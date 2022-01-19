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Son dakika... Meteoroloji ve AKOM'dan İstanbul için art arda kar yağışı uyarıları: Yeni bir yağışlı sistemin etkisine girecek! Kuvvetli olacak

#Meteoroloji#Istanbul#Kar Yağışı

İstanbul'da etkisini gösteren kar yağışının ardından Meteoroloji hava tahmini Uzmanı Bayram Doğan, 5 günlük hava durumu raporunu açıklayarak uyarılarda bulundu. Doğan, "Yarın İstanbul'da bir kar yağışı beklemiyoruz. Cuma günü itibarıyla İstanbul, yeni bir yağışlı sistemin etkisine girecek. Hafta sonu ve haftaya çarşambaya kadar İstanbullular aralıklarla kar yağışlarını görecek” dedi. Kar yağışına ilişkin bir açıklamada AKOM'dan açıklama geldi. AKOM Müdürü Selçuk Tütüncü, “Esas kuvvetli bir sistemin cuma akşamından itibaren geleceği tahmin ediliyor. Bu seferki biraz daha kuvvetli, yaklaşık 4-5 gün etkili olacağı söyleniyor." ifadelerini kullandı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü günler öncesinde İstanbul için kar yağışı uyarısında bulunmuştu. Beklenen kar yağışı bugün itibarıyla etkisini göstermeye başladı. İstanbul'un kent genelinde aralıklarla karla karışık yağmur etkili olurken, yüksek kesimlerde de kar kalınlığı 5 santime kadar ulaştı. Meteoroloji hava tahmini Uzmanı Bayram Doğan, 5 günlük hava tahmin durumu raporunu açıklayarak uyarılarda bulundu.

“CUMA GÜNÜ İTİBARIYLA İSTANBUL, YENİ BİR YAĞIŞLI SİSTEMİN ETKİSİNE GİRECEK”

Hava tahmini uzmanı Bayram Doğan, "İstanbullular bugün kar yağışını akşam saatlerine kadar hafif hafif görecekler. Yarın İstanbul'da bir kar yağışı beklemiyoruz. Cuma günü itibariyle İstanbul, yeni bir yağışlı sistemin etkisine girecek. Önce yağmurla başlayacak. Öğle saatleri gibi karla karışık, akşam saatlerinden itibaren de kara dönmesini bekliyoruz. Sonraki günlerde de hafta sonu ve haftaya çarşambaya kadar İstanbullular aralıklarla kar yağışlarını görecek. Şu an için santim vermek için erken, çünkü haftaya ve hafta sonu yağacak bir kar var.

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Son dakika... Meteoroloji ve AKOMdan İstanbul için art arda kar yağışı uyarıları: Yeni bir yağışlı sistemin etkisine girecek Kuvvetli olacak

"Her gün bu sistemler değişiyor. Şu an için hafta sonu biraz etkili olabilir gibi ama santim vermek için erken. Cuma günü başlayacak kar yağışı 5 gün süreyle İstanbul’da etkili olacak. Cumartesi, pazar, pazartesi, salı ve çarşamba günü İstanbullular kar yağışını aralıklarla görecek. Zaten sürücülerin kar lastiği ya da zincir kullanmaları gerekiyor. Çünkü hava sıcaklıkları da mevsim normallerinin altında olacağı için özellikle gece ve sabah saatlerinde yerde de kar olacağından buzlanma olayı olabilir. Buna karşı da yine vatandaşların tedbirli olmaları gerekiyor” dedi.

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AKOM'DAN DA UYARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbulluları kar yağışına karşı uyardı. AKOM verilerine göre cuma günü öğle saatlerinden itibaren sıcaklıkların düşmesi ve akşam saatlerinden itibaren İstanbul’da etkili bir kar yağışı olacağı tahmin ediliyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AKOM Müdürü Selçuk Tütüncü: “Dün sabahtan itibaren ekiplerimiz sahada çalışmalarına başladı. Havanın soğumaya başlamasıyla beraber burada yaklaşık 19’a yakın birimimizle nöbetimizi tutuyoruz. Gece çok ciddi bir kar yağışı olmadı. Lokal bazı yüksek kesimlerde aralıklarla görüldü. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzden aldığımız genel bilgiler doğrultusunda esas kuvvetli bir sistemin cuma akşamından itibaren geleceği tahmin ediliyor” şeklinde ifade etti.

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Son dakika... Meteoroloji ve AKOMdan İstanbul için art arda kar yağışı uyarıları: Yeni bir yağışlı sistemin etkisine girecek Kuvvetli olacak

“BU SEFERKİ KUVVETLİ OLACAK”

Cuma günü başlayacak olan kar yağışının etkili olacağını söyleyen Tütüncü: “Bu sefer ki gelen sistem, meteorolojik parametreler doğrultusunda biraz daha kuvvetli bir sistem ve yaklaşık 4-5 gün etkili olacağı söyleniyor. Büyük ihtimal yarın gerekli açıklamalar yapılmış olur. Biz de Meteoroloji Genel Müdürümüzle bu konuda sürekli istişare halindeyiz. Ona göre hem vatandaşların uyarılması hem buna göre aksiyon planlarımızı tekrar gözden geçireceğiz” açıklamasında bulundu.

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"4-5 GÜN SÜRECEĞİ TAHMİN EDİLİYOR"

Kar yağışının yaklaşık 5 gün süreceğinin öngörüldüğünü belirten Selçuk Tütüncü: “Şu ana kadar gördüğümüz kar yağışları lokal ve genelde yüksek kesimlerde oldu. Çocuklar maalesef doya doya kar topu oynayamadılar ama şu anki beklenti, hafta sonundan itibaren çocuklar biraz daha sevinecek gözüküyor. Cuma günü öğlen saatlerinden itibaren havanın soğuyacağı tahmin ediliyor. Cuma günü öğlen saatlerinden sonra belki karla karışık yağmur başlayabilir. Sistemin daha sonra etkisini arttırarak cumartesi, pazar olmak üzere yine 4-5 gün süreyle sürdüreceği tahmin ediliyor. Meteorolojik parametreler son güne kadar değişebiliyor. Biz de sürekli gözlem halindeyiz” dedi.

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#Meteoroloji#Istanbul#Kar Yağışı

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