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra batı ve doğu kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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HATAY °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 25°C
Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 22°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 21°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

KONYA °C, 20°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

SİVAS °C, 18°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kastamonu ve Sinop’un kıyı kesimlerinde kuvvetli (30-60 kg/m²) olması bekleniyor.

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BOLU °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Samsun’un batı, Trabzon’un doğu (Of, Hayrat, Dernekpazarı) ilçeleri ile Rize ve Artvin’in kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (30-85 kg/m²) olması bekleniyor.

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BAYBURT °C, 16°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 19°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

TRABZON °C, 20°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu ilçelerinde (Of, Hayrat, Dernekpazarı) kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı ve Hakkâri çevreleri ile Van'ın doğu ilçelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KARS °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MALATYA °C, 23°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde doğu çevreleri yağmur ve sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

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#Hava Durumu#Meteoroloji#Sağanak Yağış