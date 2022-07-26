Hiç Covid-19 olmadığınızı mı düşünüyorsunuz? Tekrar düşünün! ‘Virüs neredeyse hepimize bulaştı’

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Charley Ding, pandeminin başlarında, zamanının çoğunu Covid-19 hastalarını entübe ederek geçirdi. South Barrington, Illinois'de yaşayan 42 yaşındaki anestezi uzmanı, o zamandan beri birlikte çalıştığı doktor ve hemşirelerin çoğunun bir noktada enfekte olduğunu izlediğini söyledi.

Ancak Ding, hiçbir zaman Covid-19'a yakalanmadığını söyledi. “Muhtemelen dikkatli olmanın, belki de iyi bir bağışıklık sistemi ile kutsanmış olmanın bir karışımıdır” dedi Ding. "Ama aynı zamanda sadece biraz şans."

FARK ETMEDEN ÇOĞUMUZ YAKALANDIK

Epidemiyologlar, bazıları fark etmese bile çoğu insanın virüse yakalandığını söylüyor.

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Dr. Ding, Covid-19'a neden olan virüs olan SARS-CoV-2 ile hiç karşılaşmadıklarından oldukça emin olan, ama sayıları giderek küçülen bir insan grubunun üyesi. Genetikçiler ve immünologlar, insanları enfeksiyondan koruyabilecek faktörleri inceliyor ve bazılarının neden Covid-19’u daha şiddetli geçirmeye yatkın olduğunu araştırıyor.

Minnesota Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde profesör olan Susan Kline, birçokları için açıklamanın muhtemelen bir noktada farkında olmadan virüse yakalanmış olmak olduğunu söyledi. Amerikan Tabipler Birliği Dergisi'nde, aralık ayında yayınlanan bir meta-analize göre, onaylanmış Covid-19 vakalarının yaklaşık yüzde 40'ı asemptomatiktir.

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"EN AZ BİR KEZ MARUZ KALINDI"

Epidemiyologlar, pandeminin üzerinden iki yıldan fazla bir süre geçmesine rağmen, dünya çapındaki çoğu insanın muhtemelen en az bir kez virüsle enfekte olduğunu söyledi.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), ABD'deki insanların yaklaşık yüzde 58'inin geçen şubat ayına kadar Covid-19'a yakalandığını tahmin ediyor. O zamandan beri, bulaşıcı Omicron varyantının alt varyantlarından kaynaklanan kalıcı bir dalga, ABD'de bilinen günlük vakaları haftalarca 100 binin üzerinde tuttu.

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Yine de bazı insanlar hastalanmadı veya Covid-19 testi pozitif çıkmadı.

YÜZ YÜZE DERSE RAĞMEN NEGATİF

Cate Vallone, pandeminin çoğunda, Pilates derslerine devam ettiğini ve müşterilere şahsen ders verdiğini söyledi ama testlerinin hiç pozitif çıkmadığını da sözlerine ekledi.

Virüsten kaçmasına yardım ettiği için maskelere ve bağışıklık sistemine güvendi. Geçen yıl Noel'den önce erkek kardeşi, nişanlısı ve oğulları, günü kendisi ve kızıyla geçirdikten sonra Covid-19 testleri pozitif çıktı.

44 yaşındaki Vallone, “Bir süreliğine kendimizi kurşun geçirmez hissettik, yalan söylemeyeceğim” dedi.

Los Angeles'taki Little Fatty ve Accomplice Bar'ın bar direktörü Jerom Morris, kendisi ve eşinin kapalı mekanlarda insanların yanında çalışmasına rağmen Covid-19'dan kurtulduklarını söyledi. Bay Morris, “Bir noktada, sadece bitsin istiyorduk ve bitirmek için virüsü kapmak istiyorduk” dedi. "Ama ben çizgiyi çizdim ve hiç yakalanmadım. Bu biraz acımasızca bir şey oldu."

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YEMEK YEMEK İÇİN YANINDA KENDİ ÇATAL KAŞIĞINI TAŞIDI

Morris, menüye yeni eklenen yemekleri tadarken iş arkadaşlarıyla sıvı teması yaşamamak için kendi çatal kaşığını ve pipetini yanında taşımaya başladığını söyledi. Haftada üç veya dört kez spor salonunu ziyaret ettiği için kendini ortalama bir insandan daha sağlıklı görüyor. Hiç Covid-19 olmadığına inandığını, çünkü genellikle hastalandığında çok hastalandığını ancak yaklaşık bir düzine kez test yaptırdığını ve hep negatif sonuç aldığını söyledi.

Yale Medicine'de patolog ve laboratuvar-tıp doktoru olan Sheldon Campbell, Covid-19'a yakalanan kişilerin yaklaşık yüzde 90'ının kanlarında tespit edilebilen antikorlar ürettiğini söyledi.

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Bu, önceki enfeksiyonlarının doğrulanması daha zor olan insanların onda birini eler. Dr. Campbell, "Muhtemelen dışarıda Covid kapmış ve antikor üretmemiş çok sayıda insan vardır" dedi.

ANTİKOR TESTLERİ YANILTICI

Çoğu test, antikorları enfeksiyondan ya da aşı ile oluşmuş diye ayırt edemez. Mevcut Covid-19 aşıları virüsün spike proteinini hedef aldığından, nükleokapsid adı verilen farklı bir proteini hedefleyen antikorları arayan bir test kullanarak önceki bir enfeksiyon ayırt edilebilir.

Laboratuar klinisyenleri, bu tür antikor testleri, Laboratory Corp. of America ve Quest Diagnostics gibi şirketlerden temin edilebilir ancak bunlar yaygın olarak bulunmayabilir.

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CDC ve Gıda ve İlaç İdaresi, çoğu durumda antikor testini önermemektedir, çünkü bu testler kısmen, antikorların ne kadar koruma sağlayabileceğini değil, yalnızca bir kişinin enfekte olduğunu veya aşılandığını gösterirler.

Araştırmacılar, virüsün bazı insanlara bulaşmasını engelleyebilecek şeyleri veya bir kişinin virüse nasıl tepki vereceğini etkileyen faktörleri araştırıyorlar. New York'taki Weill Cornell Medicine'de klinik genetikçi Steven M. Lipkin, “Enfekte olan ve hiçbir semptomu olmayan süper yayıcılar var ve onları çok daha duyarlı hale getiren risk faktörlerine sahip başkaları da var” dedi.

HANGİ GEN BİZİ COVİD'DEN KORUYOR?

Diğer araştırmacılar, hangi genlerin virüsün yayılmasına yardımcı olduğunu belirlemek için Covid-19 hastalarının genomlarını, Covid-19'a karşı bağışıklık tepkisini tetikleyebilecek özellikler için tarıyor veya akciğer hücrelerini bozarak araştırma yapıyor.

Araştırmalar, virüslere karşı bağışıklık tepkisini harekete geçiren genlerdeki mutasyonların, bir kişinin hastalıkla savaşma yeteneğini etkileyebileceğini ileri sürdü.

Ivan Panko, pandemi boyunca Güney Carolina'da bir fabrikada Covid-19 testi hiç pozitif çıkmadan çalıştığını söyledi. Orduda geçirdiği süre boyunca aşıların ve patojenlerle iç içe olmanın onu virüsten koruduğuna inandığını söyledi.

Panko bunu tarif etmek için “Vücudum çok fazla saçmalığa maruz kaldı” diyor.

İmmünologlar, bir tür patojene maruz kalmanın, SARS-CoV-2 dahil olmak üzere diğerlerine karşı bir bağışıklık tepkisini tetikleyip tetikleyemeyeceğini araştırıyorlar. BAZI İNSANLARDA T-HÜCRESİ SALGINDAN ÖNCE BİLE VARDI

Science Immunology dergisinde bu ay yayınlanan bir çalışmada, bazı insanların pandemi başlamadan önce bağırsaklarında ve derilerinde SARS-CoV-2 ile savaşmalarına yardımcı olduğu anlaşılan T-hücreleri bulundu.

Minnesota Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Steve Jameson, pandemiden önce belirli koronavirüslere maruz kalmış olabilecek bazı kişilerin, yayılmadan önce SARS-CoV-2'ye saldıran hücrelerle donatıldığına dair bazı kanıtlar olduğunu söyledi.

"BU KİMSEYİ ÖLÜMSÜZ YAPMIYOR!"

Jameson “Bazı insanlar Covid-19 konusunda biraz daha avantajlıydı” dedi.

Dr. Jameson, enfekte olup olmadıklarını bilmeyen kişilerin dikkatli olması gerektiğini çünkü antikorların azalması ve yeni varyantların gelmesiyle hastalanabileceklerini söyledi.

"Aşıları olan, hatta Covid olan ve sonra tekrar Covid'e yakalanan birçok insan var. Bu durum kimseyi ölümsüz yapmıyor."