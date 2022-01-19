Son dakika: Gaziantep'te yoğun kar! Tarsus-Adana-Gaziantep karayolunda trafik durdu: 2 bin 800 kişi kurtarıldı

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Gaziantep'te dün öğle saatlerinde başlayan ve gece boyu devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle yollar kapanınca toplu taşıma araçları seferlerini durdurdu. Kendi araçlarıyla evlerine ulaşmak isteyenler büyük güçlük yaşadı. Birçok kişi de yürüyerek evlerine ulaştı.



Gaziantep'in, Adana, Şanlıurfa, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Kilis ile bağlantısını sağlayan yollarda yağış nedeniyle birçok araç kaydı. Gaziantep- Adana otoyolunun 50'nci kilometresinde kayan TIR'ların yolu kapatması sonucu ulaşım durdu, yüzlerce araçta çok sayıda kişi mahsur kaldı. Mahsur kalan kişiler, ekiplerin çalışması sonucu saatler sonra kurtarıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Gaziantep Valisi Davut Gül, "Tarsus-Adana-Gaziantep karayolunda ulaşım sağlanamıyor ancak oradaki 2 bin kişi kurtarıldı" dedi.

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VALİ GÜL'DEN YENİ AÇIKLAMA: 10.00 İTİBARIYLA 2 BİN 800 KİŞİ KURTARILDI

İşte Gaziantep Valisi Gül'ün açıklamaları...

"2800 kişi kurtarıldı saat 10:00 itibariyle. Bir bu kadar kişinin de yolda kaldığını düşünüyoruz, tahmini bir rakam. 3-4 saat içinde yol açıldığında ulaşım normale dönmüş olacak.

Hamile olup, yaşlı, çocuk olup, hasta olup bize ulaşan herkesin öncelikli olarak AFAD, Jandarma araçlarıyla kurtararak evine ya da hastaneye sevk etmiş olduk"

VALİ GÜL: ÇOĞU GİTTİ AZI KALDI

Gaziantep Valisi Davut Gül, yollarda araçlarıyla mahsur kalan sürücülerin tek tek kurtarıldığını söyledi. Çalışmaların uzun sürmesinin, 50 santime ulaşan kar kalınlığı ve tipi ile araç trafiğinden kaynaklandığını belirten Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çalışmalar neden uzun sürdü? Yolda kalmış yüzlerce aracı Karayolları ekiplerimiz tek tek kurtarıyor. 45-50 cm kar kalınlığı ve yoğun tipi var. Araç trafiği çok fazla ve kaza durumunda binlerce araç birikiyor. Çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Çoğu gitti azı kaldı" dedi.

MAHSUR KALANLARA KUMANYA DAĞITILDI

Gaziantep Valisi Davut Gül sosyal medya hesabından "Emniyet müdürümüz ve jandarma komutanımızla birlikte yolda kalan hemşehrilerimizi ziyaret ettik. AFAD ve Kızılay'ın kumanya dağıtarak destek olduğu çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor" mesajını paylaştı.

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PROF. DR. ŞEN: GAZİANTEP'TE KAR YAĞIŞI BU AKŞAM BİTİYOR

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Gaziantep'te kar yağışı bugün azalıyor, akşam bitiyor ama soğuk hava devam edecek. Sıcaklık sıfırın altında -4 ve -5 derecede. Bu nedenle yolda bulunan kar örtüsü ulaşımda tehlike oluşturmaya devam eder. Bolu'da kar yağışı devam edecek" mesajını paylaştı.

KAR YAĞIŞI DÜN BAŞLADI

Hava sıcaklığının eksi derecelere düştüğü kentte, öğle saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Kenti beyaza bürüyen kar, çocuklar için eğlenceye dönüştü. Eğitime 1 gün ara verilmesini fırsat bilen çocuklar parklarda kar topu oynadı. Kar yağışı nedeniyle birçok kişi yürümekte güçlük çekerken, trafikteki sürücüler de zorlukla ilerledi.

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Kentte akşam saatlerinde mesai bitiminde yollar tamamen kilitlendi. Yolları kapatan kar nedeniyle yolcu otobüsleri, minibüsleri ve tramvaylarında aralarında bulunduğu binlerce araç yollarda kaldı. Araçlarda bulunan on binlerce kişi ise çok kısa mesafelere bile araçlarla yaptıkları saatler süren yolculuğun ardından yine saatlerce yol yürüyerek, ulaşabildi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA GELDİ

AFAD'ın yaptığı açıklamada, ülke genelinde yaşanan aşırı kar yağışları nedeniyle Bolu, Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş, Artvin, Diyarbakır, Bingöl ve Osmaniye’de ulaşım aksamaları ve kazalar başta olmak üzere olumsuzluklar yaşandığına dikkat çekilerek, "Mahsur kalan vatandaşlarımıza yardım ulaştırılması ve kapalı bulunan yolların açılması için AFAD koordinasyonunda Karayolları, Jandarma, Belediye, İl Özel İdare, Türk Kızılay, UMKE ekiplerinin çalışmaları dün geceden bu yana aralıksız devam ediyor" denildi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre yağışların çarşamba günü Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve yoğun kar şeklinde olmasının beklendiğine dikkat çekildi. Ayrıca Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğu belirtilerek, vatandaşların meteorolojik uyarıları takip ederek zaruri olmadıkça yola çıkmaması istendi. AFAD'dan yapılan açıklamada son durum şöyle açıklandı:

"Bolu il genelinde 232 köy yolu kapanmış olup, yolların açılması için çalışmalar devam etmektedir. Yeniçağ-Gerede Dörtdivan kavşağı Ankara istikametinde çok sayıda trafik kazası meydana geldiği bilgisi alınmıştır. Bölgede Bolu İl AFAD, Bolu Belediyesi, 112 sağlık ekipleri, Karayolları ve Jandarma ekiplerinin çalışmaları devam etmektedir. D100 karayolunda ve diğer otoyollarda mahsur kalan vatandaşlarımıza Kızılay ekipleri tarafından kumanya dağıtımlarının başladığı bildirilmiştir."

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GAZİANTEP'TE 33 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPALI

Gaziantep'te toplam 33 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu belirtilen açıklamada, "Gaziantep il merkezindeki ana yollar kapalı olup, ekiplerin yol açma çalışmaları devam etmektedir. Şehitkamil ilçesinde 17 ve Şahinbey ilçesinde 16 köy yolu kapalı durumdadır. Gaziantep-Bahçe istikameti, otoyolda Nurdağı kavşağı ile Bahçe kavşağı arasında yoğun kar ve tipi yağışından dolayı üç ayrı yerde zincirleme trafik kazası bulunmakta olup, ekiplerin çalışmaları devam etmektedir. Karayollarında ve diğer otoyollarda mahsur kalan vatandaşlarımıza Kızılay ekipleri tarafından kumanya dağıtımları devam etmektedir. Malatya’da 18 Ocak tarihinde aşırı kar yağışı sonucunda Hekimhan ilçe yolu kapanmış olup, ekiplerin yol açma çalışmaları devam etmektedir" denildi.

KAHRAMANMARAŞ’TA 99 KÖY YOLU KAPALI

Kahramanmaraş’ta 99 köy yolunun kapalı olduğu kaydedilen açıklamada, "Kahramanmaraş’ta 18 Ocak tarihinde meydana gelen aşırı kar yağışı sonucunda Göksun-Kahramanmaraş eski yolu, Çağlayancerit-Boylu yolları kapalıdır. Türkoğlu-Narlı Yolu kısmen kapalıdır. Andırın-Göksun yolu kapalıdır. Dulkadiroğlu ve Elbistan ilçeleri köy yolları genel itibariyle kapalıdır. Onikişubat ilçesinde 42, Çağlayancerit ilçesinde 4, Ekinözü ilçesinde 10, Göksun ilçesinde 43 köy yolu kapalıdır" ifadelerine yer verildi.

ARTVİN'DE 77 KÖY YOLU KAPALI

Artvin genelinde de toplam 77 köy yolunun kapalı olduğu bildirilen açıklamada, "Artvin il genelinde Karayollarına bağlı yollar açıktır. İl merkezine bağlı 10 köy yolu, Şavşat ilçesine bağlı 29 köy yolu, Ardanuç ilçesine bağlı 16 köy yolu, Borçka ilçesine bağlı 13 köy yolu, Arhavi ilçesine bağlı 3 köy yolu, Murgul ilçesine bağlı 3 köy yolu, Hopa ilçesine bağlı 3 köy yolu kapalı olup, yolların açılması için İl Özel İdaresi ekiplerince çalışmalar devam etmektedir" denildi.

DİYARBAKIR'DA 136 MADDİ HASARLI TRAFİK KAZASI MEYDANA GELDİ, MAHSUR KALANLAR KURTARILDI

Diyarbakır'da yollarda mahsur kalan vatandaşların kurtarıldığı belirtilen açıklamada, "Diyarbakır il genelinde 136 maddi hasarlı trafik kazası meydana gelmiştir. Lice ilçesi Bingöl ili yol ayırımında 11 tır, 22 vatandaş mahsur kalmış, mahsur kalanlar Lice Öğretmenevi'ne konaklamaları için sevk edilmişlerdir. Bağlar ilçesi Develi köyünde 1 tır ve 1 aile mahsur kalmış olup, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı görevli ekiplerce müdahale edilmiştir. Diyarbakır eski Bismil yolu üzerinde 10 araç mahsur kalmış olup, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı görevli ekiplerce müdahale edilmiştir. Hani ilçesi Diyarbakır istikameti Karaçalı mevkiinde 10 araç mahsur kalmış olup, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı görevli ekiplerce müdahale edilmektedir. Siverek yolu Karacadağ girişi mevkiinde 1 minibüs, 12 vatandaş mahsur kalmış olup, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı görevli ekiplerce müdahale edilmiştir" denildi.

BİNGÖL'DE 281 KÖY YOLU KAPALI

Bingöl ili genelinde 281 köy yolunun kapalı olduğu kaydedilen açıklamada, "112 çağrı merkezine 15 mahsur kalma ihbarı yapılmış olup, Karayolları, Özel İdare ve sağlık ekipleri tarafından müdahale edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

ADANA-OSMANİYE-GAZİANTEP OTOYOLU ULAŞIMA KAPANDI

Açıklamada Adana-Osmaniye-Gaziantep Otoyolu ve D400 yolunun ulaşıma kapandığı, karayollarında mahsur kalan vatandaşlara tıbbi yardım, kumanya ve battaniye ulaştırmak için çalışmaların devam ettiği belirtilen açıklamada, "Osmaniye’de 112 çağrı merkezine 29 ihbar gelmiştir. Adana-Osmaniye-Gaziantep Otoyolu ve D400 yolunun Düziçi, Bahçe ve Nurdağı yoğun kar yağışı ve trafik kazaları nedeniyle ulaşıma kapanmıştır. Karayollarında mahsur kalan vatandaşlarımıza tıbbi yardım, kumanya ve battaniye ulaştırmak için AFAD, Kızılay, UMKE ve Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekipleri çalışmalara devam etmektedir. Hasanbeyli ilçesi Kalecik köyünde mahsur kalan vatandaşlar kurtarılmıştır. İlçeye bağlı diğer köy yollarında mahsur kalan vatandaşların kurtarılması için İl Özel İdare iş makinaları eşliğinde ilçe jandarma ekipleri ve AFAD ekipleri çalışmalarını sürdürmektedir" denildi.