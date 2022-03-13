Künyenin esrarı

1. UKRAYNA şehir polisi, öldürülen bir Rus askerinde künye bulur.
Künyede Arapça, İngilizce ve İspanyolca bir uyarı vardır:
“Lütfen yardım edin ve bizimle irtibat kurun.”
Künyenin hemen altında da bir e-mail adresiyle bir telefon numarası.
Peki “biz” dediği kimdir?
Telefon numarası nereye aittir? Rus Savunma Bakanlığı’na mı?
Merak ettim, künyedeki o telefon numarasını aradım.
Banttan bir Arapça konuşma... Suriye çıktı...
Rus askerinin künyesinde İngilizce, Arapça ve İspanyolca vardır. Ancak Rusça yoktur...
Çünkü bu esrarengiz künye aslında bir Rus askerine ait değildir.
Dünyanın son çeyreğinde...
Savaşın, vahşetin en kirli yüzü diyebileceğimiz bir paralı asker grubuna aittir.
Wagner...
İngilizce tamam.
Ama Ukrayna’da Arapça niye?
Belli ki “Arapça yazı”, Wagner üyesinin daha önce Suriye ve Libya’da savaştığını gösteriyor...
Peki İspanyolca...
Muhtemelen Panama, Kolombiya. Orta Afrika gibi bir bölgede...
Anlayacağınız, aksiyon filmlerinde “ahlaklı asker”e karşı her türlü pisliği yapan “paralı asker” rolünün gerçek hayattaki son haliyle karşı karşıyayız...
Putin’in “Ukrayna’ya getireceğim” dediği sözde gönüllü askerler işte bunlardır...
Ve o künye gösteriyor ki zaten oradalar...
Elbette savaş istemiyoruz...
Ama savaşın da bir ahlakı vardır...
Ne yazık ki...
Artık Cenevre hükümleri diye bir şey de kalmadı.
Küresel güçler “paralı asker” kullanmaya başladı...
ABD Irak’ta “Blackwater” gibi dünyanın en karanlık paralı asker organizasyonunu kullanmıştı.
Suriye’de benzeri örgütler kullanılıyor.
Şimdi Rusya Ukrayna’ya yine bu paralı askerleri taşıyor...
İşte Ukrayna’da bulunan bu “künye” üç dilde yaşanan “kirli savaş”ın son halidir...
2. WAGNER
Peki bu paralı askerlerin özelliği nedir?
Hiçbir ahlak yok. Acıma yok. Asker sivil ayrımı yok. Esir almak yok. İşkencenin her türlüsü, yağmanın her çeşidi var.
Wagner’in paralı askerleri, Libya’da ilk olarak Nisan 2019’da isyancı General Halife Hafter’in başkent Trablus’ta BM destekli hükümete yönelik saldırısı sonrası görüldüler.
Ondan önce Suriye’deydiler... Mozambik, Sudan, Orta Afrika’da ölümcül izleri var...
BBC’nin son araştırmasında yer alan paralı askerin şu sözlerine dikkat:
“Libya’daki savaşta açık bir etik kural yoktur. Yani yakalanan bir savaş esirinin aktaracak bilgisi yoksa veya ‘köle’ olarak çalışamıyorsa, sonuç açık.”
Yani...
“Öldür gitsin.”
3. ÖLÜ TAKLİDİ YAPARAK KURTULDU
Libyalı bir köylü, akrabaları öldürülürken nasıl ölü taklidi yaptığını anlattığında insanlar kirli savaşın vahşetini daha net gördüler...
Rusya Uluslararası İlişkiler Konseyi ile çalışan bir uzman olan Andrey Chuprygin ise Rus hükümetinin tutumunu şöyle açıklıyor:
“Bu şeye katılmalarına izin verin ve sonucun ne olduğunu görelim. İşler yolunda giderse, bunu kendi avantajımıza kullanabiliriz. Kötü sonuçlanırsa, bununla hiçbir ilgimiz yok.”
Tıpkı filmlerdeki gibi:
“Eğer yakalanırsan tanımam...”
4. YAĞMA SERBEST
Eski bir Wagner askeri Marat Gabidullin, paralı askerlerin vahşi gerçeğini bütün dünyaya şöyle açıklamıştı:
“Örneğin, petrol yataklarını bu silahlarla ve mevcut miktardaki mühimmat ile ele geçirmek imkânsızdı. Ama komutan orduya ilerlemesini emretti. Aptallar gibi mayınlara bastığınızda artık komutan değil, bir işadamısındır. Petrol sahalarını ele geçirirsen ödülü de kaparsın.”
Evet, Rusya Ukrayna’ya saldırıyor.
Ama şehirlere gözü dönmüş, hiçbir ahlaki değeri olmayan paralı askerleri gönderiyor.
Bulunan bu künye işte bu ahlaksızlığın ve vahşetin belgesidir...
5. BLACKWATER
Yalnızca Rusya mı yapıyor?
ABD de Blackwater organizasyonu ile dünyanın değişik coğrafyalarında yaptı ve yapıyor.
Son örneğini Suriye’de yakından gördük...
Blackwater benzeri bir şirket olan Castle International’a bağlı ağır silahlarla donatılmış komandoların YPG’lilerle yan yana fotoğraflarını biliyoruz...
En azından ben bu organizasyonu fotoğraflarıyla birlikte defalarca yazdım.
6. GECE YARISI ABD BASKINI
ABD ve Rusya’nın “paralı asker” organizasyonları öyle bir boyuta geldi ki...
Bir defasında Suriye’nin Deyrizor bölgesinde ABD helikopterleri tarafından Wagner üyesi 200 paralı asker öldürüldü...
8 Şubat 2018 gecesi Fırat Nehri kıyısında yaşadığı saldırıyı (ABD’nin Deyrizor yakınlarında Wagner konvoyuna yönelik saldırısı) anlatan Marat Gabidullin, şöyle diyor:
“Kendimi çok çaresiz hissettim. Kim kiminle savaşıyor? Düşman görmemiştim! Düşman, Amerikan helikopterleriydi. O zamanlar elimde doğrudan çatışma için tasarlanmış kısa bir hafif makineli tüfek vardı. Ancak başka bir silahım olsa bile bu helikoptere karşı savaşamazdım. O an gelip kafanızı parçalayacak bir mermi karşısında çaresiz kaldık. Bununla mücadele edemezdik.”
7. DÜNYA BU VAHŞETİ SEYREDİYOR
Ukrayna’da bir Rus askerinin üzerinden çıkan künyeye dönersek...
İki süper güç, ABD ve Rusya...
Kendi gençleri ceset torbalarında evlerine dönmesin diye...
Böylece iktidarlarına karşı muhalefet yükselmesin diye...
Kirli savaşlarında, “kirli savaşçılar” kullanıyorlar...
Öyleyse dünyanın yeni savaş düzeni şöyle:
* Elinde nükleer güç bulunduran ülkeler birbirine saldırmayacak.
* Az gelişmiş ve çaresiz ülkelerdeki karışıklıkları, paralı askerlerin “kirli savaşları”yla örtecekler...
Arkadaşlar...
Bu yazıyı tamamlarken içimden gelen şudur:
“İyi ki milli bir ordumuz var. İyi ki vatansever gençlerimiz var. İyi ki şanlı bir tarihimiz var...”
Gelin biz yine de “barış” diyelim. “İnsan olma ahlakı” diyelim... “Demokrasi ve medeniyet” diyelim...
Kalbim Ukrayna’da her türlü kirli savaşa karşı vatanlarını savunanların yanındadır...
Künyenin esrarı
Rus askerinin künyesindeki numarayı aradım, bakın neresi çıktı...
1. UKRAYNA şehir polisi, öldürülen bir Rus askerinde künye bulur.
Künyede Arapça, İngilizce ve İspanyolca bir uyarı vardır:
“Lütfen yardım edin ve bizimle irtibat kurun.”
Künyenin hemen altında da bir e-mail adresiyle bir telefon numarası.
Peki “biz” dediği kimdir?
Telefon numarası nereye aittir? Rus Savunma Bakanlığı’na mı?
Merak ettim, künyedeki o telefon numarasını aradım.
Banttan bir Arapça konuşma... Suriye çıktı...
Rus askerinin künyesinde İngilizce, Arapça ve İspanyolca vardır. Ancak Rusça yoktur...
Çünkü bu esrarengiz künye aslında bir Rus askerine ait değildir.
Dünyanın son çeyreğinde...
Savaşın, vahşetin en kirli yüzü diyebileceğimiz bir paralı asker grubuna aittir.
Wagner...
İngilizce tamam.
Ama Ukrayna’da Arapça niye?
Belli ki “Arapça yazı”, Wagner üyesinin daha önce Suriye ve Libya’da savaştığını gösteriyor...
Peki İspanyolca...
Muhtemelen Panama, Kolombiya. Orta Afrika gibi bir bölgede...
Anlayacağınız, aksiyon filmlerinde “ahlaklı asker”e karşı her türlü pisliği yapan “paralı asker” rolünün gerçek hayattaki son haliyle karşı karşıyayız...
Putin’in “Ukrayna’ya getireceğim” dediği sözde gönüllü askerler işte bunlardır...
Ve o künye gösteriyor ki zaten oradalar...
Elbette savaş istemiyoruz...
Ama savaşın da bir ahlakı vardır...
Ne yazık ki...
Artık Cenevre hükümleri diye bir şey de kalmadı.
Küresel güçler “paralı asker” kullanmaya başladı...
ABD Irak’ta “Blackwater” gibi dünyanın en karanlık paralı asker organizasyonunu kullanmıştı.
Suriye’de benzeri örgütler kullanılıyor.
Şimdi Rusya Ukrayna’ya yine bu paralı askerleri taşıyor...
İşte Ukrayna’da bulunan bu “künye” üç dilde yaşanan “kirli savaş”ın son halidir...
2. WAGNER
Peki bu paralı askerlerin özelliği nedir?
Hiçbir ahlak yok. Acıma yok. Asker sivil ayrımı yok. Esir almak yok. İşkencenin her türlüsü, yağmanın her çeşidi var.
Wagner’in paralı askerleri, Libya’da ilk olarak Nisan 2019’da isyancı General Halife Hafter’in başkent Trablus’ta BM destekli hükümete yönelik saldırısı sonrası görüldüler.
Ondan önce Suriye’deydiler... Mozambik, Sudan, Orta Afrika’da ölümcül izleri var...
BBC’nin son araştırmasında yer alan paralı askerin şu sözlerine dikkat:
“Libya’daki savaşta açık bir etik kural yoktur. Yani yakalanan bir savaş esirinin aktaracak bilgisi yoksa veya ‘köle’ olarak çalışamıyorsa, sonuç açık.”
Yani...
“Öldür gitsin.”
3. ÖLÜ TAKLİDİ YAPARAK KURTULDU
Libyalı bir köylü, akrabaları öldürülürken nasıl ölü taklidi yaptığını anlattığında insanlar kirli savaşın vahşetini daha net gördüler...
Rusya Uluslararası İlişkiler Konseyi ile çalışan bir uzman olan Andrey Chuprygin ise Rus hükümetinin tutumunu şöyle açıklıyor:
“Bu şeye katılmalarına izin verin ve sonucun ne olduğunu görelim. İşler yolunda giderse, bunu kendi avantajımıza kullanabiliriz. Kötü sonuçlanırsa, bununla hiçbir ilgimiz yok.”
Tıpkı filmlerdeki gibi:
“Eğer yakalanırsan tanımam...”
4. YAĞMA SERBEST
Eski bir Wagner askeri Marat Gabidullin, paralı askerlerin vahşi gerçeğini bütün dünyaya şöyle açıklamıştı:
“Örneğin, petrol yataklarını bu silahlarla ve mevcut miktardaki mühimmat ile ele geçirmek imkânsızdı. Ama komutan orduya ilerlemesini emretti. Aptallar gibi mayınlara bastığınızda artık komutan değil, bir işadamısındır. Petrol sahalarını ele geçirirsen ödülü de kaparsın.”
Evet, Rusya Ukrayna’ya saldırıyor.
Ama şehirlere gözü dönmüş, hiçbir ahlaki değeri olmayan paralı askerleri gönderiyor.
Bulunan bu künye işte bu ahlaksızlığın ve vahşetin belgesidir...
5. BLACKWATER
Yalnızca Rusya mı yapıyor?
ABD de Blackwater organizasyonu ile dünyanın değişik coğrafyalarında yaptı ve yapıyor.
Son örneğini Suriye’de yakından gördük...
Blackwater benzeri bir şirket olan Castle International’a bağlı ağır silahlarla donatılmış komandoların YPG’lilerle yan yana fotoğraflarını biliyoruz...
En azından ben bu organizasyonu fotoğraflarıyla birlikte defalarca yazdım.
6. GECE YARISI ABD BASKINI
ABD ve Rusya’nın “paralı asker” organizasyonları öyle bir boyuta geldi ki...
Bir defasında Suriye’nin Deyrizor bölgesinde ABD helikopterleri tarafından Wagner üyesi 200 paralı asker öldürüldü...
8 Şubat 2018 gecesi Fırat Nehri kıyısında yaşadığı saldırıyı (ABD’nin Deyrizor yakınlarında Wagner konvoyuna yönelik saldırısı) anlatan Marat Gabidullin, şöyle diyor:
“Kendimi çok çaresiz hissettim. Kim kiminle savaşıyor? Düşman görmemiştim! Düşman, Amerikan helikopterleriydi. O zamanlar elimde doğrudan çatışma için tasarlanmış kısa bir hafif makineli tüfek vardı. Ancak başka bir silahım olsa bile bu helikoptere karşı savaşamazdım. O an gelip kafanızı parçalayacak bir mermi karşısında çaresiz kaldık. Bununla mücadele edemezdik.”
7. DÜNYA BU VAHŞETİ SEYREDİYOR
Ukrayna’da bir Rus askerinin üzerinden çıkan künyeye dönersek...
İki süper güç, ABD ve Rusya...
Kendi gençleri ceset torbalarında evlerine dönmesin diye...
Böylece iktidarlarına karşı muhalefet yükselmesin diye...
Kirli savaşlarında, “kirli savaşçılar” kullanıyorlar...
Öyleyse dünyanın yeni savaş düzeni şöyle:
* Elinde nükleer güç bulunduran ülkeler birbirine saldırmayacak.
* Az gelişmiş ve çaresiz ülkelerdeki karışıklıkları, paralı askerlerin “kirli savaşları”yla örtecekler...
Arkadaşlar...
Bu yazıyı tamamlarken içimden gelen şudur:
“İyi ki milli bir ordumuz var. İyi ki vatansever gençlerimiz var. İyi ki şanlı bir tarihimiz var...”
Gelin biz yine de “barış” diyelim. “İnsan olma ahlakı” diyelim... “Demokrasi ve medeniyet” diyelim...
Kalbim Ukrayna’da her türlü kirli savaşa karşı vatanlarını savunanların yanındadır...