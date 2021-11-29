Son dakika: Meteoroloji uyarmıştı, fırtına vurdu... İstanbul ve Zonguldak'ta 5 kişi hayatını kaybetti! İstanbul Valiliği'nden flaş karar

Haberin Devamı

Tüm yurdu etkisi altına alan fırtına nedeniyle İstanbul ve Zonguldak'ta 5 kişi hayatını kaybetti, çatılar uçtu, ağaçlar devrildi.

İşte dakika dakika yaşananlar:



SAAT 20:10 - İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN FLAŞ KARAR



İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, hayatı olumsuz etkileyen lodos ve fırtına nedeniyle bugün 23:00'ten yarın 18:00'e kadar motokuryeliğin yapılmayacağını açıkladı. Ayrıca Yerlikaya, motosiklet ve elektrikli scooter'ların da kullanılmayacağını belirtti.



SAAT 22.15 - AFAD: 112 ACİL SERVİSE 1517 İHBAR GELDİ

AFAD, yurdun bazı kesimlerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yaşanan gelişmelere ilişkin yeni açıklama yaptı. İstanbul genelinde meydana gelen ve hızı zaman zaman saatte 100 kilometrenin üzerine çıkan şiddetli rüzgarın, çeşitli seviyede kazalara neden olduğu belirtilen açıklamada, "İstanbul 112 Acil Çağrı Merkezi’nden 1517’e yakın ihbar alındığı bildirilmiştir. Olumsuz hava şartları nedeniyle 33 çatı uçması, 192 ağaç devrilmesi olayı yaşanmış, 236 tehlike arz eden parça, 52 trafik ışığı ve yön tabelası, 12 araç ise hasar görmüş ve tüm bu olaylara müdahale edilmiştir. Yaşanan olumsuzluklar nedeniyle 38 vatandaşımızın yaralandığı ve 4 vatandaşımızın hayatını kaybettiği bilgisi alınmıştır" denildi.

Açıklamada ayrıca, Bursa’da 38 ağaç devrilmesi, 31 tehlike arz eden parça ihbarı, 21 çatı uçması, 6 tabela uçması ve 2 hasar tespit ihbarı olmak üzere toplam 98 olay meydana geldiği, Bolu’da 2 çatı uçması olayı yaşandığı, Tekirdağ’da 1 ağaç devrilmesi, 2 direk devrilmesi, 4 çatı uçması, 1 tabela uçması olmak üzere toplam 8 olay meydana geldiği ve Yalova’da 3 ağaç devrilmesi, 1 tehlike arz eden parça ihbarı, 2 çatı uçması, 1 çit devrilmesi ve 1 ekip talebi olmak üzere toplam 8 olay meydana geldiği aktarıldı. Bursa, Bolu, Tekirdağ ve Yalova’daki olaylarda can kaybı ve yaralanma olmadığı belirtildi.



Haberin Devamı

SAAT 19:45 - İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN FIRTINA UYARISI

İstanbul Valiliği, Meteoroloji'nin verilerine göre gece yarısına kadar devam edeceği tahmin edilen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya dikkatli olunması yönünde uyarıda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, " Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden saat 19.00'da alınan verilere göre; İlimizdeki kuvvetli rüzgâr ve fırtına, bu gece yarısına kadar 70-110 km/sa hızla devam edecektir. Gece yarısından sabahın erken saatlerine kadar rüzgâr 50-60 km/sa hıza düşecektir. Sabahın ilk saatlerinden itibaren hızını arttıracak rüzgârın, saat 18.00'e kadar 70-90 km/sa hıza ulaşacağı tahmin edilmektedir. Kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, çatı uçması, ağaç-direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımdaki aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

Haberin Devamı

SAAT 19:10- BAKAN KOCA: 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 38 KİŞİ YARALANDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle yaşanan kazalarda 4 kişinin hayatını kaybettiğini 38 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Bakan Koca Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "MARMARA BÖLGESİNDE YAŞANAN LODOS FIRTINASINDA; İstanbul, Bursa ve Bolu’da maddi hasar ve yaralanma meydana gelmiş, İstanbul Esenyurt, Arnavutköy, Avcılar ve Başakşehir ilçeleri yoğunlukta olmakla bazı ilçelerimizde afet olayları yaşanmıştır. Saat 17.30 itibarı ile afette son durum: Olayda 38 kişi yaralanmış, 4 kişi ise hayatını kaybetmiştir. Yaralılar, olay yerine görevlendirilen 112 ambulanslarımız ile hastaneye nakledilmiştir. Olay olan illerde 24 adet 112 Ambulansı, 3 adet UMKE Timi ile 87 sağlık personeli görev başındadır. Bölge halkına ve bütün ülkemize başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.



Haberin Devamı

SAAT 18:40 - İSTANBUL'DA LODOS HAVA TRAFİĞİNİ ETKİLEDİ

İstanbul Havalimanına iniş yapamayan bazı uçaklar farklı hava limanlarına yönlendiriliyor. Diyarbakır İstanbul seferini yapan THY uçağı da Balıkesir’in Edremit ilçesinde bulunan Koca Seyit Havalimanına iniş yaptı.



SAAT 18:20 - ÇANAKKALE-KİLİTBAHİR FERİBOT SEFERLERİ TEKRAR DURDU

Çanakkale Boğazı'nda sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan lodos fırtınası nedeniyle Çanakkale-Kilitbahir feribot seferleri saat 12.00 itibariyle geçici olarak durdurulmuştu. Fırtınanın etkisini kaybetmeye başlamasıyla birlikte saat 14.10 itibariyle tekrar başlayan Çanakkale-Kilitbahir feribot seferleri fırtınanın etkisini arttırması nedeniyle saat 18.20 sıralarında tekrar geçici olarak durduruldu.

Haberin Devamı

SAAT 18:10 - BATI AKDENİZ İÇİN SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce Batı Akdeniz’in iç kesimleri için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı. Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Batı Akdeniz’in iç kesimlerinde (Isparta, Burdur’un doğu ilçeleri ile Antalya’nın iç kesimleri) yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. Ayrıca, sağanak yağışın bu gece 23.00'te başlayıp, yarın 14.00'e kadar etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Haberin Devamı

SAAT 17:50 - AFAD'DAN UYARI: ZORUNLU OLMADIKÇA DIŞARI ÇIKMAYIN

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İstanbul'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle yaşanan kazalarda 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 19 kişinin de yaralandığını duyurdu. AFAD'ın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamasını önemle rica ederiz" denildi.

SAAT 17:47 - Tekirdağ'da etkili olan fırtına ile birlikte oluşan dev dalgalar, sahil yoluna vurdu. Bölgedeki bazı araçlar, yürüyüş alanları ve bir lunapark işletmesi su altında kaldı. Kentte ayrıca yağış ile toz taşımının birleşmesiyle çamur yağdı. Araçlar çamur ile kaplanırken, Tekirdağlılar olumsuz hava koşulları nedeniyle zor anlar yaşadı.

SAAT 17:45 - İstanbul’da gün içerisinde etkili olan şiddetli lodos ve yağış nedeniyle, trafik felç oldu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde trafik zaman zaman kontrollü bir şekilde tek şeritten sağlanırken, yoğunluk ise İBB verilerine göre yüzde 78 seviyelerine ulaştı.

SAAT 17:40 - Bolu'nun Göynük ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle ilçe devlet hastanesinin çatısı uçtu. Çatı hastanenin otoparkında park halinde bulunan araçlarda hasara yol açtı.

SAAT 17:15 - İSTANBUL'DA 4 CAN KAYBI

İstanbul Valiliği, kentte bugün lodos nedeniyle 4 kişinin öldüğünü 3'ü ağır 19 kişinin yaralandığını açıkladı.

İstanbul Valliği'nden yapılan açıklamada, "İstanbul'da bugün sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli lodostan kaynaklanan olumsuz hava koşulları nedeniyle AFAD verilerine göre 1'i yabancı uyruklu, 3'ü vatandaşımız olmak üzere maalesef 4 can kaybı yaşanmış; 3'ü ağır, 19 vatandaşımız da yaralanmıştır" denildi.

SAAT 17:10 - Düzce’nin Yığılca ilçesine bağlı Naşlar köyü, Şerenaltı Mahallesi’nde rüzgar nedeniyle kopan elektrik telleri ormana düştü ve kıvılcımlar otları tutuşturdu. Yangını görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye orman ve itfaiye ekipleri geldi. 5 dönümlük alanda etkili olan yangın çalışmalar sonucu kontrol altına alındı.

SAAT 17:05 - İstanbul'da lodosun hızı 130 kilometreyi buldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kuvvetli fırtına uyarılarımızın ardından bugün saat 16:00 itibariyle İstanbul Beylikdüzü'nde 130 km/sa, Arnavutköy'de 125 km/sa, Çatalca Radar Sahasında 121 km/sa, Düzce Yığılca ve İzmir Narlıdere'de 111 km/sa, İstanbul Silivri, İstanbul Boğazı Karadeniz Çıkışı ve Düzce Gümüşova'da 108 km/sa, İzmir Çatalkaya Radar Sahasında 107 km/sa, Balıkesir Bigadiç/Gediktepe'de 102 km/sa, Tekirdağ Marmaraereğlisi ve İstanbul Kilyos'ta 101km/sa, İzmir Urla, İstanbul Çatalca ve Tekirdağ Muratlı'da 100 km/sa, İzmir Karaburun'da 99 km/sa, Konak'ta 97 km/sa en yüksek rüzgar hızları kaydedilmiştir" denildi.

SAAT 17:03 - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şiddetli lodos nedeniyle köprü üzerinde ilerlemekte zorlanan 4 motosiklet sürücüsüne 2 İETT otobüsü siper oldu.

SAAT 17:02 - İstanbul’da etkili olan lodos nedeniyle yola savrulan parça trafikte seyreden motorcunun başına geldi. Şaşkınlık yaşayan motorcu kaldırıma devrildi.

SAAT 17:00 - İstanbul’da etkili olan lodos fırtınası ve şiddetli yağış nedeniyle; 33 çatı uçtu, 192 ağaç devrildi, 232 tehlike arz eden parça düştü, 52 trafik ışığı ve yön tabelası devrildi, 12 araç hasar gördü. Teyakkuzda olan İBB Ekipleri, olaylara hızla müdahale ediyor. Fırtına toplu ulaşım araçları ile trafiği de olumsuz etkiliyor. 15 Temmuz Köprüsü’nde trafik kontrollü olarak tek şeritten sağlanırken, bazı raylı sistem seferleri ile deniz ulaşımı da aksıyor.



SAAT 16:55 - İstanbul'da etkili olan lodos nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçmek isteyen motosikletliler zor anlar yaşadı. Lodos nedeniyle köprü üzerinde ilerlemekte zorlanan motosikletlerin Avrupa'dan Anadolu yakasına geçişleri durduruldu. Emniyet şeridinde uzun bir motosikletli kuyruğu oluştu. Yaklaşık 200 motosikletli köprü girişinde üzerinde bekletildi.

SAAT 16:30 - İSTANBUL EMNİYETİ'NDEN AÇIKLAMA: 2 ÖLÜ, 9 YARALI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, şu ana kadar yapılan incelemelerde lodos nedeniyle 2 kişinin öldüğünü 9 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada incelemelerin sonuçları şu şekilde belirtildi:

- Esenyurt Bağlarçeşme Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinin çatısından kopan çatı malzemelerinin o sırada yoldan geçen 1 kadın ve yanında bulunan çocuğunun üzerine düştüğü belirlenmiş, kaza sonucu çocuk hafif yaralanmış, kadın ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

- Sultangazi Malkoçoğlu Mahallesi'nde bulunan bir binanın çatısını onarmak için en üst katına çıkan 1 kadın, çatıdan kopan kalas parçasının başına isabet etmesi sonucu yaralanmış, hastaneye kaldırılan kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

- Ayrıca Arnavutköy, Sultangazi, Çekmeköy, Maltepe, Avcılar, Eyüpsultan, Bağcılar ve Sultanbeyli'de ağaç devrilmeleri ve çatı uçmaları sonucunda; 1 ikamet ve çok sayıda araçta maddi hasar meydana geldi.

-Oluşan kazalar sonucunda toplamda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 2'si çocuk 9 kişi yaralandı.

SAAT 16:27 - BİNADAN KOPAN PARÇA BAŞINA DÜŞTÜ, HAYATINI KAYBETTİ

Esenyurt'ta lodosun etkisiyle bir binanın dış cephesinden kopan parçanın başına düştüğü Alaattin Çavdar hayatını kaybetti.

SAAT 16:23 - Kadıköy'de etkili olan lodos nedeniyle devrilen ağaç, otomobilin üzerine düştü. İstanbul'da etkili olan lodos nedeniyle Kozyatağı Mahallesi'nde 10 katlı binanın otoparkında park halinde olan otomobilin üzerine ağaç devrildi. Büyük gürültüyle otomobilin üzerine devrilen ağaç, itfaiye ekipleri tarafından kaldırıldı.

SAAT 16:11 - Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin çatısında ameliyathane inşaatında çalışan Serkan Duran (21), rüzgar nedeniyle devrilen duvarın altında kalıp yaşamını yitirdi.

SAAT 16:09 - Esenyurt'ta bir anda esen şiddetli lodos caddedeki onlarca kişiye zor anlar yaşattı. Çatı ve dükkan tabelaları caddeye savruldu. Kaçmaya çalışanlar rüzgarın da etkisiyle yere düştü. Bazı kişilerin hafif yaralandı.

SAAT 16:07 - Silivri'de de lodos etkili oluyor. Çok sayıda apartmanın kiremitleri yola düşerken, 4 katlı bir apartmanın çatısı da araçların üzerine düştü.

SAAT 16:04 - Eskişehir'de etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bir otelin dış cephe camları park halindeki otomobilin üzerine düştü. Olayda şans eseri yaralanan olmazken otomobilde hasar oluştu.

SAAT 16:02 - Edirne'de restorasyon çalışmaları kapsamında binayı çevreleyen sac levhalar, kuvvetli rüzgar nedeniyle kamyonetin üzerine ve yola devrildi. Bu sırada bölgeden geçen bir kişi, levhaların altında kalmaktan son anda kurtuldu.

SAAT 15:54 - Beylikdüzü’nde bulunan Marport Limanı’nda Liberya bayraklı 270 metre boyundaki MSC ALICANTE isimli konteyner gemisi baş taraftan karaya oturdu.



SAAT 15:51 - Bağcılar'da site içinde bulunan kafenin çatısı şiddetli lodos nedeniyle tamamen uçtu. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen olayda 2 kişi yaralandı, 6 araç hasar gördü.

SAAT 15:45 - ÇATI UÇTU: BİRİ BEBEK 4 KİŞİ YARALANDI

Esenyurt Kıraç Mahallesi'nde lodos nedeniyle bir binanın çatısı uçtu. Çatı parçaları yolda yürüyenlerin üzerine düştü. Olayda biri bebek 4 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SAAT 15:40 - BALIKESİR'DE SAHİLDEKİ RESTORANLARI SU BASTI

Marmara ilçesinde saatteki hızı zaman zaman 60 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle sahildeki restoranları su bastı, balıkçı tekneleri zarar gördü. Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, "Fırtınayı bekliyorduk. Saat 12'den sonra etkili olmaya başladı. Yaşam olumsuz yönde etkilendi. Sahilde bulunan bazı lokantalar su altında kaldı. Önlemlerimizi aldık, hasar tespiti için fırtınanın dinmesini bekliyoruz" dedi. Fırtına deniz ulaşımını da aksattı, Erdek ile Tekirdağ seferleri iptal edildi.

SAAT 15:32 - BODRUM'U FIRTINA VURDU

Fırtına nedeniyle feribot seferleri iptal edildi. Oluşan dev dalgalar, Bodrum Kalesi ve Kumbahçe'de bazı iş yerlerine zarar verdi.

SAAT 15:31 - ÇATALCA'DA LODOS TIR'LARI DEVİRDİ

Çatalca - Büyükçekmece istikameti Tem Bağlantı Yolu'nda seyir halinde bulunan 2 TIR ve bir kamyonet lodos nedeniyle devrildi.

SAAT 15:30 - Bursa’da etkili olan lodos hayatı olumsuz etkiledi. Bursaray fırtına sebebiyle arıza yapınca, yolcular tahliye edildi.

SAAT 15:25 - Düzce'de saatte 60 kilometre hıza ulaşan lodos elektrik tellerini koparttı. Tellerin çıkarttığı yangını vatandaşlar söndürürken, kopan teller sebebi ile bazı bölgelerde elektrikler kesildi.

SAAT 15:24 - Avcılar Ambarlı Limanı'ndaki konteynerler park halindeki bir TIR'ın üstüne devrildi. Lodos nedeniyle istif halinde bulunan konteynerlerin devrilmesi üzerine TIR'ın kupa bölümü tamamen kullanılamaz hale geldi.

SAAT 15:15 - Türk Hava Yolları (THY) uçuş operasyonlarında aksaklıklar yaşandığını açıkladı.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "İstanbul'da etkisini gösteren olumsuz hava koşulları (limit dışı rüzgar) nedeniyle uçuş operasyonlarımızda aksaklıklar yaşanmaktadır. Durumun bugün ve yarın aralıklarla devam etmesi beklenmektedir. Değerli misafirlerimizin bilgisine sunarız" dedi.

SAAT 15:10 - FIRTINA İKİ CAN ALDI

Esenyurt ve Sultangazi'de binanın çatısı yoldan geçenlerin üzerine uçtu. Çatının altında kalan iki kişi hayatını kaybetti.

Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde 8 katlı apartmanın çatısı şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu. Çatı o sırada aşağıda çocuğuyla yürüyen Elif Şanver'in üzerine düştü. Çocuğunu kurtaran kadın, çatının altında kaldı. Şanver, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Anne Şanver kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaşanan olayı anlatan Bağlarçeşme Mahallesi Muhtarı Ali Deli, "Terasın uçmasıyla bir kardeşimiz hayatını kaybetti. Çocuk vardı. Çocuk çok şükür kurtuldu. Çatının uçtuğunu görünce kendini üzerine attı. Altında kaldıkları tahtayı çıkarınca sağ salim çocuğu çıkardık" dedi.

SAAT 15:07 - Lodos nedeniyle İstanbul Boğazı çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.

SAAT 14:58 - Çatalca'da şiddetli fırtına nedeniyle devrilen saat kulesi parçalandı.

SAAT 14:45 - ÇAMLICA TEPESİ'NDEKİ TÜRK BAYRAĞI UÇTU

İstanbul’da etkili olan şiddetli rüzgar ve lodos nedeniyle Çamlıca Tepesindeki dev Türk bayrağı direkten koparak uçtu.

SAAT 14:44 - GÜVENLİK KULUBESİ DEVRİLDİ

Avcılar Firuzköy’de bir iş yerinin bahçesinde bulunan güvenlik kulübesi, içinde görevli varken uçtu.

SAAT 14:41 - İNİŞ YAPAMAYAN UÇAKLAR PİSTİ PAS GEÇTİ

İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş için alçalan uçaklar şiddetli lodos nedeniyle iniş yapamayarak pisti pas geçmek zorunda kaldı.

SAAT 14:35 - KOCAELİ'NDE 7 TEKNE BATTI

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde Körfez Su Ürünleri Kooperatifi’nde bağlı bulunan 3’ü ticari, 4'ü özel, toplam 7 tekne, kuvvetli rüzgarla birlikte su alıp battı. Teknelerden 3'ü, sahile çağırılan kurtarıcı ile denizden çıkarıldı. Diğer tekneleri kurtarma çalışmaları sürüyor.

SAAT 14:10 - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, cami inşaatında iskele çöktü. İskelenin altında kalan kişiler olduğu belirtilirken, bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İşçilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

SAAT 14:05 - KÖPRÜDE MOTOSİKLETLİ KAZA YAPTI

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ise bir motosiklet şiddetli rüzgar nedeni ile hakimiyetini kaybederek kaza yaptı.

SAAT 14:05 - Beşiktaş’ta şiddetli rüzgarla devrilen ağaç, yol kenarındaki otomobilin üzerine düştü. Olayda yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

SAAT 13:33 - Bursa'da 3 gündür devam eden ve hızı saatte 75 kilometreye kadar ulaşan rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Kentin birçok noktasında ağaçlar devrildi, çatılar uçtu. Osmangazi ilçesinde bir inşaatın çatısı uçarak, durakta yolcu alan tramvayın üzerindeki enerji nakil tellerine takıldı. Trabzon-Bursa seferini yapan uçak, fırtına nedeniyle Yenişehir Havalimanı'na iniş yapamadı. Uçak, Ankara'ya inmek için döndü.

SAAT 13:07 - Silivri'de etkisini sürdüren lodos nedeniyle sahilde dev dalgalar oluştu. Dalgaların da etkisiyle Silivri Sahili Eski Festival Alanı mevkinde bulunan yürüyüş yolu sular altında kaldı.

SAAT 11:40 - KOCAELİ'DE FIRTINA; ÇATILAR HASAR GÖRDÜ, VAPUR SEFERLERİ İPTAL OLDU

Fırtına nedeniyle Kocaeli'nin Körfez ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde inşaat halindeki 2 katlı evin çatısı, hasar gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Yapılan kontrollerin ardından ekipler, iş makinesi ile çatıyı indirip, olası tehlikelere karşı önlem aldı.

2 katlı evin sahibi Adil Yüce, çok şiddetli bir rüzgar olduğunu belirterek "İşe gitmeye çalışıyorduk, o sırada komşularımız aradı ve çatımızın uçtuğunu söylediler. Geldiğimizde çatı çökmüştü. Bu evi yapmaya çalışıyorduk, maalesef onun da çatısı uçtu" dedi. Fırtına nedeniyle birçok çatı hasar görürken, İzmit Körfezi'nde yapılması planlanan vapur seferleri iptal edildi.

SAAT 11:30- İNŞAATTAN DÜŞEN BETON PARÇALARI, SEYİR HALİNDEKİ ARACA DÜŞTÜ

İzmir'de etkili olan fırtına nedeniyle bir inşaattan düşen gaz beton parçaları, seyir halindeki aracın ve kaldırımdaki vatandaşın üzerine devrildi. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

SAAT 11:20 - İZMİR'DE DENİZ TAŞTI

İzmir’de etkili olan sarı fırtına sebebiyle Karşıyaka ilçesinde deniz taştı. Deniz sularından tramvay hattını doldurması nedeniyle seferler iptal edildi. Bu arada İzmir’deki tüm deniz seferleriyse olumsuz hava koşulları sebebiyle geçici süreyle askıya alındı.

Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü, dün yaptığı uyarıyla İzmir ve çevresi için sarı fırtına uyarısı vermişti. İzmir’de beklenen fırtına sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Saatteki hızı 110 kilometreye kadar çıkan rüzgar nedeniyle arabalı vapur seferleri iptal edilmişti. Yoğun rüzgarların etkisini gösterdiği Karşıyaka sahilinde ise deniz taştı. Denizden taşan sular, sahil şeridindeki tramvay hattını da etkiledi. Tram İzmir’den yapılan açıklamada Ataşehir-Yunuslar ve Nikah Sarayı-Alaybey durakları arasında tramvay seferlerinin gerçekleştirelemediği duyuruldu. Yunuslar ve Nikah Sarayı durakları arasında ESHOT otobüsleriyle ulaşımın sağlandığı ifade edildi.

DHA Muhabiri Hande Nayman İzmir'de etkili olan fırtına nedeni ile Karşıyaka ilçesinde denizin taştığını bildirirken şu bilgileri aktardı:

İzmir’deki fırtına şiddetini giderek artırıyor. Dalga boyu oldukça yüksek seviyelere ulaştı. Karşıyaka ilçesinde deniz taştı, yol adeta göle döndü. Çift şeritli yolun bir yönü sularla kaplandığını söyleyebiliriz. Belediye ekipleri suları temizlemek için çalışıyor. Bazı ev ve iş yerlerini de su bastı.

Araçlar ilerlemekte zorlanıyor. Meteoroloji turuncu uyarıda bulunmuştu. Dün akşam saatlerinde başladı şiddetli fırtına ve lodos.