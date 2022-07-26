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Son dakika... Meclis Başkanı Şentop, TBMM Genel Kurulu’nu 1 Ağustos'ta toplantıya çağırdı

#TBMM#Mustafa Şentop#Sağlıkta Şiddet
Son dakika... Meclis Başkanı Şentop, TBMM Genel Kurulu’nu 1 Ağustosta toplantıya çağırdı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Genel Kurulu’nu, 1 Ağustos Pazartesi günü saat 15’te toplantıya çağırdı.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının nedenleri ve alınması gereken önlemler konusunda bir genel görüşme açılması amacıyla yapılan olağanüstü toplantı çağrısı üzerine, TBMM Genel Kurulu’nu, Anayasa’nın 93 ve Meclis İçtüzüğü’nün 7’nci maddeleri gereğince, 1 Ağustos Pazartesi günü saat 15’te toplantıya çağırdı.

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