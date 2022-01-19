Son dakika... Türkiye kara teslim! Mardin'de zincirleme kaza... İşte il il son durum

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Kar yağışı, TEM yolu ve D-100 yolu geçişlerinde ulaşımı aksattı. TEM yolunun Bolu Doğu gişeleri ile Yeniçağa arasında çok sayıda TIR'ın kayması nedeniyle Ankara yönü ulaşıma kapandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, Karayolları ekipleri de kayan TIR'ları çekmek için çalışma başlattı. Karayolları ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışmalarına rağmen yoğun kar yağışı nedeniyle yollar, yine beyaz örtüyle kaplandı.



D-100 yolunun Bolu merkezi geçişinde de kayan araçlar nedeniyle Ankara yönü, ulaşıma kapandı.

TEM'İN ANKARA YÖNÜ TRAFİĞE AÇILDI

TEM yolunun Bolu Doğu gişeleri ile Yeniçağa arasında TIR’ların kayması sonucu saat 11.30 sıralarında kapanan Ankara yönü, araçların çekilmesiyle saat 12.30 sıralarında yeniden ulaşıma açıldı. Araç kuyruğu nedeniyle yolda ulaşım, güçlükle sağlanıyor.

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Öte yandan D-100 yolu Bolu geçişinin Çaydurt ile Gerede kesimlerinde, TIR’ların kayması sonucu kapanan Ankara yönünün de ulaşıma açılması için çalışmalar sürdürülüyor.

D-100 YOLU, 2 SAATTE AÇILDI

Bolu'da TEM'in ardından D-100 yolunun da Ankara yönü, 2 saat süren çalışmaların ardından ulaşıma tekrar açıldı. Yoğun kar yağışı ve zeminin karla kaplı olması nedeniyle ulaşım, güçlükle sağlanırken, Karayolları ekipleri de kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.



Kaza, Mardin'de Kızıltepe İpekyolu’nun 5. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kar yağışı sebebiyle kayganlaşan yolda zincirleme trafik kazası meydana geldi. Bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin de yaralandığı kazaya 5 tır, 2 otomobil ve 1 otobüsün karıştığı belirtildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanelere sevk edildi.

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN 'YOL DURUMU' AÇIKLAMASI

Karayolları Genel Müdürlüğü, yoğun kar yağışı nedeniyle bazı bölgelerde yolların trafiğe kapatıldığını, Ankara-İstanbul ve Ankara-Afyon-İzmir gibi önemli yol kesimlerinin ise trafiğe açık olduğunu duyurdu.

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Açıklamada, saat 12.30 itibarıyla güncel yol durumuna ilişkin şunlar kaydedildi:

"Ankara-İstanbul Yolu'nda trafik; İstanbul yönünde açık ve akıcı devam etmektedir. Ankara yönünde ise Çaydurt-Yeniçağa Kavşakları arasında 5 kilometre boyunca konvoy oluşmuş olup, trafik ağır hareket etmektedir. Düzce ve Sakarya Valilikleri ile koordineli olarak bu kesimde TIR geçişine izin verilmemektedir. Konvoyun 2- 3 saat içerisinde eritilmesi planlanmakta olup, trafiğin eritilmesiyle yol TIR geçişlerine de açılacaktır. Bu kesim dışında Ankara yönündeki trafik açık ve akıcıdır. Bölgede yoğun kar yağışı devam etmekte ve gece 24.00’e kadar sürmesi beklenmektedir. Bahçe-Nurdağı Otoyol kesimi her iki yönde kapalıdır. Bingöl-Diyarbakır Yolu saat 08.35 itibarıyla ulaşıma kapanmıştır. Arapgir-Kemaliye Yolu 08.20 itibarıyla ulaşıma kapanmıştır. Arapgir Divriği yolu kapalıdır. Bitlis Van Yolu 10.45 itibarıyla kapatılmıştır. Van Gürpınar 10.45 itibarıyla yolu kapatılmıştır. Muş Tatvan Yolu saat 10.00 itibarıyla kapatılmıştır. Kağızman Ağrı Yolu kapatılmıştır."

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Açıklamada ayrıca Ankara-İstanbul, Ankara-Afyon-İzmir, Ankara-Konya-Antalya, Ankara-Bursa, Ankara-Sivas-Erzincan, Ankara-Kayseri-Malatya-Elazığ, İstanbul-Edirne, Karadeniz Sahil Yolu, Ankara-Kastamonu başta olmak üzere önemli yol kesimlerinin trafiğe açık olduğu kaydedildi.

KARADENİZ'DE KAR ESARETİ; 1644 KÖY VE MAHALLE YOLU KAPANDI, OKULLAR TATİL

Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle 1644 köy ve mahalle yolu, ulaşıma kapandı. Trabzon, Rize, Bayburt, Gümüşhane, Ordu, Artvin, Giresun, Samsun ve Sinop'ta ise eğitime ara verildi.

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Artvin’de kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Sabah saatlerinde yeniden yağmaya başlayan kar yağışı nedeniyle Artvin-Ardahan karayolu Varyant mevkiinde kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araçlar yolda kaldı.

Çift şerit olan karayolu ulaşıma kapandı. Yolda mahsur kalan tırlar iş makinelerinin yardımıyla çekilmeye çalışılırken, ekiplerin yoğun çalışmasının ardından karayolu kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Gaziantep - Kahramanmaraş yolu dünden itibaren etkili olan kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle geceden itibaren ulaşıma kapandı. Yolda mahsur kalan yaklaşık iki bin kişi kurtarılırken, yüzlerce kişi ise kurtarılmayı bekliyor. Öte yandan Kilis-Gaziantep yolunun da ulaşıma kapatıldığı öğrenildi.



Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun Osmaniye’nin Bahçe ilçesi ve Gaziantep’in Nurdağı ilçesi kısmı yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.



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Çatalca'da gece boyunca devam eden kar yağışı sabah saatlerinde etkisini arttırdı. Kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı. Çatalca'nın bazı mahallelerinde yolda kalan araçlar traktörlerle çekilerek, kurtarıldı.



KONYA’yı Antalya’ya bağlayan, dün yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Alacabel mevkiindeki yol 14 saat sonra ulaşıma açıldı.



Akdeniz Bölgesini İç Anadolu Bölgesine bağlayan Mersin'in Mut ilçesindeki Sertavul Geçidi'nde dünden bu yana yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kar lastiği ve zincirsiz araçların geçişine izin verilmiyor.



Elazığ’da yoğun kar yağışının ardından ağır tonajlı araçların çevre illere geçişi bir süre yasaklanırken, binek araçların ise kar lastiği ve zincir ile kontrollü bir şekilde geçişlerinin olacağı bildirildi.

MAHSUR KALANLAR KURTARILDI

Elazığ'da, jandarma ve İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler, kar yağışı nedeniyle birçok noktada mahsur kalanlar için seferber oldu. Jandarma ekipleri, Palu ilçesine bağlı Kayaönü köy yolunda mahsur kalan 5 kişiyi kurtardı. Baskil ilçesine bağlı Harabakayış köyünde de rahatsızlanan kişi için İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler, kardan kapalı köy yolunu açarak, ambulansa ulaştırdı. Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz da ekiplere eşlik etti.

Elazığ Valiliği'nce çevre iller ile bağlantılı yollarda ağır tonajlı ve kar lastiği bulunmayan araçların geçişi yasaklandı.



Olumsuz hava koşullarının hüküm sürdüğü Afyonkarahisar’da, İl Özel idaresi ekipleri yaklaşık 250 köy yolunda karla mücadele ederken, ekiplerin yol açma çalışmalarının yanı sıra yola kalan araçları da kurtardıkları belirtildi.



Tunceli'de, 2 gündür aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle 342 köy ve 907 mezraya ulaşım sağlanamıyor. Kapalı yolları açmak için çalışmalar sürdürülürken, kar kalınlığı da kent merkezinde 70 santimetreye kadar ulaştı. Karda aracının kaybolduğunu belirten Cemal Elcan, "Geceden beri arabamı arıyorum. Rengi beyaz olduğu için bulamadım" dedi.

Malatya'nın Doğanşehir İlçesi'nde karda yolda kalanlara kumanya ikramında bulunuldu.



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ŞANLIURFA-ADIYAMAN KARAYOLU ULAŞIMI DURDU

Adıyaman-Şanlıurfa karayolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Onlarca araç yolda kalırken, sürücüler yetkililerden yardım istedi.