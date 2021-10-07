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Son dakika: Meteoroloji'den hava durumu raporu! Sıcaklıklar artıyor: Bugünden itibaren...

#Meteoroloji#Hava Durumu#Sıcaklıklar
Son dakika: Meteorolojiden hava durumu raporu Sıcaklıklar artıyor: Bugünden itibaren...

Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre mevsim normallerinin altında seyreden serin ve yağışlı havanın yerini bugünden itibaren 'pastırma sıcakları' alacak.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Kıyı Ege ile Akdeniz'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altında seyreden hava sıcaklıklarının bugünden itibaren batı kesimlerden başlayarak artacağı ve mevsim normalleri civarına, güney ve iç kesimlerde yer yer mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Hafta boyunca hava sıcaklıklarının Ankara'da 22 ila 28, İstanbul'da 22 ila 25, İzmir'de 28 ila 30, Antalya'da 28 ila 31, Adana'da 28 ila 33, Bartın'da 23 ila 28, Van'da 17 ila 20, Sivas'ta 17 ila 23 derece seviyesine çıkacağı tahmin ediliyor.

Halk arasında "pastırma yazı" olarak anılan mevsim normallerinin üzerinde seyredecek hava sıcaklıklarının, ay ortasından itibaren düşeceği değerlendiriliyor.

Son dakika: Meteorolojiden hava durumu raporu Sıcaklıklar artıyor: Bugünden itibaren...

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BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Ordu ve İstanbul çevreleri ile Kırklareli'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, İstanbul çevreleri ile Kırklareli'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı, doğu kesimlerinin sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 25°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 23°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. .

A.KARAHİSAR °C, 21°C
Az bulutlu

DENİZLİ °C, 27°C
Az bulutlu

İZMİR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 29°C
Az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 25°C
Az bulutlu

İÇ ANADOLU

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Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kesimlerinin yer yer puslu ve sisli geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KONYA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 18°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

DÜZCE °C, 23°C
Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 19°C
Parçalı bulutlu

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ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Ordu çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 21°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 21°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

TOKAT °C, 20°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 20°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 14°C
Parçalı bulutlu

KARS °C, 10°C
Parçalı bulutlu

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MALATYA °C, 20°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

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#Meteoroloji#Hava Durumu#Sıcaklıklar