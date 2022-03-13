Son dakika: Meteoroloji'den hava durumu uyarısı! İstanbul beyaza büründü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir dışında), Karadeniz (Zonguldak Bolu ve Düzce dışında), Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile İstanbul, Balıkesir, Yalova ve Bursa çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Orta ve Doğu Akdeniz kıyılarında yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Ülkemiz genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
Marmara ve Kuzey Ege'de 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzey, Doğu Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
PROF. DR. ŞEN: AKŞAMDAN İTİBAREN YAĞIŞ KESİLİYOR
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise beklenen hava durumunu değerlendirirken şu ifadeleri kullandı:
İstanbul’da bugün akşama kadar aralıklı yerel kar yağışı devam edecek. Akşamdan itibaren yağış kesiliyor. Çarşamba akşamı yağmur geliyor. Sıcaklık gündüz 3 gece -3 C. Marmara’da sadece İstanbul, Yalova, Balıkesir hattında kar var.
İstanbul’da kar kalınlıkları Sabiha’da 20 Atatürk Havalimanı’nda 21, İstanbul Havalimanı’nda 12 cm ölçülmüş. Şile’de benim bulunduğum yerde (denizden 100m yüksek) 40 cm. Güneş aralıklı kendini gösterecek. Rüzgar da fazla yok. Giyinip dolaşmak için bu kışın son fırsatı. Güneş gözlüğü takın.
İSTANBUL BEYAZA BÜRÜNDÜ
İstanbul'da perşembe günü başlayan kar yağışıyla kentin birçok noktası beyaz örtüye büründü. Kar yağışı nedeniyle birçok sürücü otomobilleri ile trafiğe çıkmayınca yollar boş kaldı.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Balıkesir, Bursa ve Yalova çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
İSTANBUL °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı
KIRKLARELİ °C, 6°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 4°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 9°C
Parçalı bulutlu
MANİSA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur ve sağanak iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ADANA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
HATAY °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Eskişehir dışında) hafif olmak üzere aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar hafif olmak üzere kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
KAYSERİ °C, -2°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı
KIRŞEHİR °C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Kastamonu, Bartın, Karabük ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
RİZE °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle ve akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
TOKAT °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
TRABZON °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Hakkari çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don bekleniyor. Yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, -3°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
KARS °C, -4°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
MALATYA °C, 3°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı
VAN °C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
GAZİANTEP °C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
SİİRT °C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
ŞANLIURFA °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı