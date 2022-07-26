Son dakika... Meclis Başkanı Şentop, TBMM Genel Kurulu’nu 1 Ağustos'ta toplantıya çağırdı

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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının nedenleri ve alınması gereken önlemler konusunda bir genel görüşme açılması amacıyla yapılan olağanüstü toplantı çağrısı üzerine, TBMM Genel Kurulu’nu, Anayasa’nın 93 ve Meclis İçtüzüğü’nün 7’nci maddeleri gereğince, 1 Ağustos Pazartesi günü saat 15’te toplantıya çağırdı.

AK PARTİ TOPLANTIYA KATILMAYACAK

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, toplantıya katılmayacaklarını açıkladı.

HDP, TOPLANTIYA KATILMAYACAĞINI AÇIKLADI

HDP, 1 Ağustos'ta Meclis Genel Kurulu'na katılmayacağını duyurdu.