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Yine ortaya çıktı! Fatih Işık, bu kez Galata ve Bebek'te kayak yaptı

#İstanbul#Kar Yağışı#Bebek
Yine ortaya çıktı Fatih Işık, bu kez Galata ve Bebekte kayak yaptı

İstanbul'da geçen ocak ayında görülen kar fırtınası sırasında Avcılar'da bir mahalleden diğerine kayarak giden beden eğitimi öğretmeni Fatih Işık, Aybar kar fırtınasının gelmesi ile birlikte gündüz Çatalca, gece de İstanbul Boğazı ve Galata Kulesi çevresinde kayak yaptı. Işık, görüntüleri “İstanbul'un en güzel manzaralarında kaydım" paylaşımı ile sosyal medya hesabından yayınladı.

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Aynı zamanda Cerrahpaşa Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde doktora eğitimi gören Fatih Işık, geçen ocak ayında kayak takımlarını çıkararak Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nden Firuzköy Mahallesi'ne kayak yaparken gitmişti. Bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Işık, sosyal medya hesabından "Kuzenler aradı. 'Firuzköy'de kayacağız, gel' dediler. Araba gelmiyor nasıl? İstanbul'u Uludağ'a çeviren yetkililere teşekkürler" yazısı ile paylaştı.

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GÜNDÜZ ÇATALCA, GECE BOĞAZ'DA

Fatih Işık, günlerden bu yana alarm verilen Aybar kar fırtınasında yeniden kar yağacağını göz önüne alarak arkadaşları ile birlikte cumartesi günü kar ile kaplı Çatalca'daki Binkılıç Köyü'ne gitti. Ata binmeyi ve kayak yapmayı aynı zamanda okçuluk yapmayı çok seven Işık, Istıranca ormanlarında hepsini bir arada yaparken kayak yaptı.

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Yine ortaya çıktı Fatih Işık, bu kez Galata ve Bebekte kayak yaptı

Avcılar'a dönen Işık, akşam saatlerinde kar yağışının etkisini arttırması üzerine bu kez İstanbul'da Bebek, Galata, Tahtakale Yokuşu ve Zeytinburnu'nda gece geç saatlerde kayak yaptı. Fatih Işık, İstanbul Boğazı'nı gören sahil kesiminde Beyoğlu'ndaki Galata Kulesi ve çevresinde piste dönen yollarda doyasıya kayak yaparken bunu kamerası ile de görüntülerken bunları “İstanbul'un en güzel manzaralarında kaydım" paylaşımı ile sosyal medya hesabından yayınladı.

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#İstanbul#Kar Yağışı#Bebek

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