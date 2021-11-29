Son dakika: İstanbul'da fırtına paniği! Hayat felç oldu... Korku dolu anlar kamerada

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İstanbul’da sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli fırtına hayatını olumsuz etkiledi. İnsanlar yollarda yürümekte güçlük çekerken, birçok evin de çatısı uçtu. Avcılar Firuzköy’de ise bir iş yerinin bahçesinde, görevli içindeyken güvenlik kulübesi uçtu.

Çatalca'da saat kulesinin devrilmesi kameraya yansıdı. Çatalca Serbest Bölge'de kapı girişindeki saat kulesi lodosun etkisiyle devrildi. Devrilen saat kulesi parçalandı. O anlar kameraya yansıdı